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Fan Her Şeyi Affeder mi? / Gelin, bu tartışmaya siz de katılın

Bugünlerde birilerinin ya da bir şeylerin fanı olmak lazım. Neden mi? Aksiyon orada da ondan. Fanlar artık her yerde. Sadakatleri, bilgileri ve üretkenlikleriyle herkesin gözü de üstlerinde.
1 yıl
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31
sosyal medya
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Hayranı olduğun birinden ya da bir şeyden bir süre sonra koptuğun hiç oldu mu?
Bugünlerde birilerinin ya da bir şeylerin fanı olmak lazım. Neden mi? Aksiyon orada da ondan. Fanlar artık her yerde. Sadakatleri, bilgileri ve üretkenlikleriyle herkesin gözü de üstlerinde. Önceleri kendi kendilerine yazıp, çizen bir alt kültür olarak görülen fanlar artık kelam bilirlikleri, kendi aralarındaki sıkı ilişkileri ve fanı oldukları kişi ya da fenomene bağlılıklarıyla gerek medya patronlarının, gerekse markaların ilgisini çekiyor. Fanlar tutkularıyla, bağlılıklarıyla, teknolojiye yakınlıklarıyla ve yazar çizerlikleriyle dijital ortamda en fazla ve en ilginç üretimi yapan kişiler.
Marvel-DC’nin her karakterini ezbere bilen, Game of Thrones’un tek bölümünü kaçırmayan, favori oyun konsolunun önünden saatlerce kalkmayan veya Elon Musk’ın her hareketini takip eden fanlar gerçekten de yaratıcılıkları ve üretkenlikleriyle sanal alemi çok daha eğlenceli ve ilginç kılıyor. Kendi dinamikleri olan ve kendi içinde de hiyerarşisi bulunan fandomlar ciddi yaptırımları olan kitleler olarak her geçen gün biraz daha güç kazanıyor.
Peki çoğu zaman bağlılıkları ile göz yaşartan fanlar nasıl oluyor da bir gün gelip de fan olmaktan çıkıyor ya da fanlığı bırakıyor? Birini ya da bir şeyi bu kadar çok severken ne oluyor da ondan kopuyor?
Bir şarkıcıyı ya da müzik grubunu düşün. Takipçilerden bir kısmı onu/onları o kadar çok seviyor, o kadar hararetle izliyor ki kendilerini fan olarak tanımlıyor. Sonra gün geliyor, bu fanlardan bir kısmı artık ondan/onlardan koptuğunu söylüyor. Yani, ex oluyor. Peki neden? Bu kişi/grup ne yaptı ya da ne oldu da onun/onların arkasından giderim diyenler, artık ondan/onlardan koptu? Yoksa, fan her şeyi affetmez mi?
Eğer sen de özellikle müzik, oyun ya da dizi hayranı idiysen ve daha sonra ideolojik sebeplerden, fandomdaki toplulukla ilgili dinamiklerden, hayatın akışındaki gelişmelerden ve/ya kişisel sebeplerden hayran olmaktan çıktıysan, bu süreç nasıl ilerledi? Hayran olmaktan çıkışın bir anda mı oldu yoksa zaman içinde yavaş yavaş mı koptun?
Anlat, dinleyelim.
Orijinal yazar: Tuğba Yazıcı 

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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Hayat fani, ölüm ani. Gerek yok bu kadar kasmaya
4 Yanıt Yanıtla +38
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alemburda34 1 yıl
Nedense onedio sitesi geldi aklıma
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wolwes 1 yıl
DHnedio
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hayrikoc61 1 yıl
Eder.
Apple utanmadan diyor ki biz sizin cihazlarınızı yavaşlattık, ama merak etmeyin batarya fiyatlarımız ucuzlayacak.
