Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor

Michelin ve General Motors, Uptis Prototype (Unique Puncture-proof Tire System) adında yeni bir havasız lastik tanıttı. Görünüşe bakılırsa araç lastiğine "hava basma" kavramı yakında tarih olacak. Zira, delinmeye karşı dayanıklı olan bu lastik sistemi, patlama sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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Uptis Prototype daha güvenli olmakla kalmayıp, hasar gördüğü için kullanım ömrünü bile tamamlamadan çöpe giden lastik sayısını da düşürecek. Lastiklerin daha uzun süre dayanması ile birlikte sıklıkla değiştirilmesi gerekmeyecek. Böylelikle yeni lastik üretilmesinde kullanılan hammaddelerin kullanımı da azalacak.

Chevrolet Bolt'da test edilecek

General Motors bu yılın sonunda Chevrolet Bolt adlı elektrikli aracında Uptis Prototype'in gerçek dünya testlerine başlamayı planlıyor. Her şey istenildiği gibi gider ve herhangi bir aksaklık yaşanmazsa şirket 2024 yılına kadar araçlarında havasız lastik teknolojisini kullanmaya başlayacak.

https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/jun/0604-michelin.html