Fenerbahçe-Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı 4K olarak yayınlanacak

Yılın başlarında Avrupa'da ilk kez 4K sürekli yayınına başlayan TRT 4K kanalı, yine Avrupa'da ilk olacak şekilde Fenerbahçe'nin ay sonundaki UEFA Avrupa Ligi maçını 4K çözünürlüğünde yayınlamaya hazırlanıyor.





22 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe-Ajax arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı standart çözünürlükte TRT SPOR ekranlarından saat 22.05 itibariyle başlayacak. Maçı 4K çözünürlüğünde canlı olarak izlemek isteyenler ise Türksat üzerinden TRT 4K kanalına geçiş yapabilecekler. TRT maçın en iyi şekilde aktarılabilmesi amacıyla hem standart hem de 4K uyumlu kameralarla sahada olacak.





Fenerbahçe'nin maçını 4K olarak izleyebilmek için ya entegre uydu alıcısı olan bir 4K TV setiniz ya da hem 4K televizyon hem de 4K yayınları çözebilecek yeni nesil bir uydu alıcınızın olması gerekiyor.