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Fare imlecinin neden eğimli olduğunu hiç merak ettiniz mi?

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
19,1b
1
104
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Fare imlecinin neden eğimli olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Bilgisayar dünyasının en başarılı buluşlarından biri şüphesiz fare. Bilgisayar kullanımını efektif hale getiren ve dokunmatik ekranlara rağmen birçok kişiye göre hala en etkili işaretleme yöntemi olan farenin ekranlardaki izdüşümü olan fare imlecinin neden eğimli olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Belki bu soru hiç aklınıza gelmedi, belki de merak ettiniz ancak cevap bulamadınız. Ancak bu haberimizden sonra artık bu sorunun cevabını biliyor olacaksınız.

Fare imlecinin eğimli olmasının nedeni Xerox’ın Palo Alto Araştırma Merkezi’nde (PARC, Palo Alto Research Center) yapılan grafik arayüzünü geliştirme çalışmalarına kadar dayanıyor. O zamanki ekranların çözünürlükleri çok düşük olduğu için dikey konumdaki bir imleci görebilmek olabildikçe zor, hatta imkansızdı. Bu sorunun tek çözümü fare imlecini betimleyen piksel sayısını arttırmaktı. Bu büyütme de iki farklı şekilde yapılacaktı: ya dikeyde fare imleci büyütülecek ya da geometrinin en basit teoremlerinden biri olan Pisagor’dan yararlanılıp, fare imleci eğimli hale getirilecekti. Mühendisler bu iki alternatif arasında yapılan çalışmalar sonucunda imleci 45 derece eğimli hale getirmenin, pikselleri daha verimli kullandığını ve imleci daha görünür kıldığını tespit ederek; grafik arayüzündeki fare imlecini, 45 derecelik dik üçgenin hipotenüsü olarak betimlediler.

Ayrıca burada küçük bir bilgi daha. Bilgisayarda yazı yazarken, satırda bulunduğumuz yeri gösteren dikey imlecin yanıp sönmesi de tamamen buna dayanıyor: düşük çözünürlükte dikey olan yer imlecini daha farkedilir hale getirmek.

Kısacası fare imlecinin 45 derece eğimli olması ya da kelime işlemlerinde yer imlecinin yanıp sönmesi aslında düşük çözünürlüklü ekranların sebep olduğu dezavantajı ortadan kaldırmaktı. Peki ya günümüzde ? Yüksek çözünürlüklü ekranlar cebimize kadar girmiş durumda. Haliyle fare imlecinin dikey olmasında hiçbir sakınca yok. Böyle bir değişikliği ister miydiniz? (Yok kalsın dediğinizi duyabiliyoruz.)

Not: Haberdeki görselde Xerox’un ilk hazırladığı dikey fare imleci görünüyor. Fotoğraf Xerox Palo Alto Research Center’ın izniyle kullanılmıştır.


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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
fareye sormuşlar neden eğrisin diye fare de çözünürlük az geldiği için imleci büyütmek yerine pisagordan yararlandılar demiş
5 Yanıt Yanıtla +179
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clopin 5 yıl
Yan yatır düzelir lafı ta ozamanlardan gelmiş demek
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acaluka 5 yıl
Ben böyle şeyleri arkadaş ortamında anlattıkça bana " Gereksiz bilgiler müdürü" derler hep
Ama çok hoşuma gidiyor. Büyük Risk'te final sorusunda "Bitcoin" i sorduklarında ben doğru cevaplayınca anladılar, boyunlar bükük tabi ,kösüldü hepsi
Ben böyle şeyleri arkadaş ortamında anlattıkça bana " Gereksiz bilgiler müdürü" derler hepAma çok hoşuma gidiyor. Büyük Risk'te final sorusunda "Bit...
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mateacher 2 yıl
Diyecektim ki son zamanlarda ilk defa şöyle iyi bir haber oludum o da 3 yıl öncenin çıktı
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matmuhendisi 2 yıl
bu konu nasıl hortladı bana bildirim geliyor sürekli
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DH Misafiri 2 yıl
googorevil sen bir daha oku :)
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B Moon 5 yıl
Sorun bende mi? Küçük çözünürlüklerde dikey olmasının nasıl bir engeli var anlamadım.

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In Time 5 yıl
Simetri hastalığı olanlar için takıntı sebebi
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xaimwadi 5 yıl
Güzel bir bilgi.. Geçmişte teknolojik eksiklikl çıkılan yol günümüzün temellerini atmıştır. Örneğin geçmişte at yada benzeri hayvanlarla yapılan taşımacılık bugünkü tren araba gibi taşıtlar in ebatlarını belirlenmiştir
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aycibin 5 yıl
45 dereceli imlec ayni zamanda sağlak birinin parmagini o noktaya uzattigi bir açıda olduğundan ergonomik geliyor.solaklara malesef ters.cogu insanin tercih sebebi ayni zamanda da bu olsa gerek
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Masquerade89 5 yıl
Bi ara bende düşünmüştüm
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ekmek arası ekmek 5 yıl
O zaman mause ımlecını şimdi dik kullanabılırız
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Bannedfromdh 5 yıl
Bilgi için teşekkürler
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Erıs 5 yıl
Güzel bir bilgi teşekkürler
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