Fanboylarda: "apple kalitesi abiii yazılım abiii"
Ulan adam telefonunu yavaşlatıyor, üstüne bir de bataryayı ucuzlatıyor özür amaçlı. Yine her türlü Apple para kazanıyor bu işten
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DH Misafiri 1 yıl
Herkes gibi bizde büyüyoruz. Sevdiğimiz zevk aldığımız herşey değişiyor. Küçükken yüzüklerin efendisi hayranı olan ben şimdi marvel hayranıyım. Zaman geçtikçe herşey değişiyor bu da çok normal bir durum.....
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TheLastNinja 1 yıl
Anlamsız, boş cümleler
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Fashionality 1 yıl
hayranlik, olesiye savunma, taparcasina sevme falan bos isler bunlar... satin aldigin malin kolesi olmak bildigin malliktir... sana o mali bedava dagitmiyorlarsa ya da sen o markadan para kazanmiyorsan, hem para verip hem de urunde cikan tum hatalara ragmen firmayi olumune savunmak salakliktan baska birsey degildir...
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tobepeople 1 yıl
Bir siyahi süpermenimiz eksikti yakında o da gelir :D
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homebird 1 yıl
Hiç bir şey için fanatik olmaya değmez. Hele de üretilen bir ürün için fanatik olmak, tam bir cehalet göstergesidir.
Bir şeyin fanı olduğunda aklınla değil duygularınla konuşup hareket etmeye başlarsın. Yani fanı olduğun şeyin kurşun askeri haline dönüşürsün. İşin acı tarafı bunun farkına bile varmazsın çoğu zaman.
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tr.duman 1 yıl
Fan deyince ben de PC fanı sandiydim
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csh 1 yıl
Gigabyte markali urunleri cok severdim, her zaman mumkun oldugunca tercih ederdim, cok saglam olduguna ve hic bozulmayacagina inanirdim. Bu nedenlerden dolayi cevreme her zaman tavsiye ederdim. EX58-UD5 modeli Gigabyte anakarti cok pahali bir fiyata satin almistim. 5-6 yil sonra RAM slotlari yanarak bozuldu, bip sesleri veriyordu surekli. Daha sonra "hic olmasa stabildi" diye dusunerek yeni anakartimi da Gigabyte satin aldim. X99 Gaming G1 modeliydi. Aldiktan 1 ay sonra anakart bozuldu. Anakarta guc gelmiyordu. Teknik servise gonderdim, Vatan Bilgisayar sayesinde teknik serviste 1 ay kaldi, sonra "anakartinizda herhangi bir bozukluk yoktur" seklinde geri donus yapildi ve anakartimi geri teslim ettiler. Anakart 3 gun duzgun calisti, sonra ayni sekilde gene bozuldu. Guc kaynagim, sivi sogutma sistemi vs. hersey gayet kaliteli parcalardi. Teknik servise geri gonderdim, her seferinde de anakarti cikartmak 2 saatimi aliyordu en az. Gene teknik serviste 1 ay kaldi, ayni sekilde servis raporuna "herhangi bir bozukluk tespit edilememistir, genel bakimi yapilmistir" yazilarak teslim edildi. Gene 3 gun calisti, sonra bozuldu, gene servise gonderdim. Artik bezmistim, 4-5 defa bu surec surdu, her seferinde servis raporunda "bozukluk tespit edilememistir" yaziyordu ki hakkimi arayamayayim, 3 seferden sonra degisim hakkim dogmasin diye boyle yapiliyordu. Anakarti cikardim, kavga dogus anakarti degistirdiler ama ayni model ikinci el bir anakart ile degistirdiler (CPU cevresindeki montaj deliklerinin delinmis olmasindan ve kutusuz teslim edilmesinden ikinci el oldugu belliydi). Neyse bu anakart problemsiz calisti. Artik cok sogumustum, 6-7 ay bu anakarti kullandim fakat oncesinde Gigabyte ve Vatan