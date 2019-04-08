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Fiat Chrysler, Avrupa Birliği'nden ceza yememek için Tesla ile anlaştı

Avrupa'da sattığı araçların emisyon oranını düşüremeyen Fiat Chrysler, çareyi Tesla'nın kapısını çalmakta buldu. AB'den ceza yemek istemeyen şirket Tesla'nın araçlarını kendi filosunda gösterecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fiat Chrysler, Avrupa Birliği'nden ceza yememek için Tesla ile anlaştı
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Avrupa Birliği’nin gün geçtikçe katılaşan emisyon kuralları, otomobil üreticileri arasında oldukça ilginç anlaşmaların yapılmasına neden oluyor. Financial Times'ın haberine göre Fiat Chrysler ve Tesla arasında yeni bir anlaşma imzalandı.

Üreticiler 2021’den itibaren Avrupa’da satışa sunacağı otomobillerin ortalama CO2 emisyon oranını 95 g/km’ye indirmek zorunda. Bunu başaramayanlara büyük cezaların verileceği biliniyor. Bunun bilincinde olan pek çok marka, filosunun ortalama CO2 emisyon oranını düşürmek için hibrit ve elektrikli araçlara ağırlık vermeye başladı.

Fiat Chrysler, Tesla'nın araçlarını kendi filosu içinde gösterecek 

Elektrifikasyon konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Fiat Chrysler ise rakiplerinden farklı bir adım atarak ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla ile anlaştı. Avrupa Birliği’nin emisyon kurallarını ihlal nedeniyle ceza yemekten kaçınmak isteyen şirket, Tesla’nın ürettiği araçları da kendi filosu içinde göstererek ortalama emisyon oranını sınırın altına çekecek. FCA, söz konusu anlaşmadan dolayı Tesla’ya milyonlarca euro para ödeyecek.

Avrupa Birliği, otomobil üreticilerinin alt markaları dahil tüm araçları tek bir havuz içerisinde göstererek emisyon oranlarını düşük tutmasına olanak sağlıyor. Örneğin Volkswagen Grubu, çatısı altındaki diğer markalar sayesinde Porsche ve Lamborghini’nin emisyon oranlarını dengede tutuyor. Emisyon oranlarını bir türlü düşüremeyen Fiat Chrysler da bunun bir benzerini Tesla ile yapmaya hazırlanıyor. Şirket böylece kendi filosunun ortalama emisyon oranını düşürmek için biraz daha zaman kazanacak.



https://www.engadget.com/2019/04/07/fiat-chrysler-to-pay-tesla-to-avoid-eu-fines/ Yorum Yaz
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carloska 1 ay en beğenilen
kaç senelik firma dünkü firmaya muhtaç oldu..
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OverClocK1ng 1 ay
"Tesla Batacak" cılara selaaam olsun...
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edgar1899 1 ay
Buradaki duruma elektrikli ve hybrid araç üretmeyen ya da bu üretimi toplam pazarında dişe dokunur hale getirmeyen her firma mecbur. 95 mg çok sert bir sınır klasik içten yanmalı motorlu araçlarla yakalanması imkansız neredeyse. Firmalar elektrikli araç üreten firmalarla mecburen havuz oluşturmak zorunda. Merak edenler vecto regülasyonu olarak birleşmiş milletlerin sitesinden ulaşabilirler.
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Askaparta 1 ay
Sahtekar emisyoncular komisyoncu olmuşlar.
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doblocu_ 1 ay
Tesla model s 0-100 rekorunu 2.2 sn ile kırmış. Fca şimdi Tesla Model S'e La Ferrari'nin motorunu da takıp rekoru tazelemeyi düşünüyor
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Yigido59 1 ay
Beter olsunlar.
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carloska 1 ay en beğenilen
kaç senelik firma dünkü firmaya muhtaç oldu..
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ALPHA LION KING 1 ay
Derdi çevre değil demek ki
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OverClocK1ng 1 ay
"Tesla Batacak" cılara selaaam olsun...
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interwap 1 ay
Ne saçma iş bu
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haQQo 1 ay
Siosu bizden biri
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