Fenerbahçe'nin resmi e-spor takımı kuruldu

2015’te e-spor dünyasına dahil olan Beşiktaş ve 2016’da Avrupa Ligi EU LCS'te mücadeleye başlayan Schalke 04’ün ardından, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe de resmi e-spor takımı "1907 Fenerbahçe"yi duyurdu.

En hızlı gelişen spor dallarından biri olarak kabul edilen e-spor, bazı popüler spor kulüplerinin de katılımıyla birlikte giderek daha geniş bir topluluk haline gelmeye devam ediyor. Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Fenerbahçe de artık League of Legends Türkiye profesyonel liginde ter dökmeye başlayacak.

E-spor oyuncularının yetişmesi için girişimler devam etmeli

Türkiye'de Beşiktaş’tan sonra 1907 Fenerbahçe’nin de e-spor takımını duyurmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Hasan Çolakoğlu, ülkemizde daha profesyonel e-sporcuların yetişmesi ve e-sporun daha geniş kitlelere ulaşması için bu tür girişimlerin sürdürülmesi gerektiğiniz sözlerine ekledi.

Riot Games Türkiye e-Spor Direktörü Bora Koçyiğit ise 1907 Fenerbahçe’nin e-spor dünyasında yer almasının ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da konuşulacak büyüklükte bir gelişme olduğunu ve e-sporun ilerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağını ifade etti.

e-Spor nedir?

Sanal ya da dijital spor olarak nitelendirilen Elektronik Spor (e-Spor), online oyunlar üzerine kurulu takımların mücadele ettikleri bir çeşit spor dalıdır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha fazla öneme kavuşan e-sporun gelecekte olimpiyat oyunlarına da giriş yapabileceği belirtiliyor.