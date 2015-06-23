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Feedly istemcisi NextGen Reader Windows Phone / Windows platformlarında güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Feedly istemcisi NextGen Reader Windows Phone / Windows platformlarında güncellendi

Windows Phone 8 ile Windows Phone 7.5 yanında Windows 8.1 işletim sistemli cihazlarla da kullanılabilen Feedly istemcisi NextGen Reader, yeni özelliklerle güncellendi.

Popüler Feedly servisi temelinde RSS içeriklerinin alınmasına imkan tanıyan ve bu noktada sade bir arayüzle gelen NextGen Reader, belirlenen içerikleri daha sonra okumak için Instapaper, Pocket ve Readability gibi servislere aktarabiliyor ve sosyal entegrasyon noktasında Facebook ile Twitter'dan yararlanabiliyor.
Yayınlanan son sürümüyle ise birçok önemli çökme hatasından kurtulan uygulama, ayrıca artık seçilen bağlantıları popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp ile hızlı bir şekilde paylaşabiliyor ve favori kişiler ve makaleleri e-posta üzerine ekleyebiliyor.

Ufak bir indirimle 5,99 TL yerine artık 2,25 TL fiyat etiketiyle satılan Nextgen Reader uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/nextgen-reader/643381de-4724-e011-854c-00237de2db9e Yorum Yaz
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e-Militarist 3 yıl
Nextgen Reader UWP 11.50 Lira tasarruf edin • 19 saat 56 dakika kaldı www.microsoft.com/tr-tr/store/p/nextgen-reader-uwp/9nblggh4m054
Windows 10
x86, x64, ARM için.
nextmatters.com/...
nextmatters.com/...
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