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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari Başkanı şirketin yeni süper otomobili hakkında konuştu

Ferrari'nin başkanı John Elkann, İtalyan şirketin Kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni süper otomobil hakkında açıklamalar yaptı. GT sınıfı otomobilin satışları artırması bekleniyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İtalyan otomobil devi Ferrari'nin model yelpazesine yakında yeni bir araç daha katılacak. Şirket önümüzdeki Kasım ayında yeni bir süper otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Ferrari Başkanı John Elkann, uzun yolculuklar için uygun olan Gran Turismo sınıfı süper otomobilin markanın satışlarını artacağını umuyor.
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Deneyimli yönetici Ferrari’nin stratejisini değiştirmeyeceğini ve şirketin “satışlarda Porsche’yi yakalamaya çalışmadığını” vurguladı. İtalyan markanın kısa vadeli hedefi, 2022'ye kadar yıllık geliri 5 milyar euro'ya çıkarmak. Kıyaslama açısından şirketin 2017'de 3.4 milyar euro gelir elde ettiğini belirtelim.

V6 motorlu hibrit sistem

Elkann'ın bahsettiği yeni GT sınıfı süper otomobille ilgili detaylar henüz netleşmedi. Şu an için bildiğimiz tek şey aracın turboşarjlı V6 motor ünitesi ile donatılmış hibrit güç aktarma organına sahip olacağı. Yeni Ferrari ile ilgili diğer tüm detayları öğrenebilmemiz için Kasım ayına kadar beklememiz gerekecek.

https://www.reuters.com/article/us-autos-pebblebeach/ferrari-will-expand-its-lineup-of-road-cars-but-not-too-much-idUSKCN1V70N2 Yorum Yaz
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