Bilgisayar isbirligi sayesinde 6-7 ay bilgisayarsiz kaldim. Yapilan haksizliklari Gigabyte yurtdisi merkezine mail atarak sikayet ettim, sonuc koskoca bir hic oldu. Tek yaptigi sey beni Gigabyte Turkiye'ye yonlendirmek oldu. Gigabyte Turkiye ise kulaklarini tikayip bilgisayarsiz kalmami sagladi. Facebook Gigabyte sayfalarina yazdim, yabanci Gigabyte fanlari hakaretlerle cevaplar verdiler (belki de kendi calisanlariydi o fanlari gorunenler). Gigabyte'in gercekten tiksinc bir firma oldugunu anladim. Sonrasinda Macintosh'a gectim. Bir daha mumkun oldugunca PC kullanmayi dusunmuyorum, PC kullansam bile GIGABYTE URUNLERINI ASLA AMA ASLA TERCIH ETMEYECEGIM. Gigabyte fani miydim, sanirim evet, cunku x99, x58, Pentium 4 modeli Gigabyte anakartlari kullandim, bircok arkadasima Gigabyte urunleri satin aldirdim, belki de kotuluk ettim istemeden onlara. Asus ve MSI urunlerinin Gigabyte'dan cok daha saglam oldugunu duyuyorum cevremden, keske bugune kadar Asus tercih etseydim diye dusunuyorum cunku urunlere baktigim zaman Gigabyte'in cok kalitesiz oldugunu asagidaki urunlerinden anlamaliydim.
- Gigabyte mouse almistim bir tane, ergonomisinin cok berbat olmasi ve agirliginin cok fazla olmasi bileklerimde dayanilmaz agrilar olusturdu, 2 tane almistim, ikisini de saga sola verdim.
- Gigabyte (GSmart) GS-202 cep telefonu almistim, kamerasi 5mp yaziyordu fakat 1mp bile degildi, eski 0.5mp kameralar bile daha iyi fotograf cekiyordu, goruntusu suluboyadan cok cok daha kotuydu. 6 ay sonra ekrani bozuldu (ki telefonlari cok temiz kullanirim, yillar sonra yeniden farki yoktur kullandigim telefonlarin), ekraninin dokunmatikligi gitmisti, tamir ettiler. Asus Zenfone'un yanindan bile ASLA gecemez, solda sifir kalir.
Keske bu yasadigim tecrubelere bakarak ve onceki Gigabyte anakartimin RAM kontrol devresinin yanmasini referans alarak Gigabyte anakarti tercih etmeseydim.

Size onerim, bir markanin fanligini asla yapmayin. Kaliteli olani tercih edin. Macintosh tercih ediyorum, cunku isletim sistemi ferah ve sade, urunleri kaliteli. Asus tercih ediyorum, cunku tercih ettigim urunlerinde problem yasamadim. Samsung tercih ediyorum, teknolojisi cok yenilikci ve cok saglam urunleri var (27 inch Quantum dot olan kavisli monitorunden cok memnunum ornegin, cep telefonlari da problem cikarmadi hic), Intel tercih ediyorum bugune kadar problem yasamadim, AMD tercih ediyorum ve oneriyorum cunku o da problemsiz ve uygun fiyatli. Windows tercih etmiyorum, cunku 25 yildir Windows kullaniyorum, artik bikkinlik geldi. Isyerinde Windows kullanmak zorundayim fakat firsatim olursa Macintosh kullanacagim. Belki sadece oyun oynamak icin Mini ITX anakartli kucuk bir kasaya sahip AMD Ryzen tabanli bir mini PC toplayabilirim (bu fikir aklima gelince Mac'e bir harici SSD alip buna Windows kurabilecegim aklima geliyor, sonra PC olayindan gene vazgeciyorum, zaten bircok oyunum da ya macOS versiyonuna sahip yada macOS uzerinde Wine uzerinde problemsiz calisiyor). Butun bunlarin yaninda hicbirisinin fani degilim, farkli markalari denemeye oldukca acigim (dusuk kaliteli cakma markalar disindakileri).
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wolwes 1 yıl
DHnedio
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Puantum 1 yıl
Hangi fan olduğuna bağlı işlemci fanıysa affetmez
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