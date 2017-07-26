Fidye yazılımları para basıyor: 2 yılda 25 milyon dolar kazanç

Kötü amaçlı yazılım (malware) sektörünün, son derece karlı bir kazanç kapısına dönüştüğünü görüyoruz. Kurbanların verilerini şifreleyen ve kilidini açmak için bir ödeme talep eden fidye yazılımları (ransomware) son iki yılda 25 milyon dolardan fazla para kazanmış durumda.

Ayrıca Bkz.

"Apple, ABD'de 3 büyük üretim tesisi kuracak"

Google, Chainalysis, Kaliforniya Üniversitesi ve New York Üniversitesi Tandon Mühendislik Fakültesi'ndeki araştırmacılar, fidye yazılımının kurbanlardan çarptığı para miktarını analiz etmek için 34 farklı malware tipini araştırdı. Aynı zamanda Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alt yapısını oluşturan "blockchain" üzerindeki ödemeleri de mercek altına aldıklarını belirtelim.

Verilere göre fidye yazılımları iki yıl içinde en az 25 milyon dolarlık zarara neden olmuş durumda. 2016'da ortaya çıkan "Locky" ise tek başına 7 milyon dolar kazanmayı başarmış. İnsanlar para ödemeye devam ettiği sürece fidye yazılımları kazanç kapısı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yani tehlikenin yakın zamanda sona ereceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.