Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı

Oyunseverlerin uzun süredir merakla bekledikleri FIFA 17'nin mobil sürümü olan FIFA Mobile Futbol, nihayet iOS ve Android platformları için tüm dünyada resmi olarak yayınlandı.
2 yıl
3,8b
1
17
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı
 
Futbol ve oyun denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden olan FIFA’nın konsollardan sonra mobil uygulamaları da yayınlandı. Birkaç ay önce oyunun iOS sürümünü sınırlı bölgedeki kullanıcılar için yayınlayan Electronic Arts bu kez FIFA Mobile Futbol'u tüm dünyada indirmeye sundu.
30'u aşkın lig, 650'den fazla takım ve 17 bin futbolcu ile birlikte gelen oyunda kullanıcılar arkadaşlarıyla birlikte sohbet edebiliyor ve çeşitli hediyeler gönderebiliyorlar. Üstelik yeni lig modu sayesinde FIFA Mobile Futbol'u oynayan diğer kişilere karşı amansız bir şampiyonluk mücadelesi vererek rekabet heyecanını katbekat arttırabilmeniz mümkün.
Günlük canlı etkinliklerle çeşitli ödüllerin de dağıtıldığı oyunun iOS sürümünü buradan, Android sürümünü buradan ve son olarak Windows Phone sürümünü ise buradaki bağlantı üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
premiumbeyin 2 yıl
Ne kadar saçma bir oyun olmuş
Gitgide seriyi bozuyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 2 yıl
Yüklemeyin hem zaman kaybı hemde kotanıza yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XibalbaTM 2 yıl
pes'in myclub, fifanın ultimate özelliği gibi aynı şey keyifli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Niklaus1864 2 yıl
Büyük bir hüsran büyük bir hayal kırıklığı, kurmanıza bile gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OyunDelisi 2 yıl
Çok iyi olmasını bekliyordum bir kaç hafta önce denemiştim maalesef tam bir hayal kırıklığıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 2 yıl
tamamen ultimate lig dayatması bir oyun, normal açıp da maç yapamıyorsun, giriyorsun ilk yarıyı oynatıyor, otomatik oluşmuş atak önüne konuyor ve git gol at diyor. sildim gitti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahsur kalan adam 2 yıl
Bunda ultimate team dayatması yoktur umarım
Lig tek maç ve online karşılıklı oynama bu sefer vardır inşallah yoksa vita alacam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teq_sevdam23 2 yıl mahsur kalan adam
mahsur kalan adam
Bunda ultimate team dayatması yoktur umarım
Lig tek maç ve online karşılıklı oynama bu sefer vardır inşallah yoksa vita alacam


Vita da fifa 15 var en fazla yeni oyun çıkmıyor. Öldürdüler güzelim cihazı
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3773 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, fifa 17 ve
5 etiket daha ea sports fifa mobile Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mafia III: Rivals indirmeye sunuldu 2 yıl 15 Temmuz darbe girişimi GTA V’e konu oldu 2 yıl Asus’un GTX 1050Ti tabanlı ekran kartı görseli sızdırıldı. 2 yıl Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir 2 yıl Benchmark skorlarında görülen Nokia D1C'nin aslında bir tablet modeli olduğu ortaya çıktı 2 yıl Samsung tüm Galaxy Note 7'leri hurdaya gönderiyor 2 yıl AMD Radeon RX 470 için fiyat indirimi yolda olabilir 2 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus en ucuz nerede satılıyor? 2 yıl Casper Excalibur G500 incelemesi "Küçük Excalibur geldi" 2 yıl Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor, bilmeniz gereken her şey yazımızda 2 yıl Western Digital sürücülerinin tasarımlarını yeniledi 2 yıl BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler 2 yıl Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir 2 yıl İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı 2 yıl Terahertz ışıma ile belleklerde devrim 2 yıl MSI'dan 20000TL'lik canavar "GT83VR 6RF TITAN SLI" 2 yıl Şekilden şekile giren bilgisayar: Lenovo Yoga 910 2 yıl Google'dan 360 derecelik kamera uygulaması 2 yıl Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı 2 yıl Samsung Galaxy Note ismi tarihe karışabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı Sonraki General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone 2 yıl Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey 2 yıl Cyanogen, modüler sürümünü duyurdu 2 yıl Disney'in Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek 2 yıl Samsung’un zararı 2 milyar doları geçti 2 yıl Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100 2 yıl Dropbox iOS sürümü yeni özelliklere kavuşuyor 2 yıl Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz 2 yıl Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek 2 yıl Western Digital’den kendi markasını taşıyan ilk SATA SSD ürünleri 2 yıl Intel ilk Drone modelini göklere uçuruyor 2 yıl Geofeedia, sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini polisle paylaşmakla suçlanıyor 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri CH-47 Chinook videosu paylaştı 2 yıl Süper Lig maçları internetten ücretsiz yayınlanabilir 2 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek 2 yıl Samsung Galaxy C9 geliyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 bu özel kutularda taşınacak 2 yıl Dünyanın en küçük transistörü üretildi, devrim kapıda 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 faciası iPhone satışlarını arttırıyor 2 yıl 400 km menzilli Renault Zoe Z.E 40'ın batarya detayları ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim