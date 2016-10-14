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Fenerbahçe'nin resmi e-spor takımı kuruldu

Fenerbahçe yayınladığı açıklama ile tüm dünyayı günden güne daha fazla etkisi altına alan e-spor dünyasına kurulan "1907 Fenerbahçe" takımıyla katıldığını duyurdu.
2 yıl
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Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2015’te e-spor dünyasına dahil olan Beşiktaş ve 2016’da Avrupa Ligi EU LCS'te mücadeleye başlayan Schalke 04’ün ardından, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe de resmi e-spor takımı "1907 Fenerbahçe"yi duyurdu.
En hızlı gelişen spor dallarından biri olarak kabul edilen e-spor, bazı popüler spor kulüplerinin de katılımıyla birlikte giderek daha geniş bir topluluk haline gelmeye devam ediyor. Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Fenerbahçe de artık League of Legends Türkiye profesyonel liginde ter dökmeye başlayacak.

E-spor oyuncularının yetişmesi için girişimler devam etmeli 

Türkiye'de Beşiktaş’tan sonra 1907 Fenerbahçe’nin de e-spor takımını duyurmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Hasan Çolakoğlu, ülkemizde daha profesyonel e-sporcuların yetişmesi ve e-sporun daha geniş kitlelere ulaşması için bu tür girişimlerin sürdürülmesi gerektiğiniz sözlerine ekledi.
Riot Games Türkiye e-Spor Direktörü Bora Koçyiğit ise 1907 Fenerbahçe’nin e-spor dünyasında yer almasının ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da konuşulacak büyüklükte bir gelişme olduğunu ve e-sporun ilerleyen dönemlerde çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağını ifade etti.

e-Spor nedir?

Sanal ya da dijital spor olarak nitelendirilen Elektronik Spor (e-Spor), online oyunlar üzerine kurulu takımların mücadele ettikleri bir çeşit spor dalıdır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha fazla öneme kavuşan e-sporun gelecekte olimpiyat oyunlarına da giriş yapabileceği belirtiliyor.

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Paşa Hazretleri 2 yıl en beğenilen Guaire
Guaire
E-spor ne ki?

Haberi okumak yetmiyor. Sonra da bir Google yapmak gerekiyor.

spor kismi fazla. e-oyun diyelim. kek yedikleri yerde lol oynayan gobekli cocuklar e spor sampiyonu diye cikiyorlar ortaya
nasil sporsa artik.
GuaireE-spor ne ki?Haberi okumak yetmiyor. Sonra da bir Google yapmak gerekiyor.spor kismi fazla. e-oyun diyelim. k...
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4 Yanıt Yanıtla +32
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Paşa Hazretleri 2 yıl Sirkadyen
Sirkadyen
Paşa Hazretleri
Guaire
E-spor ne ki?

Haberi okumak yetmiyor. Sonra da bir Google yapmak gerekiyor.

spor kismi fazla. e-oyun diyelim. kek yedikleri yerde lol oynayan gobekli cocuklar e spor sampiyonu diye cikiyorlar ortaya
nasil sporsa artik.

Satranç nasıl bir sporsa rekabetçi oyun platformları da gayey spor sayılabilir. Milyonlarca dolar dönen bir sektörden bahsediyoruz.

milyarlarca dolar donmesiyle spor olmasinin bir alakasi yok. Oyle olsa İstanbul borsasi turkiyenin en buyuk spor platformu olurdu.
SirkadyenPaşa HazretleriGuaireE-spor ne ki?Haberi okumak yetmiyor. Sonra da bir Googl...
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Guaire 2 yıl
E-spor ne ki?

