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Telegram’dan sıra dışı blog platformu: Telegraph

Kullanıcı gizliliği ve veri şifreleme konularına gösterdiği hassasiyetle bilinen mobil mesajlaşma uygulaması Telegram, "Telegraph" ismini verdiği ve anonimliği baz alan yeni blog servisini duyurdu.
2 yıl
1,6b
1
4
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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WhatsApp’tan çok daha önce uçtan uca şifreleme özelliği sunmasıyla dikkat çeken Telegram, sadece bir uygulama olmanın ötesine geçmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda yeni blog platformu "Telegraph"ı tanıtan Rus teknoloji devi, kullanıcıların içerik yayınlarken anonim kalmalarını sağlıyor.
Genel yapı itibariyle Medium’a oldukça fazla benzeyen Telegraph’ta yazı yayınlamak için üye olmanıza ya da sosyal ağ hesaplarınızla oturum açmanıza gerek yok. Siteye girdiğiniz andan itibaren karşınıza gelecek ekranda başlık ve yazar bölümlerini doldurduktan sonra içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Yazılara görsel ve bağlantı (link) eklemenize de izin veren platform, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış sade ve hızlı yapısıyla tamamen içeriğe odaklanıyor. "Publish" butonu ile saniyeler içerinde yayınlanan yazıları dilerseniz sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.

Telegraph’ın iki önemli sorunu var

Site anonimliği temel aldığı için sizden herhangi bir üyelik ya da oturum açmanızı istemiyor. Bu yüzden eğer içeriğinizi yayınladıktan sonra bağlantısını kaybederseniz, çerezler etkin olmadığı takdirde yazının izini bulmak hayli zor oluyor. Yani adresi mutlaka güvenli bir şekilde saklamanız gerekiyor.
Diğer taraftan cinsel içerikli paylaşımların ya da küfür, hakaret, taciz barındıran yazıların merkezi haline gelebilecek Telegraph’ta ayrıca yalan, trol ve sahte haberler de yüksek ihtimalle paylaşılacaktır. Bahsi geçen sorunlara karşı Telegram'ın nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Blog platformunu denemek isterseniz buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

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XPerience 2 yıl en beğenilen
Yakında Telephone'u da icat ederler
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu arada blogspot kullanıcı arabirimini bu hafta içi güncellemiş fakat
bir türlü ana blog ekranına geri dönemiyorsunuz ! yani blogspot biraz sorunlu çalışıyor !
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
E milletin yazdiklarini nerden goruyoruz?
1 Yanıt Yanıtla
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Cihan Pehlivan 2 yıl Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez
E milletin yazdiklarini nerden goruyoruz?

Yazının adresini size göndermeleri ya da sosyal ağlarda paylaşmaları gerekiyor. Aksi takdirde belirli bir sayfa üzerinden görebilmeniz mümkün değil.
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XPerience 2 yıl en beğenilen
Yakında Telephone'u da icat ederler
Yanıtla +5
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