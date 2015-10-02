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Fenerbahçe-Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı 4K olarak yayınlanacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,6b
1
49
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Fenerbahçe-Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı 4K olarak yayınlanacak

Yılın başlarında Avrupa'da ilk kez 4K sürekli yayınına başlayan TRT 4K kanalı, yine Avrupa'da ilk olacak şekilde Fenerbahçe'nin ay sonundaki UEFA Avrupa Ligi maçını 4K çözünürlüğünde yayınlamaya hazırlanıyor. 

22 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe-Ajax arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı standart çözünürlükte TRT SPOR ekranlarından saat 22.05 itibariyle başlayacak. Maçı 4K çözünürlüğünde canlı olarak izlemek isteyenler ise Türksat üzerinden TRT 4K kanalına geçiş yapabilecekler. TRT maçın en iyi şekilde aktarılabilmesi amacıyla hem standart hem de 4K uyumlu kameralarla sahada olacak. 

Fenerbahçe'nin maçını 4K olarak izleyebilmek için ya entegre uydu alıcısı olan bir 4K TV setiniz ya da hem 4K televizyon hem de 4K yayınları çözebilecek yeni nesil bir uydu alıcınızın olması gerekiyor. 

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FlyingUnderpants 4 yıl en beğenilen
Yayinlar 4K Turk takimlarinin oynadigi futbol VGA.
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cntrl 4 yıl
Hayaller 4K gerçekler tüplü tv
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Persona_Non_Grata 4 yıl
4k maç yayını yap , ömer üründül e yorumlat, ne anladım ben?
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emregök 4 yıl
1080p verin yeterli
Digitürk ve trthd!
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virtue28 4 yıl
Yerimizi aldik, bekliyoruz.

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DH Misafiri 4 yıl
Şikecileri, Şikeyi, Örgüt Üyelerini, Örgüt lideri Azizi 4 kat net görebileceğiz. Buna rağmen yine 3 maymunu oynamaya devam edeceksiniz :D
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar ben 3 uyduda(turksat,astra19 hotbird 13) toplam 8 tane 4k yayın izliyorum TV 49ub850v lg bilginize TRT bu maçı 4 k verirse süper bir atılım olur..
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Bradley Cooper 4 yıl
Geçen ay evlenen kardeşime düğün hediyesi olarak 43 inç lg 4k tv aldım 1800 e. 4k lar artık eskisi kadar pahalı değil ki. Fakir edebiyatı yapmasın kimse. Biz daha geçemedik falan. Cebinizdeki telefonlara bir bakın.
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emregök 4 yıl Bradley Cooper
4K tamam iyi de artık zaruret olan 1080p yokki...
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zugu 4 yıl
Kimin evinde varkı yeni nesil uydu alıcısı.ne kadar fakirim
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mami907 4 yıl
Adamlar 4k diyor ben hala sene 2005te aldığın samsung 32" hd tv yi kullanıyorum
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Patren 4 yıl
trt 4k 60 fps mi oluyor şimdi
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e_capkan 4 yıl Patren
patren

trt 4k 60 fps mi oluyor şimdi

50fps.
60fps yayınlar amerikada var.
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1ses1 4 yıl
alemburda34
4k yayın haber oluyorsa 4k tv ne kadar alınması gerektiği tartışılır. Beklemek daha iyi hem cebimize yarar.

Çok iyi dedin . Avrupanın hangi ülkesinde bizim ligdeki maçlar yayınlanıyor. Şahsen bir gram zevk almıyorum bizim ligden.
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A.B.D(azimBora) 4 yıl
4k iyiymiş full hd devam.
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Red_devil33 4 yıl
Ben hazırım bekliyorum
b
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Trt Zenginlere maç yayını yapacak diyenler var 42" lg 4k tvler 1200 tl. Kısaca 4k zengin işi degil 5-6 ay sonra dahada ucuzlar
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manco88 4 yıl Red_devil33
Red_Devil33
Ben hazırım bekliyorum
b
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Trt Zenginlere maç yayını yapacak diyenler var 42" lg 4k tvler 1200 tl. Kısaca 4k zengin işi degil 5-6 ay sonra dahada ucuzlar


Hangi tv modelleriymiş
1200 tl 4k tv yok İnsanları 4k desteklemeyen cakma 4k tvlere yöneltmeyin
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