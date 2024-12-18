Avrupalı üreticiler, emisyon cezası ödememek için içten yanmalı araç fiyatlarını arttırıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupalı ​​otomobil üreticileri, Avrupa Birliği'nin 2025'in başında emisyon kurallarını sıkılaşması sonucu ağır para cezalarından kaçınmak için elektrikli araçların fiyatlarını düşürürken, içten yanmalı modellerin fiyatlarını arttırıyor.

Satışların ortalama %22'si elektrikli olmak zorunda

AB, 1 Ocak'tan itibaren otomotiv sektöründe CO2 emisyon sınırını önemli ölçüde düşürecek. Bu nedenle, otomobil üreticileri ağır para cezalarına uğramamak için satışlarının ortalama %22'sini elektrikli yapmak durumunda. ACEA'ya göre bu yıl kıtada satılan tüm yeni otomobillerin %13'ünü elektrikli modeller oluşturdu. Avrupa'daki birçok ülkenin elektrikli araç teşviklerini azalttığı bir ortamda, birçok üretici için bu oranı tutturmak zor olacak. Eğer emisyon sınırına ulaşılamazsa, üreticiler 15 milyar euroya kadar ceza ödemek durumunda kalabilir.

Bloomberg'in analizine göre BMW ve Mercedes bu yıl bu hedeflere ulaşma yolunda ilerliyor ancak Volkswagen, Stellantis ve Renault'un hedefi tutturamama riski bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 2023'te AB ülkeleri, tüm yeni araçların 2035'ten itibaren sıfır karbon emisyonuna sahip olmalarını gerektiren yasayı onayladı. Nisan 2023 itibarıyla AB'de satılan yeni otomobil filolarının CO2 emisyon sınırı 95 gramı, minibüslerin ise 147 gram CO2/km'yi geçmemesi gerekiyor. 2025'te kurallar tekrar sıkılaştırılacak ve otomobiller için 93,5 g CO2/km, minibüsler için 153,9 g CO2/km ile sınırlandırılacak.

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Volkswagen ID.3'ün Almanya fiyatı 30 bin euronun altına indi

Reuters'in haberine göre, Volkswagen, Stellantis ve Renault Grubu, elektrikli modellerini daha ilgi çekici hale getirmek için içten yanmalı modellerinin fiyatlarını son iki ayda birkaç yüz euro arttırdı. Stellantis'in Peugeot markası fiyatlarını 500 euroya kadar arttırırken, benzinli Clio'nun fiyatına 300 euro zam yapıldı. Volkswagen ise ID.3'ün fiyatını bazı pazarlarda düşürdü ve Almanya'daki fiyatını 30.000 euronun altına çekti.

Üreticilerin emisyon ortalamalarını düşürmek için elektrikli araç satışlarını arttırmanın yanında, elektrikli araç pazarında büyük paya sahip olanlardan kredi satın alma veya emisyonları birleştirme gibi yöntemlere başvurmasına da izin veriliyor.

Alınan önlemlere rağmen Volkswagen'in en büyük cezayı ödemek zorunda kalan grup olması bekleniyor. Ancak Transport & Environment'in tahiminine göre, ceza miktarı 15 milyar euro gibi büyük bir miktar yerine 1 milyar euroya yakın olacak.

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Avrupalı üreticiler, içten yanmalı araç fiyatlarını arttırıyor