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Farklı A9 çipsetleriyle yapılan Benchmark testleri Apple'ın açıklamasını doğruluyor

3 yıl
5b
1
69
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Farklı A9 çipsetleriyle yapılan Benchmark testleri Apple'ın açıklamasını doğruluyor
 
Teknoloji devi Apple yeni nesil akıllı telefonları iPhone 6S ve 6S+ modellerinde yer alan çipseti iki farklı üreticiden temin ediyordu. Samsung ve TSMC'nin ürettiği bu çipsetlerin arasındaki üretim teknolojisi farklı ise son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi.

Bazı kaynaklar iki model arasında 2-3 saate varan pil süresi olduğunu iddia ederken Apple'dan açıklama gecikmedi.Şirket iki çipset arasındaki farkın %2-%3 seviyesinde olduğunu açıklarken son testler de bu açıklamayı doğruladı. Örneğin farklı çipsete sahip iki model arasında Wi-Fi ile internette gezindiğinizde pil seviyesi farkı %2.2 olarak TSMC lehine ölçülmüş durumda. GFXBench testine baktığımızda ise yine TSMC'nin %4.3'lük ufak bir farkla önde olduğunu görüyoruz. Samsung ise WebGL testinde %1'lik bir farkla öne geçmeyi başarabiliyor.

İki çip arasındaki farkın en çok açıldığı test ise Geekbench 3 oluyor. Bu testte TSMC'nin çipseti %28'lik bir fark yaratarak önde gözüküyor. Ancak bu bariz farkın kullanım sırasında ortaya çıkmaması, sentetik testin iki çipseti aynı şekilde değerlendirmediği anlamına geliyor.
Genel olarak değerlendirdiğimizde Apple'ın farkın %2-%3'lük seviyede olabileceği açıklaması tutarlı gibi gözüküyor. Ars Technica ise Samsung'a ait çipsetin boşta veya ağır yük altında olmadığı zamanlarda daha çok güç tükettiğini, bu sebeple genel pil performansı olarak daha geride kaldığını belirtiyor.
Farklı A9 çipsetleriyle yapılan Benchmark testleri Apple'ın açıklamasını doğruluyor
 




http://www.phonearena.com/news/Most-benchmark-tests-support-Apples-claim-that-differences-in-battery-life-among-A9-chips-is-2-3_id74654 Yorum Yaz
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Commander 3 yıl en beğenilen
Ben şahsen Samsung işlemcili iPhone a denk gelirsem.

Para iadesi isterim direkt.

%1 de olsa %1 dir. Aynı parayı verdiğim üründe diğerinden neden %2- %3 geride kalsın ki cihazım.

Fiyatta indirim yapıyor mu ? Hayır.

Aradaki farkı kapatacak bir hediye veriyor mu ? Hayır.

Müşteriyi tatmin edecek birşey yapıyor mu ? Hayır.

Apple babamın şirketi mi ? Hayır.

O zaman sorarlar niye aynı parayı verip düşük performans sağlayan işlemcili cihazı alayım.
Ben şahsen Samsung işlemcili iPhone a denk gelirsem.Para iadesi isterim direkt.%1 de olsa %1 dir. Aynı parayı verdiğim üründe diğerin...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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awolfinsky 3 yıl
Bunu samsung yapsa yıkılırdı ortalık elmaboylar topa tutardı.
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canguler917 3 yıl
iphone şarjı sanki ne kadar dayanıyorda aradaki fark 2-3 saat olsun
1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
huso60 3 yıl
Yok mu bunu sadece TSMC işlemciyle satan biryer ? Apple.com türkiye sitesinden alsak ? Apple Store dan alsak ?
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Amore 3 yıl
25 Yıl önce PC alırken 286 işlemcili denirdi; Intel diye aldığın işlemci AMD 80286 çıkardı(Intel lisansıyla). Apple'da aynı şeyi yapmış; Intel'ci adama AMD'yi yaslar gibi.
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BekirTemel 3 yıl
Samsung Apple bir darbe mi vurmaya çalışmış acaba ,insanın aklına komplo teorileride gelmiyor değil,bir çok insan şimdiden cihaza ön yargılı soğumuş bakıyor işlemci farkından ötürü.
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Whippoorwill 3 yıl
Tek seferde 4 farklı cihaz sürülmüş oldu piyasaya.
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teknik4 3 yıl
Merak ediyorum islemcisi samsung ciktigi icin iade eden / degistirebilen var mi?
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DH Misafiri 3 yıl
iphone alan birisi kesinlikle chip'ne bakmaz. İphone'yi kullanan biri neden iphone kullandığını bilir. İphone hem satarken fiyatını korurken hemde prestij sahibi bir telefondur. Kullanan için daha iyi bir intiba ilk izlenim bırakır. Bu chip performans tartışması hep forumlarda oluyor.. gereksiz sohbet ve tartışma konusu..
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DH Misafiri 3 yıl
Ne kadarda cahilce yorum yapıyorsunuz.Sanki işlemci tasarımını samsung yapıyorda hata samsungda.
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infom@n 3 yıl
Dandik Samsung.
Demekki herşey nanometre değil.
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keremyan 3 yıl
Samsung ürettiği çipi kendi telefonlarında neden kullanmıyor?
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infom@n 3 yıl keremyan
keremyan
Samsung ürettiği çipi kendi telefonlarında neden kullanmıyor?


Çünkü Samsung şu durumda sadece taşeron. Apple bir çip geliştiriyor al bunu bana üret diyor.
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ounomaus 3 yıl
infom@n
canguler917 iphone şarjı sanki ne kadar dayanıyorda aradaki fark 2-3 saat olsun
O eskidendi yavrum. İstediğin android cihazı getir senden sonra şarja takarım. Parlaklık otomatik Wifi olamayan yerde bile wifi sürekli açık Konumlana sürekli açık Bluetooth sürekli açık ve SBH52 sürekli bağlı 3G sürekli açık Senkranizasyon sürekli push Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arka planda çalışıyor. 12 saat 1-2 diş çeken yerdeyim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
8,5 saat kullanım. 27 saat bekleme

hımm kesin öyledir
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freudunpiposu 3 yıl ounomaus
Kullanım saatine arkada çalışan uygulamalar falan da giriyor öyle sayıyorsan android os vs sayarsın z3'te olur 20 saat kullanım süresi.
Ip6 3 saat cıvarı ekran zar zor yapıyor.
9 saat ekran varmış gibi konuşmak çok ilginç.
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