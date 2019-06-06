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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiat Chrysler, Renault ile birleşme teklifini geri çekti

Fiat Chrysler, Fransız otomobil üreticisi Renault'a Renault'a yüzde 50/50 ortaklık teklifi götürmüştü. İtalyan şirket şimdi de birleşme teklifini geri çektiğini açıkladı.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Renault'a yaptığı birleşme teklifini geri çektiğini açıkladı. İtalyan otomotiv devi geçtiğimiz günlerde Renault'a yüzde 50/50 ortaklık teklifi götürmüştü.
Ayrıca Bkz. "Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor"
Birleşme aynı zamanda Toyota ve Volkswagen'in hemen ardından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisinin oluşmasını sağlayacaktı. FCA, teklifini neden iptal ettiği konusunda çok fazla detay sağlamadı. Ancak The Wall Street Journal'e göre, Renault’nun ittifak ortağı Nissan anlaşmaya sıcak bakmadı.

Birleşmenin önündeki engel Nissan ittifakı

Renault yönetim kurulunda bulunan iki Nissan temsilcisinin anlaşmayı desteklemediği ve çekimser oy kullandığı bildirildi. Fransız hükümeti de 40 milyar dolarlık birleşmeyi onaylamak için Renault’nun Nissan’la yıllardır süren ittifakı çerçevesinde bir anlaşma yapılmasını şart koştu.
FCA, birleşmenin “Fransa’daki siyasi koşullar” nedeniyle mümkün olmadığını söylüyor.

https://www.wsj.com/articles/fiat-chrysler-withdraws-merger-offer-for-renault-11559773129?mod=hp_lead_pos1 Yorum Yaz
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Celonfix 2 gün en beğenilen
Oh sevindim bu habere. Renault birleşecekse PSA grubuyla birleşmeli Fiat'la değil.
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dr20mouse 2 gün
Ohh be rahatladım Multijet'ten olacaktık. Reno'nun dci'sini sevmiyorum. Hız yapılmıyor güven vermiyor o konuda.
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haberelectro 2 gün
Zorla batacaz diyolar
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ÖlüyenYörüler 2 gün
Derhal açıklama bekliyoruz
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kerem1000 2 gün
Çok iyi olmuş, gerçekten istemediğim bir birleşme idi.
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Celonfix 2 gün en beğenilen
Oh sevindim bu habere. Renault birleşecekse PSA grubuyla birleşmeli Fiat'la değil.
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Fiat S.p.A. 2 gün
Bence ortak olaydılar iyi olurdu, Nissan ne karışıyor
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edgar1899 2 gün
Fiat hybrid araçlar için çok geç kaldı, mevcut durumda Avrupa pazarı için Doğu Avrupada sıkışıp kalacaklar. Karlılık için katma değerli araç satmaları onun içinde bu araçları üretip batı Avrupa pazarına satmaları lazım. Türkiye, Polonya, Ukrayna, İtalya pazarına karlılığı düşük ucuz araçlarla sıkışmak onları çıkmaza sokuyor.
Bence Renault un 2021 hybrid vizyonuna göz dikmişlerdi ama olmadı.
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esmerbuyucu 2 gün
Herkes herkesle birleşsin 😂
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