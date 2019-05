Fan Her Şeyi Affeder mi? / Gelin, bu tartışmaya siz de katılın

Hayranı olduğun birinden ya da bir şeyden bir süre sonra koptuğun hiç oldu mu?

Bugünlerde birilerinin ya da bir şeylerin fanı olmak lazım. Neden mi? Aksiyon orada da ondan. Fanlar artık her yerde. Sadakatleri, bilgileri ve üretkenlikleriyle herkesin gözü de üstlerinde. Önceleri kendi kendilerine yazıp, çizen bir alt kültür olarak görülen fanlar artık kelam bilirlikleri, kendi aralarındaki sıkı ilişkileri ve fanı oldukları kişi ya da fenomene bağlılıklarıyla gerek medya patronlarının, gerekse markaların ilgisini çekiyor. Fanlar tutkularıyla, bağlılıklarıyla, teknolojiye yakınlıklarıyla ve yazar çizerlikleriyle dijital ortamda en fazla ve en ilginç üretimi yapan kişiler.

Marvel-DC’nin her karakterini ezbere bilen, Game of Thrones’un tek bölümünü kaçırmayan, favori oyun konsolunun önünden saatlerce kalkmayan veya Elon Musk’ın her hareketini takip eden fanlar gerçekten de yaratıcılıkları ve üretkenlikleriyle sanal alemi çok daha eğlenceli ve ilginç kılıyor. Kendi dinamikleri olan ve kendi içinde de hiyerarşisi bulunan fandomlar ciddi yaptırımları olan kitleler olarak her geçen gün biraz daha güç kazanıyor.

Peki çoğu zaman bağlılıkları ile göz yaşartan fanlar nasıl oluyor da bir gün gelip de fan olmaktan çıkıyor ya da fanlığı bırakıyor? Birini ya da bir şeyi bu kadar çok severken ne oluyor da ondan kopuyor?

Bir şarkıcıyı ya da müzik grubunu düşün. Takipçilerden bir kısmı onu/onları o kadar çok seviyor, o kadar hararetle izliyor ki kendilerini fan olarak tanımlıyor. Sonra gün geliyor, bu fanlardan bir kısmı artık ondan/onlardan koptuğunu söylüyor. Yani, ex oluyor. Peki neden? Bu kişi/grup ne yaptı ya da ne oldu da onun/onların arkasından giderim diyenler, artık ondan/onlardan koptu? Yoksa, fan her şeyi affetmez mi?

Eğer sen de özellikle müzik, oyun ya da dizi hayranı idiysen ve daha sonra ideolojik sebeplerden, fandomdaki toplulukla ilgili dinamiklerden, hayatın akışındaki gelişmelerden ve/ya kişisel sebeplerden hayran olmaktan çıktıysan, bu süreç nasıl ilerledi? Hayran olmaktan çıkışın bir anda mı oldu yoksa zaman içinde yavaş yavaş mı koptun?

Anlat, dinleyelim.

Orijinal yazar: Tuğba Yazıcı