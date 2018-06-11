Online hayatta kalma temalı Fallout 76 tanıtıldı!

Bethesda, Fallout serisinin yeni oyunu Fallout 76’yı tanıttı. Fallout 76, serinin tüm oyunlarından önceki bir tarihte geçiyor. Beklentiler, oyunda survival tabanlı olacağı yönündeydi. Söylentiler doğru çıktı. Fallout 76, online hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz bir oynanışa sahip.

Atom bombası sonrasında dünyaya ilk adım atılışına tanık olacağız. Kendi dünyamızı yaratıp, karargah inşa edeceğiz. Crafting sistemi bulunacak. Online mod, survival tabanlı olacak. Takım kurabilecek veya tek başınıza mücadele edebileceksiniz. Oyunu offline olarak oynayabilmek de mümkün

Fallout 76 , 14 Kasım 2018’de PC, PlayStation ve Xbox One için beğenimize sunulacak.

