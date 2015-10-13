Film karakterinden esinlenilerek gençler için üretilen protez kollar uygun fiyattan satışa çıkacak

Protez uzuvlar engelli bir çok insanın hayatını kolaylaştırıyor. Ancak yüksek fiyatlar sebebiyle herkesin bu ürünlere ulaşması malesef mümkün değil. 3D yazıcıların yaygınlaşması bu konuda bazı gelişmeleri beraberinde getirirken Open Bionics isimli üretici de önemli bir adım attı.





Çocuklar için Iron Man, Star Wars ve Disney Frozen temalı protez kollar üreten şirket ayrıca bu ürünlerin özel bir fiyatlandırmaya sahip olacağını da açıkladı. 500 dolar fiyattan satılacak protez kolların özelleştirilmemiş versiyonları bugün yaklaşık 3000 dolardan satılıyor. Bu büyük fiyat avantajı da daha fazla çocuğun yararlanmasının önünü açacak.Hatırlatmak gerekirse üretici daha önce Disney'in 3D yazıcılardan protez kol üreticisi aradığı bir programa seçilmişti. Protez kolların bu programın bir sonucu olarak üretilmesi ürünlerin lisanslanması gibi ekstra masrafları da ortadan kaldırdı. Her üç modelde de protezler LED ışıklarla renklendirilmiş. Hatta Iron Man versiyonunda roket ateşleme butonu ve bunu animasyona çeviren ufak bir titreşim motoru da yer alıyor.