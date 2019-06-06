Fiat Chrysler, Renault ile birleşme teklifini geri çekti

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Renault'a yaptığı birleşme teklifini geri çektiğini açıkladı. İtalyan otomotiv devi geçtiğimiz günlerde Renault'a yüzde 50/50 ortaklık teklifi götürmüştü.

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Birleşme aynı zamanda Toyota ve Volkswagen'in hemen ardından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisinin oluşmasını sağlayacaktı. FCA, teklifini neden iptal ettiği konusunda çok fazla detay sağlamadı. Ancak The Wall Street Journal'e göre, Renault’nun ittifak ortağı Nissan anlaşmaya sıcak bakmadı.

Birleşmenin önündeki engel Nissan ittifakı

Renault yönetim kurulunda bulunan iki Nissan temsilcisinin anlaşmayı desteklemediği ve çekimser oy kullandığı bildirildi. Fransız hükümeti de 40 milyar dolarlık birleşmeyi onaylamak için Renault’nun Nissan’la yıllardır süren ittifakı çerçevesinde bir anlaşma yapılmasını şart koştu.

FCA, birleşmenin “Fransa’daki siyasi koşullar” nedeniyle mümkün olmadığını söylüyor.

https://www.wsj.com/articles/fiat-chrysler-withdraws-merger-offer-for-renault-11559773129?mod=hp_lead_pos1