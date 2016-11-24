Telegram’dan sıra dışı blog platformu: Telegraph

WhatsApp’tan çok daha önce uçtan uca şifreleme özelliği sunmasıyla dikkat çeken Telegram, sadece bir uygulama olmanın ötesine geçmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda yeni blog platformu "Telegraph"ı tanıtan Rus teknoloji devi, kullanıcıların içerik yayınlarken anonim kalmalarını sağlıyor.

Genel yapı itibariyle Medium’a oldukça fazla benzeyen Telegraph’ta yazı yayınlamak için üye olmanıza ya da sosyal ağ hesaplarınızla oturum açmanıza gerek yok. Siteye girdiğiniz andan itibaren karşınıza gelecek ekranda başlık ve yazar bölümlerini doldurduktan sonra içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Yazılara görsel ve bağlantı (link) eklemenize de izin veren platform, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış sade ve hızlı yapısıyla tamamen içeriğe odaklanıyor. "Publish" butonu ile saniyeler içerinde yayınlanan yazıları dilerseniz sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.

Telegraph’ın iki önemli sorunu var

Site anonimliği temel aldığı için sizden herhangi bir üyelik ya da oturum açmanızı istemiyor. Bu yüzden eğer içeriğinizi yayınladıktan sonra bağlantısını kaybederseniz, çerezler etkin olmadığı takdirde yazının izini bulmak hayli zor oluyor. Yani adresi mutlaka güvenli bir şekilde saklamanız gerekiyor.

yalan, trol ve sahte haberler de yüksek ihtimalle paylaşılacaktır. Bahsi geçen sorunlara karşı Telegram'ın nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Blog platformunu denemek isterseniz Diğer taraftan cinsel içerikli paylaşımların ya da küfür, hakaret, taciz barındıran yazıların merkezi haline gelebilecek Telegraph’ta ayrıcade yüksek ihtimalle paylaşılacaktır. Bahsi geçen sorunlara karşı Telegram'ın nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Blog platformunu denemek isterseniz buradaki b ağlantıya tıklamanız yeterli.