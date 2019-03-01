Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu

Şehir içinde kullanımı kolaylaştıran kompakt yapısıyla SUV araçların karakterini bir arada sunmayı hedefleyen Fiat Panda City Cross’un yerden yüksekliği, yeni ön ve arka tampon tasarımı, tavan rayları ve eteklerini çevreleyen siyah plastikler dikkat çekiyor. Panda City Cross’un standart özellikleri arasında LED gündüz farları, ön sis farları, direksiyondan kontrol edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç jantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor.
Fiat Panda City Cross’un kaputunun altında 69 beygir güç üreten 1.2 litrelik benzinli Fire motor görev yapıyor. Bu motor 5.2 litre / 100 km yakıt tüketimine sahip ve 129 gram karbondioksit salınımı yapıyor.
Panda City Cross’un satış fiyatı güncel hurda teşviki ile 80 bin 900 TL’ye kadar düşüyor. Aracı arka park sensörü, dijital klima, deri direksiyon ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğunun dahil olduğu Plus Paket’le birlikte almak isteyenlerin fazladan 3 bin TL ödemesi gerekiyor. Fiat Panda City Cross’un Avrupa fiyatı ise 14 bin 900 euro.
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Bunun yerine Bravo cross yapsalardı daha iyi olurdu,
Bayanlara hitap eden arabada otomatik vites ve geri görüş kamerası sunulmaması ,
arka park sensörü ve koltuk yükseklik ayarının opsiyonlu olması ...
Demekki bayan arabası değilmiş
Fiorino panorama vardı zaten,
Tesekkur ederim.
Sıfır araç konusunda corolla 1.6 flame için 140 binlik fiyatı uygun mu diye soran vardı geçen gün. Dizel otomatik insignia 152 bin TL.
10 bin daha verip hem üst segment, hem de dizel otomatik araç alıyorsun. O nasıl olacak o zaman
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