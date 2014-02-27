Bilgisayar dünyasının en başarılı buluşlarından biri şüphesiz fare. Bilgisayar kullanımını efektif hale getiren ve dokunmatik ekranlara rağmen birçok kişiye göre hala en etkili işaretleme yöntemi olan farenin ekranlardaki izdüşümü olan fare imlecinin neden eğimli olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Belki bu soru hiç aklınıza gelmedi, belki de merak ettiniz ancak cevap bulamadınız. Ancak bu haberimizden sonra artık bu sorunun cevabını biliyor olacaksınız.

Fare imlecinin eğimli olmasının nedeni Xerox’ın Palo Alto Araştırma Merkezi’nde (PARC, Palo Alto Research Center) yapılan grafik arayüzünü geliştirme çalışmalarına kadar dayanıyor. O zamanki ekranların çözünürlükleri çok düşük olduğu için dikey konumdaki bir imleci görebilmek olabildikçe zor, hatta imkansızdı. Bu sorunun tek çözümü fare imlecini betimleyen piksel sayısını arttırmaktı. Bu büyütme de iki farklı şekilde yapılacaktı: ya dikeyde fare imleci büyütülecek ya da geometrinin en basit teoremlerinden biri olan Pisagor’dan yararlanılıp, fare imleci eğimli hale getirilecekti. Mühendisler bu iki alternatif arasında yapılan çalışmalar sonucunda imleci 45 derece eğimli hale getirmenin, pikselleri daha verimli kullandığını ve imleci daha görünür kıldığını tespit ederek; grafik arayüzündeki fare imlecini, 45 derecelik dik üçgenin hipotenüsü olarak betimlediler.

Ayrıca burada küçük bir bilgi daha. Bilgisayarda yazı yazarken, satırda bulunduğumuz yeri gösteren dikey imlecin yanıp sönmesi de tamamen buna dayanıyor: düşük çözünürlükte dikey olan yer imlecini daha farkedilir hale getirmek.

Kısacası fare imlecinin 45 derece eğimli olması ya da kelime işlemlerinde yer imlecinin yanıp sönmesi aslında düşük çözünürlüklü ekranların sebep olduğu dezavantajı ortadan kaldırmaktı. Peki ya günümüzde ? Yüksek çözünürlüklü ekranlar cebimize kadar girmiş durumda. Haliyle fare imlecinin dikey olmasında hiçbir sakınca yok. Böyle bir değişikliği ister miydiniz? (Yok kalsın dediğinizi duyabiliyoruz.)

Not: Haberdeki görselde Xerox’un ilk hazırladığı dikey fare imleci görünüyor. Fotoğraf Xerox Palo Alto Research Center’ın izniyle kullanılmıştır.