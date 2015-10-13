Farklı A9 çipsetleriyle yapılan Benchmark testleri Apple'ın açıklamasını doğruluyor

Teknoloji devi Apple yeni nesil akıllı telefonları iPhone 6S ve 6S+ modellerinde yer alan çipseti iki farklı üreticiden temin ediyordu. Samsung ve TSMC'nin ürettiği bu çipsetlerin arasındaki üretim teknolojisi farklı ise son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi.

İki çip arasındaki farkın en çok açıldığı test ise Geekbench 3 oluyor. Bu testte TSMC'nin çipseti %28'lik bir fark yaratarak önde gözüküyor. Ancak bu bariz farkın kullanım sırasında ortaya çıkmaması, sentetik testin iki çipseti aynı şekilde değerlendirmediği anlamına geliyor.

Genel olarak değerlendirdiğimizde Apple'ın farkın %2-%3'lük seviyede olabileceği açıklaması tutarlı gibi gözüküyor. Ars Technica ise Samsung'a ait çipsetin boşta veya ağır yük altında olmadığı zamanlarda daha çok güç tükettiğini, bu sebeple genel pil performansı olarak daha geride kaldığını belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Most-benchmark-tests-support-Apples-claim-that-differences-in-battery-life-among-A9-chips-is-2-3_id74654

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Bazı kaynaklar iki model arasında 2-3 saate varan pil süresi olduğunu iddia ederken Apple'dan açıklama gecikmedi.Şirket iki çipset arasındaki farkın %2-%3 seviyesinde olduğunu açıklarken son testler de bu açıklamayı doğruladı. Örneğin farklı çipsete sahip iki model arasında Wi-Fi ile internette gezindiğinizde pil seviyesi farkı %2.2 olarak TSMC lehine ölçülmüş durumda. GFXBench testine baktığımızda ise yine TSMC'nin %4.3'lük ufak bir farkla önde olduğunu görüyoruz. Samsung ise WebGL testinde %1'lik bir farkla öne geçmeyi başarabiliyor.