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    Anlık Bildirim

    Marvel's Wolverine çıkış tarihi hakkında ilk bilgi geldi: Oyun oldukça kanlı olacak

    İlk olarak 2021 yılında duyurulan Marvel's Wolverine bir süredir sessizliğe gömülmüştü. Ancak şimdi oyunun çıkış tarihi ve yapısı hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmış durumda.
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    Marvel's Wolverine Tam Boyutta Gör
    2021'de Sony ve Insomniac Games, Marvel's Wolverine'i duyurmuş ve o zamandan beri oyun sessizliğe bürünmüştü. Oyun hakkında şimdiye kadar çok az somut bilgi açıklandı ancak kısa bir süre önce Giant Bomb muhabiri Jeff Grubb, oyun hakkında edindiği bilgileri paylaştı.

    Marvel's Wolverine oyunu için iddia edilen en dikkat çekici detay oyunun “Hard R” olarak derecelendirileceği. Dolayısıyla bu, oyunun tamamıyla yetişkinler için olacağı, Wolverine karakterinden beklendiği şekilde yüksek şiddet içereceği anlamına geliyor. Öte yandan Insomniac ise genellikle T dereceli (13+) oyunlar yaptığı düşünüldüğünde ilginç ancak karakter bağlamında ise tutarlı bir iddia.

    Grubb’ın söyledikleri bunlarla sınırlı değil. Oyunun, Wolverine’in Fox filmlerinden bağımsız olarak kendi evreninde ve X-Men’e katılmadan önceki dönemlerinde geçeceği geçeceğini belirtiyor. Oyunun genel dünya yapısının God of War ve Sipder Man gibi yani yarı açık dünya şeklinde olacağı söyleniyor.

    Marvel's Wolverine çıkış tarihi ne zaman?

    Marvel's Wolverine için söylenen çıkış tarihi 2024 yılı sonbaharı olarak belirtiliyor fakat bunun pek olası olmadığı ve oyun için hedeflenen yılın 2025 olduğu söyleniyor. Insomniac Games, Marvel's Wolverine'in duyurusunu 2021 yılında Spider-Man 2 oyunuyla birlikte yaptı.

    O dönemde Marvel's Wolverine’in çok erken geliştirme aşamasında olduğu söylenmişti. Dolayısıyla stüdyonun büyük kısmı Spider-Man 2 üzerinde çalışıyor diyebiliriz. Marvel's Spider-Man 2 için açıklanan çıkış tarihinin 2023 Sonbahar olduğunu düşündüğümüzde sadece bir yıl sonra yeni, büyük bir oyunun çıkması çok olası değil.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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