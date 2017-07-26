Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fidye yazılımları para basıyor: 2 yılda 25 milyon dolar kazanç

Araştırmacılar, fidye yazılımlarının (ransomware) ne kadar para kazandığını tespit etmek için 34 kötü amaçlı yazılım ve blockchain üzerindeki ödemeleri analiz etti. Kazanılan para oldukça yüksek...
1 yıl
3,2b
1
12
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kötü amaçlı yazılım (malware) sektörünün, son derece karlı bir kazanç kapısına dönüştüğünü görüyoruz. Kurbanların verilerini şifreleyen ve kilidini açmak için bir ödeme talep eden fidye yazılımları (ransomware) son iki yılda 25 milyon dolardan fazla para kazanmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Apple, ABD'de 3 büyük üretim tesisi kuracak"
Google, Chainalysis, Kaliforniya Üniversitesi ve New York Üniversitesi Tandon Mühendislik Fakültesi'ndeki araştırmacılar, fidye yazılımının kurbanlardan çarptığı para miktarını analiz etmek için 34 farklı malware tipini araştırdı. Aynı zamanda Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alt yapısını oluşturan "blockchain" üzerindeki ödemeleri de mercek altına aldıklarını belirtelim.
Verilere göre fidye yazılımları iki yıl içinde en az 25 milyon dolarlık zarara neden olmuş durumda. 2016'da ortaya çıkan "Locky" ise tek başına 7 milyon dolar kazanmayı başarmış. İnsanlar para ödemeye devam ettiği sürece fidye yazılımları kazanç kapısı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yani tehlikenin yakın zamanda sona ereceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Yigido59 1 yıl
Ben bunu niye Linux forumunda görüyorum acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkçesever 1 yıl
Bence Bitcoin ve diğer bu tür para birimleri yok edilmeli. Öyle bitebilir gibime geliyor. Ben Linux kullanıyorum, o daha güvenli geliyor bana.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyZor 1 yıl Türkçesever
Hocam linux sadece şuan için hedef görülmüyor yoksa linux da bu türlü olaylar olmaz diye bir şey yok daha öncede linux da yayılan ciddi virüsler oldu fakat önemli olan yazılan virüsün kullanıcı kitlesinin çok olması yayıldığı zaman para getirisinin attırır bunun yanında kullanıcı kitlesiyle de alakalı örneğin linux üzerinde çalışan insanlar Windows a göre daha bilinclidir yedek alması gerektiğini vs. bilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Valla bu bilip bilmeden tıklanılan her yerden farketmesenizde bir sürü şey indirebilirsiniz ramlerde felan bir sıkıntı olduğunda araştırıp zar zor bulursunuz pek çok anti-malware yazılım tehdit algılayamıyor ve bu nedenle zombi olan milyon bilgisayar var dünya üzerinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aschil 1 yıl
Bu yazılımlar büyük ölçekli şirketleri hedefliyor, sanal veya dijitalleşme arttıkça bireysel kullanıcılara da ağır sorunlar çıkaracaklardır bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
sanal paranın ortaya çıkmasıyla beraber ortaya çıkan bir sistem bu ;
özetle sanal paranın yan sanayisi bu !
daha durun bu sanal para insanlığın başına ne belalar açacak !
tek kelimeyle küresel çaplı ekonomik krizler, ülkeleri savaşlara götürecek ölçüde olabilecek kadar büyük bir bela bu !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bu Sahtekarlık ve Ahlaksızlık ile kazanılan para, o yüzden haydan gelen huya gider.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Bu Sahtekarlık ve Ahlaksızlık ile kazanılan para, o yüzden haydan gelen huya gider.

