Ferrari 458 Challenge'in pist videosu yayınlandı

Bologna Motor Show'da tanıtılan ve fuarın yıldızı olan Ferrari 458 Challenge'in yeni bir pist videosu yayınlandı.Ferrari yaptığı bir organizasyonla kendi pilotlarını ve Challenge Cup yarışçılarını 458 Challenge ile buluşturdu.

Standart 458'in pist versiyonu olan 458 Challenge, standart versiyon gibi 4.5 litre hacminde direkt enjeksiyon teknolojili bir motora sahip. Mükemmel performans değerlerine ulaşan motor 9000 devir/dakikada 570 beygir güç üretebiliyor. Ferrari, standart 458'e göre yapılan modifiyelerin motor üzerinde olmadığını, dişli oranlarının değiştirildiğini ve çift kavramalı F1 şanzımana kalibrasyon yapıldığını belirtti.

Videodaki pilot Raffaele De Simone'ye göre yeni 458 Italia, yerini aldığı F430 Challenge'e göre çok daha hızlı. Ayrıca De Simone, 458 Challenge'ın F430 Challenge'a göre daha kolay sürüldüğünü ve aynı zamanda çift kavramalı şanzımanın çok etkileyici olduğunu belirtti.