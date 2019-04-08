Fiat Chrysler, Avrupa Birliği'nden ceza yememek için Tesla ile anlaştı

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Avrupa Birliği’nin gün geçtikçe katılaşan emisyon kuralları, otomobil üreticileri arasında oldukça ilginç anlaşmaların yapılmasına neden oluyor. Financial Times'ın haberine göre Fiat Chrysler ve Tesla arasında yeni bir anlaşma imzalandı.

Üreticiler 2021’den itibaren Avrupa’da satışa sunacağı otomobillerin ortalama CO2 emisyon oranını 95 g/km’ye indirmek zorunda. Bunu başaramayanlara büyük cezaların verileceği biliniyor. Bunun bilincinde olan pek çok marka, filosunun ortalama CO2 emisyon oranını düşürmek için hibrit ve elektrikli araçlara ağırlık vermeye başladı.

Fiat Chrysler, Tesla'nın araçlarını kendi filosu içinde gösterecek

Elektrifikasyon konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Fiat Chrysler ise rakiplerinden farklı bir adım atarak ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla ile anlaştı. Avrupa Birliği’nin emisyon kurallarını ihlal nedeniyle ceza yemekten kaçınmak isteyen şirket, Tesla’nın ürettiği araçları da kendi filosu içinde göstererek ortalama emisyon oranını sınırın altına çekecek. FCA, söz konusu anlaşmadan dolayı Tesla’ya milyonlarca euro para ödeyecek.

Avrupa Birliği, otomobil üreticilerinin alt markaları dahil tüm araçları tek bir havuz içerisinde göstererek emisyon oranlarını düşük tutmasına olanak sağlıyor. Örneğin Volkswagen Grubu, çatısı altındaki diğer markalar sayesinde Porsche ve Lamborghini’nin emisyon oranlarını dengede tutuyor. Emisyon oranlarını bir türlü düşüremeyen Fiat Chrysler da bunun bir benzerini Tesla ile yapmaya hazırlanıyor. Şirket böylece kendi filosunun ortalama emisyon oranını düşürmek için biraz daha zaman kazanacak.





https://www.engadget.com/2019/04/07/fiat-chrysler-to-pay-tesla-to-avoid-eu-fines/