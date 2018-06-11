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Online hayatta kalma temalı Fallout 76 tanıtıldı!

Bethesda, Fallout serisinin yeni oyunu Fallout 76’yı tanıttı. Fallout 76, online survival oynanışa sahip. Oyunda binalar inşa ediyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyoruz.
11 ay
3,4b
1
5
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bethesda, Fallout serisinin yeni oyunu Fallout 76’yı tanıttı. Fallout 76, serinin tüm oyunlarından önceki bir tarihte geçiyor. Beklentiler, oyunda survival tabanlı olacağı yönündeydi. Söylentiler doğru çıktı. Fallout 76, online hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz bir oynanışa sahip.
Atom bombası sonrasında dünyaya ilk adım atılışına tanık olacağız. Kendi dünyamızı yaratıp, karargah inşa edeceğiz. Crafting sistemi bulunacak. Online mod, survival tabanlı olacak. Takım kurabilecek veya tek başınıza mücadele edebileceksiniz. Oyunu offline olarak oynayabilmek de mümkün
Fallout 76 , 14 Kasım 2018’de PC, PlayStation ve Xbox One için beğenimize sunulacak.
 
 

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aschil 11 ay
Önüne gelen battle royale yapıyor. Tamam pazara yatırım yapmak istiyorsunuz anlıyorum ama kendine has hayatta kalma olan bir oyunu sırf bir kitleye yaranmak için hiç etmenizi anlamıyorum.
Oldu olacak mağaradan çıkmasınlar da paraşütle atlasınlar onu da yapın bari, Çinlilerden beter çıktınız be.
Epic Games, Fortnite'ı bu kadar desteklemeseydi inanın şu battle royale oyun türü ölmeye başlamıştı.
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Rachsuchtig 11 ay
Ben her şeye rağmen beğendim zaten full solo da oynayabilirmişiz
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Bay Robot 11 ay
Bize yaramaz.
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astegon 11 ay Bay Robot
"Konsolumuzan tadar mısınız?" demeye getirmişler artık.
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brshr 11 ay
Bu tarz sunumlardaki şu "ooo" "wooow" "yeaahh" diye bağıran şakşakçılara bayılıyorum ya. Bize de lazım bunlardan. Bizim sunumlarda hiç böyle şeyler olmuyor. Sadece alkış. Çok yavan oluyor.
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