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Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu

Fiat Panda'nın crossover esintileri taşıyan yeni versiyonu Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu. 1.2 litre Fire motorla satılan Panda City Cross fiyatı 93 bin 900 TL. İşte tüm özellikleri:
2 ay
8,2b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu
 

Avrupa’da en çok tercih edilen şehir otomobillerinden biri olan Fiat Panda’nın crossover esintileri taşıyan cersiyonu Fiat Panda City Cross Türkiye’de satışa sunuldu. Kompakt yapısı ve yenilenmiş görünümüyle dikkat çeken Fiat Panda City Cross Türkiye’de 93 bin 900 TL fiyat etiketine sahip.

Şehir içinde kullanımı kolaylaştıran kompakt yapısıyla SUV araçların karakterini bir arada sunmayı hedefleyen Fiat Panda City Cross’un yerden yüksekliği, yeni ön ve arka tampon tasarımı, tavan rayları ve eteklerini çevreleyen siyah plastikler dikkat çekiyor. Panda City Cross’un standart özellikleri arasında LED gündüz farları, ön sis farları, direksiyondan kontrol edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç jantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor.

Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu
 

Fiat Panda City Cross’un kaputunun altında 69 beygir güç üreten 1.2 litrelik benzinli Fire motor görev yapıyor. Bu motor 5.2 litre / 100 km yakıt tüketimine sahip ve 129 gram karbondioksit salınımı yapıyor.

Panda City Cross’un satış fiyatı güncel hurda teşviki ile 80 bin 900 TL’ye kadar düşüyor. Aracı arka park sensörü, dijital klima, deri direksiyon ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğunun dahil olduğu Plus Paket’le birlikte almak isteyenlerin fazladan 3 bin TL ödemesi gerekiyor. Fiat Panda City Cross’un Avrupa fiyatı ise 14 bin 900 euro.


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khytr89 2 ay en beğenilen
3 kez aynı platform üzerinde gelen a segmenti boşline 1.2 benzinli arabaya 94.000 tl vereceğime, 2.el 50.000tl ye 1.3 dizel corsa alır üzerine de 1 dönüm çanakkalede arsa alırım zeytinlik için :)
3 kez aynı platform üzerinde gelen a segmenti boşline 1.2 benzinli arabaya 94.000 tl vereceğime, 2.el 50.000tl ye 1.3 dizel corsa alır üzerine de 1 dönüm çanakk...
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Ridianod 2 ay Ray Kurzweil
Büyük konuşma yiğidim, karşındakinin fiat olduğunu unutuyorsun.
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Ray Kurzweil 2 ay
Hayatımda daha çirkin bir araç görmedim...
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lordford50 2 ay

Bunun yerine Bravo cross yapsalardı daha iyi olurdu,
Bayanlara hitap eden arabada otomatik vites ve geri görüş kamerası sunulmaması ,
arka park sensörü ve koltuk yükseklik ayarının opsiyonlu olması ...
Demekki bayan arabası değilmiş
Fiorino panorama vardı zaten,

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Mendieta58 2 ay
Yıllar önce üretimi durmuştur diyordum ben buna,tipe bak
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ali9949 2 ay
ncapte sıfır alan araba degılmı bu
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okanclskn 2 ay
6 yıl önce 25bine satılan panda. Diyecek bir şey yok.
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blacklotus01 2 ay
Bırak 90 bini şu çirkinlikle 50 bin olsa almam
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DH Misafiri 2 ay
Fiat için bu fiyatlar çok yüksek. Kesinlikle parasını haketmeyen bir araba
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scorpion20 2 ay
katlanabilir araba yapsınlar ilk ben alıcam
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Tenvir 2 ay
Corolla'nin 95 bin liralik fiyatina atip tutan tayfayi sahneye alalim litfen. Hattan 5 bin lira daha verip otomatigini alabiliyorsunuz. Hem bagimsiz suspansiyon hem 1.6 hem 133 hp. Hem de sorunsuz.
Tesekkur ederim.
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auto_man 2 ay Tenvir
Fiyat olarak a sınıfı b sınıfına, b sınıfı c sınıfına, c sınıfı d sınıfına yakın artık.
Sıfır araç konusunda corolla 1.6 flame için 140 binlik fiyatı uygun mu diye soran vardı geçen gün. Dizel otomatik insignia 152 bin TL.
10 bin daha verip hem üst segment, hem de dizel otomatik araç alıyorsun. O nasıl olacak o zaman
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wickersan 2 ay
Allah akil fikir versin.
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expressimo 2 ay
Tek kelime ile BOK !
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