Haberi okumak yetmiyor. Sonra da bir Google yapmak gerekiyor.
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reikideiki 2 yıl
espor bilgisayar falan diye küçük görmeyin spor mu buya gibisinden sosyal medya diye ortamda bir kavram varken bu olayın espor olması cok normal ayrıca fbyi tebrik eder basarılar dilerim dünyada cok ciddi bir olay bu espor olayı türkiyede de bjk fb gibi ilerde gsde gelirse cok daha iyi yerlerde olur umarım.birde superligde yapılan analizlerden taktiklerden vs bircok anlamda cok daha fazla caba gerektiren birsey millet koşmuyor diye spor değil demek komik.yalnız cidden bu gencler bizim ligden kaliteli işler yapıyorkalkmış bu spor mu değil mi diye tartısıyoruz
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redwolf0 2 yıl
Bakın spor hayvan gibi koşup efor sarfetmek değildir esporda beyin çalışır en uygun karar verilir hatalardan yararlanır
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Djalma Feitosa Dias 2 yıl
Arkadaşlarlar fifa atarken oyun mu oynuyoz s(i)por mu yapıyoz şimdi
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Eser. 2 yıl
Bırakmıştım takip etmeyi ne güzel. şimdi gene merak eder bakarım. Koreli oyuncu alcaz mı acaba
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Uzaklardan Gelen 2 yıl
e-spor diye birşey olmaz hikaye o iş. Spor hareket demek efor demek bence atıcılıkta spor degil
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Eser. 2 yıl Uzaklardan Gelen
Uzaklardan Gelen
e-spor diye birşey olmaz hikaye o iş. Spor hareket demek efor demek bence atıcılıkta spor degil

Spor değil zaten, e-spor. Spor diyen yok ki.
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HeartQuake 2 yıl
Klube bir maliyeti varmış gibi konuşuyorsunuz hala. 1907 derneğinin adjni kullanıyor zaten kluple resmi bir iliskisi yok. Sadece bu alanda da adimiz olmuş oldu, bunun nesi kötü olabilir?
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iARDAs 2 yıl
Arkadaşlar Esportsun çok fena bi geleceği var. Artık Amerika da üniversiteler Esports bursu veriyolar öğrencilere. Adam gibi turnuvalar yaptılarmı sanki Dünya Kupası finali maçı izlermiş gibi tıklım tıklım oluyor tribünler.

Esports daha da ivmelenecektir. Oyunlar değişir zamanla, kimi oyunlar eskir yenileri girer falan ama bu sektör daha çok büyüyecek. GS formalı bir takım olmasını isterdim açıkçası.
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sommet de la montagne 2 yıl
Bu tür oyunların devamlılığı olduğunu düşünmüyorum. Ben 4 sene oynadım ve şuan oyuna tahammül edemiyorum en son arkadaşlarla 1 maç atıp çıktım. Yani bir süreden sonra oyun kişiyi sıkıyor bu da yatırımın değerini düşürüyor. Strateji oyunun bir parçası evet ama oyun daha çok el göz kordinasyonuna dayanıyor. %30 strateji diyelim. Pek bir geleceği olduğunu sanmıyorum.
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Jersey Devil 2 yıl
Cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur bos yere ugrasiyorsunuz
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Bayburtlu 2 yıl
Sonuçta spor yapıyoruz.Amaç spor yapmak e sine c sine bakmayın.Spor yapmak gerek.
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lAristo 2 yıl
abi bilmeyenler okadar saçma yorumlar yapmışki lol strateji oyunur burada beyin cimlastiği önemlidir hangi heronun ne kadar vuracağı ne zaman neler yapabileceği bunlar çok önemli bu yüzden herkes büyük turnuvalardaki arenada olamıyor. takım oyunu diye birşey var mesela fenerbahçede 10 numara eksik pozisyona girmekte zorlanıyoruz lolde buna benzer takımda mid lane veya adc jungle kötüyse maç içinde strateji değiştiriyosun normal bir lol oyuncusuyla profesyonel oyuncu arasında dağlar kadar fark var bunları oynamadan anlamanız zor ve bu arena çok büyük küçümseyenleri anlamıyorum çoğu spor dalından daha çok ilgi görüyo ve her sene geliştikçe ödüllerde o kadar artıyor.
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atesses 2 yıl
Bence her kulubün e-spora yatırım yapması gerekir
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Experimentation 2 yıl
dalga geçecek malzeme çıktı bize iyi olmuş
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