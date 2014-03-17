Feedly, Microsoft OneNote entegrasyonuna kavuştu

Google Reader'ın kapanması sonucu kullanıcıların en çok tercih ettikleri RSS servisi olmayı başaran Feedly, bugün yapılan duyuru doğrultusunda Microsoft OneNote entegrasyonuna kavuştu.

Bu entegrasyon sayesinde artık Feedly içerisinde belirlenen haberlerin direkt olarak Microsoft'un Evernote ile benzer şekilde çalışma gösteren not alma temelli servisi OneNote içerisine aktarılmasının önü açıldı. Bu aktarma işlemi için haberlere dahil edilen ufak OneNote simgesine basmak yeterli oluyor ve sonrası Feedly tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceği, bu süre sonunda ise sadece Feedly Pro kullanıcılarına açık olacağı belirtilen OneNote entegrasyonu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.feedly.com/2014/03/17/feedly-onenote-announcement/