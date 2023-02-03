Marvel's Wolverine çıkış tarihi hakkında ilk bilgi geldi: Oyun oldukça kanlı olacak

Marvel's Wolverine oyunu için iddia edilen en dikkat çekici detay oyunun “Hard R” olarak derecelendirileceği. Dolayısıyla bu, oyunun tamamıyla yetişkinler için olacağı, Wolverine karakterinden beklendiği şekilde yüksek şiddet içereceği anlamına geliyor. Öte yandan Insomniac ise genellikle T dereceli (13+) oyunlar yaptığı düşünüldüğünde ilginç ancak karakter bağlamında ise tutarlı bir iddia.
Grubb’ın söyledikleri bunlarla sınırlı değil. Oyunun, Wolverine’in Fox filmlerinden bağımsız olarak kendi evreninde ve X-Men’e katılmadan önceki dönemlerinde geçeceği geçeceğini belirtiyor. Oyunun genel dünya yapısının God of War ve Sipder Man gibi yani yarı açık dünya şeklinde olacağı söyleniyor.
Marvel's Wolverine çıkış tarihi ne zaman?
Marvel's Wolverine için söylenen çıkış tarihi 2024 yılı sonbaharı olarak belirtiliyor fakat bunun pek olası olmadığı ve oyun için hedeflenen yılın 2025 olduğu söyleniyor. Insomniac Games, Marvel's Wolverine'in duyurusunu 2021 yılında Spider-Man 2 oyunuyla birlikte yaptı.
O dönemde Marvel's Wolverine’in çok erken geliştirme aşamasında olduğu söylenmişti. Dolayısıyla stüdyonun büyük kısmı Spider-Man 2 üzerinde çalışıyor diyebiliriz. Marvel's Spider-Man 2 için açıklanan çıkış tarihinin 2023 Sonbahar olduğunu düşündüğümüzde sadece bir yıl sonra yeni, büyük bir oyunun çıkması çok olası değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?