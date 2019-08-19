Ferrari Başkanı şirketin yeni süper otomobili hakkında konuştu

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin model yelpazesine yakında yeni bir araç daha katılacak. Şirket önümüzdeki Kasım ayında yeni bir süper otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Ferrari Başkanı John Elkann, uzun yolculuklar için uygun olan Gran Turismo sınıfı süper otomobilin markanın satışlarını artacağını umuyor.

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Deneyimli yönetici Ferrari’nin stratejisini değiştirmeyeceğini ve şirketin “satışlarda Porsche’yi yakalamaya çalışmadığını” vurguladı. İtalyan markanın kısa vadeli hedefi, 2022'ye kadar yıllık geliri 5 milyar euro'ya çıkarmak. Kıyaslama açısından şirketin 2017'de 3.4 milyar euro gelir elde ettiğini belirtelim.

V6 motorlu hibrit sistem

https://www.reuters.com/article/us-autos-pebblebeach/ferrari-will-expand-its-lineup-of-road-cars-but-not-too-much-idUSKCN1V70N2

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Elkann'ın bahsettiği yeni GT sınıfı süper otomobille ilgilihenüz netleşmedi. Şu an için bildiğimiz tek şey aracın turboşarjlıünitesi ile donatılmışgüç aktarma organına sahip olacağı. Yeni Ferrari ile ilgili diğeröğrenebilmemiz için Kasım ayına kadar beklememiz gerekecek.