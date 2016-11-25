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FIFA 17′nin tam sürümünü ücretsiz indirin

Black Friday indirim kampanyaları devam ederken oyunseverlere güzel bir sürpriz yapan EA Sports, FIFA 17'nin tam sürümünü kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz yaptı.
2 yıl
5,5b
1
15
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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EA Sports’un resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre 24 - 28 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile kullanıcılar FIFA 17'nin tam sürümünü yaklaşık 3 gün boyunca ücretsiz şekilde indirip oynayabilecekler.
Journey ve Ultimate Team modları da dahil olmak üzere tüm modların da erişilebilir olacağı oyun 28.11.2016 saat 10.59'a kadar ücretsiz olacak. Yani diğer bir deyişle önümüzdeki pazartesi günü saat 11 itibariyle oynamaya devam edebilmeniz için oyunu satın almanız gerekecek. 
PS4 ve Xbox One platformları için geçerli kampanya, oyunu henüz satın almamış ancak denemek isteyenler için oldukça güzel bir fırsat niteliği taşıyor. Şu sıralar devam eden Black Friday kampanyasıyla FIFA 17'yi 161,40 TL’den, Deluxe sürümünü ise 185,40 TL’den satın alabileceğini belirtmeden geçmeyelim.

http://easports.com/fifa/fifa-17-free-trial Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Nasıl olacak diyenler için:
"Demoyu dene"ye basın, sonra inen dosya boyutuna bakın ;)
1 Yanıt Yanıtla +9
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serafon 2 yıl
ben demoyu indirmiştim bir daha mı silip indireceğim? Bir şey görünmüyor. Çok mu zor bir buton eklemek? Bu arada telekomun roket olayı da kalkmış yeni haberim oldu. Para kazanmayı üç kağıt olarak görüyor Telekom. Halbuki düzgün davranarak çok daha iyi kazanabilirdi! Bu işlere kim karar veriyorsa akılsızın önde gideni ama en az 20 senedir aynı çizgi devam ediyor.
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MaximumP4YNE 2 yıl
PC dahil değil mi ya?
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hector_1990 2 yıl
ea access ile fifa 16 ücretsizken ne biliyim çokta gerekli değil zaten süreli ama denemek için isteyenlere iyi bir seçenek
pc ve xbox one sahipleri için çok iyi bir seçenek ea access yıllık 65 tl 20 tane oyun var yakında star wars battlefront ta eklenecek zaten
zam yakında ea accesse gelebilir alacaklar için fırsat
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Barni Moloztaş 2 yıl
Oyunu indirmem bitince süresi biterdi zaten
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TheBearGrylls 2 yıl
3mbitle zaten 3 güne iner
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murat5555 2 yıl
bir kişi de kç gb yazabilir mi :)
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gcb1903 2 yıl
evet şimdi indirmeye başlıyoruz ve 5. günün şafağında inmiş oluyor.
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interwap 2 yıl
Ne bu dalga geçermiş gibi. 3 gün kullan at.
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samtiger 2 yıl
xbox ve ps4 için arkadaşlar bu kampanya.
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dr20mouse 2 yıl
Akk varken indirmeye kalksam en az bir günü indirmekle geçecek zaten.
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