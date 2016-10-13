FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı

Futbol ve oyun denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden olan FIFA’nın konsollardan sonra mobil uygulamaları da yayınlandı. Birkaç ay önce oyunun iOS sürümünü sınırlı bölgedeki kullanıcılar için yayınlayan Electronic Arts bu kez FIFA Mobile Futbol'u tüm dünyada indirmeye sundu.

30'u aşkın lig, 650'den fazla takım ve 17 bin futbolcu ile birlikte gelen oyunda kullanıcılar arkadaşlarıyla birlikte sohbet edebiliyor ve çeşitli hediyeler gönderebiliyorlar. Üstelik yeni lig modu sayesinde FIFA Mobile Futbol'u oynayan diğer kişilere karşı amansız bir şampiyonluk mücadelesi vererek rekabet heyecanını katbekat arttırabilmeniz mümkün.

Günlük canlı etkinliklerle çeşitli ödüllerin de dağıtıldığı oyunun iOS sürümünü buradan , Android sürümünü buradan ve son olarak Windows Phone sürümünü ise buradaki bağlantı üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.