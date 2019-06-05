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Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor

Havasız ve patlamaz lastikler uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Michelin ve General Motors, 2024 yılına kadar bu teknolojiyi otomobillere getirmeye hazırlanıyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Michelin ve General Motors, Uptis Prototype (Unique Puncture-proof Tire System) adında yeni bir havasız lastik tanıttı. Görünüşe bakılırsa araç lastiğine "hava basma" kavramı yakında tarih olacak. Zira, delinmeye karşı dayanıklı olan bu lastik sistemi, patlama sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Ayrıca Bkz. "Honor 20 ilk satış gününde 50.000'den fazla sattı"
Uptis Prototype daha güvenli olmakla kalmayıp, hasar gördüğü için kullanım ömrünü bile tamamlamadan çöpe giden lastik sayısını da düşürecek. Lastiklerin daha uzun süre dayanması ile birlikte sıklıkla değiştirilmesi gerekmeyecek. Böylelikle yeni lastik üretilmesinde kullanılan hammaddelerin kullanımı da azalacak.

Chevrolet Bolt'da test edilecek

General Motors bu yılın sonunda Chevrolet Bolt adlı elektrikli aracında Uptis Prototype'in gerçek dünya testlerine başlamayı planlıyor. Her şey istenildiği gibi gider ve herhangi bir aksaklık yaşanmazsa şirket 2024 yılına kadar araçlarında havasız lastik teknolojisini kullanmaya başlayacak.

https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/jun/0604-michelin.html Yorum Yaz
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ercmaster 4 gün en beğenilen
Bence o lastikler şu anda hazırdır. Sadece planlı eskitme ve yıllar içindeki yıpranma payı arasındaki kar marjının testleri yapılıyordur. Zira eskimeye ve patlamaya karşı dayanıklı demek, herkes bir kere alınca bir daha almaya gerek yok demek. Arabalara bile yazılım güncellemesi geliyor. Yakında lastiklerde de yeni level yükseltmeler gelir. Tabi parasına göre... Güncellenmeyen lastik patlar ....
Bence o lastikler şu anda hazırdır. Sadece planlı eskitme ve yıllar içindeki yıpranma payı arasındaki kar marjının testleri yapılıyordur. Zira eskimeye ve patla...
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interwap 4 gün
Tarihten...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BLADEEEE 4 gün
Bir sabah arabanın yanına bir ineriz ki araç parke taşlarının üzerinde duruyor, ne jant kalmış ne lastik. Çalarlar dayı bunu pahalı olur bu kötü Petlasın tanesi 300 olmuş, buna 3000 isterler, bir gecede 12.000 lik vurgun yeriz.
Bir sabah arabanın yanına bir ineriz ki araç parke taşlarının üzerinde duruyor, ne jant kalmış ne lastik. Çalarlar dayı bunu pahalı olur bu kötü Petlasın tanesi...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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Starforces 3 sa.
çevre kirliliği ni azaltmak için lastik ve nylonu azaltıyorlar.
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Tengrist 2 gün
Taş devrine dönüyoruz haydi hayırlısı
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Burkiling 2 gün
Her sene Türkiyeye geliyor denilip, bir türlü gelmeyen yabancı forvet gibi
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ymhaslaman 3 gün
Oto lastikçiler bunu beğenmedi.
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alito 3 gün
Bu teknoloji, yıllar önce bisiklet ve motosikletler için duyurulmuştu sanırım. Otomobiller için düşünülmesi sürpriz değil.
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Askaparta 3 gün
Bu konu lastik gibi uzar gider.
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edgar1899 3 gün
Lastik konusunda çok büyük yatırım var. Belki denk gelmeyenler vardır hankook 4 adet lastik için fikri mülkiyet almış durumda. Aşağıda görebilirsiniz.
youtu.be/...
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rıd-buc 3 gün
Zamana ve yıpranmaya dayanmaz Yüzeyde dengesizlik olur bence boş bi proje
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Şeref60 3 gün yeni yorumcu
Uzun süreli park durumunda çökme olmayacakmı ??
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chupacabra 3 gün
Bi an bildirimi okumayı bitirmeden Otomobillere hava vergisi geliyor zannettim. Bi dahaki sefer olur sanırım
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