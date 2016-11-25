FIFA 17′nin tam sürümünü ücretsiz indirin

EA Sports’un resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre 24 - 28 Kasım tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile kullanıcılar FIFA 17'nin tam sürümünü yaklaşık 3 gün boyunca ücretsiz şekilde indirip oynayabilecekler.

Journey ve Ultimate Team modları da dahil olmak üzere tüm modların da erişilebilir olacağı oyun 28.11.2016 saat 10.59'a kadar ücretsiz olacak. Yani diğer bir deyişle önümüzdeki pazartesi günü saat 11 itibariyle oynamaya devam edebilmeniz için oyunu satın almanız gerekecek.

PS4 ve Xbox One platformları için geçerli kampanya, oyunu henüz satın almamış ancak denemek isteyenler için oldukça güzel bir fırsat niteliği taşıyor. Şu sıralar devam eden Black Friday kampanyasıyla FIFA 17'yi 161,40 TL’den, Deluxe sürümünü ise 185,40 TL’den satın alabileceğini belirtmeden geçmeyelim.

http://easports.com/fifa/fifa-17-free-trial