Alınan para genelde emekçinin oturup çalıştığı patronun kazandığı şirket bilgisayarları. O paralar zaten dünya data için veriliyor. Para patrondan çıksın oh ne güzel. Huya falan gitmez merak etme fakirlerin kendisini avutma ata sözü :)
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 1 yıl
Adamlarda vicdan namına bir şey yok. Oh ne ala yaz ufak bir program sonra milleti kendi verileri ile tehdit et. Sallandıracaksın bunlardan bir kaçını taksimde :) bak o zaman bir daha yapıyorlar mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Türkiye'de de çok var 5 bin tl istiyormış hiç olmazsa bizimkilerin gözü yüksekte değil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3170 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, hack ve
9 etiket daha ransomware para gelir fidye yazılımı kazanç Diğer Yazılım Yazılım Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl İHA’lara olası zararlara karşı zorunlu sigorta geliyor! 1 yıl ASUS ROG Strix X299-E Gaming anakart incelemesi "8 çekirdek i7 7820X 4.8GHz O.C!" 1 yıl Foxconn ABD'de üretim tesisi açacak 1 yıl Günde bir milyar kişi WhatsApp kullanıyor 1 yıl Google’dan Airbnb tarzı kiralık listelemeler geliyor 1 yıl Fiyatı yükselen bellek sektörü SK Hynix’e rekor kar getirdi 1 yıl Google işletmelere soru-cevap bölümü hazırlıyor 1 yıl Yeni iPhone’larda gecikme yok 1 yıl James Cameron yeni bir Terminator üçlemesi hazırlıyor 1 yıl Waze sonunda Android Auto'ya geldi 1 yıl AMD 2. çeyreğin finansal raporunu yayınladı 1 yıl ABD elektromanyetik raylı top silahını tatbikatlarda kullanacak 1 yıl Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus tanıtıldı: Çift ekran, çift kamera ve Helio işlemci 1 yıl Çin'in yeni kuralları Toyota'yı yüksek adetli elektrikli araç üretimine yöneltebilir 1 yıl Disney, yapay zeka ile izleyicinin tepkisini ölçecek 1 yıl MIUI 9 güncellemesi hangi telefona ne zaman gelecek? İşte detaylar: 1 yıl Turkcell Dergilik uygulamasına gazeteler eklendi 1 yıl Lenovo, "Katil Note" dediği K7 Note'un teaser'ını yayınladı 1 yıl Wonder Woman 2'nin çıkış tarihi belli oldu 1 yıl Referans tasarım RX Vega kartı görüntülendi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fidye yazılımları para basıyor: 2 yılda 25 milyon dolar kazanç Sonraki Apple'a 506 milyon dolarlık patent ihlali cezası 1 yıl Samsung Galaxy S8+'ı bilgisayara dönüştürdük 1 yıl USB 3.2 ile hızlar ikiye katlanıyor 1 yıl Karşınızda MIUI 9: Daha akıcı, daha akıllı 1 yıl Nvidia CEO’sundan yapay zeka araştırmacılarına Tesla V100 hızlandırıcısı 1 yıl Xiaomi’den akıllı hoparlör sürprizi 1 yıl Xiaomi Mi 6 tadında Mi 5X duyuruldu 1 yıl Apple, ABD'de 3 büyük üretim tesisi kuracak 1 yıl Kaspersky'dan ücretsiz antivirüs yazılımı 1 yıl Moto Z telefonlar için 4K ve 360 derece video desteği 1 yıl Elon Musk, otomobilleri yer altına taşıyacak asansörü tanıttı 1 yıl Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında 1 yıl MS Paint için son bir şans 1 yıl Amiral gemisi Moto Z2 Force sahneye çıktı 1 yıl The Defenders, The Gifted ve Star Trek: Discovery'den yeni fragmanlar 1 yıl Google'dan nükleer füzyon çalışmalarına destek "Sınırsız enerjiye doğru" 1 yıl Adobe sonunda Flash Player'ın ölüm tarihini açıkladı 1 yıl The Sims 4, Kasım ayında Xbox One'a geliyor 1 yıl General Mobile'ın yetenekli müzik çalar uygulaması testte! 1 yıl NASA sessiz süpersonik jet geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim