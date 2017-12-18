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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Filminden önce Jumanji: Vahşi Orman'ın mobil oyunu geldi

Dwayne Johnson’lu yeni Jumanji: Vahşi Orman filmi gelecek hafta vizyona girecek. Öncesinde ise Monopoly tarzında Jumanji mobil oyunu mağazalarda indirmeye sunuldu.
1 yıl
3,3b
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Filminden önce Jumanji: Vahşi Orman'ın mobil oyunu geldi

Robin Williams’lı unutulmaz Jumanji filminin devamı önümüzdeki günlerde vizyona çıkmayı beklerken, mobil oyunu da indirmeye sunuldu. Jumanji: The Mobile Game biraz Monopoly’yi andırıyor.

Jumanji: The Mobile Game neler sunuyor?

Zarla oynanan bir kart oyunu şeklindeki Jumanji’de Dr. Bravestone, Prof. Oberon, Ruby Roundhouse veya Moose Finbar gibi filmdeki karakterleri oynayabiliyorsunuz. Dr. Bravestone ile başladığınız oyunda diğer karakterlere de geçiş yapabiliyorsunuz.

Birbirinden farklı mekanlarda geçen oyunda 13 noktalı alanlar üzerinde oynuyorsunuz. Daha çok PvP şeklinde geçen oyunlarda zar atarak ilerliyorsunuz. Boş bir nokta üzerine geldiğinizde oraya bir bina dikiyorsunuz.

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Eğer karşı oyuncu bu binaya denk gelirse ya size kira veriyor ya da daha yüksek zar atarak yıkmaya çalışıyor. Oyunda amaç karşı tarafın parasını bitirmeye çalışmak veya tüm noktaları ele geçirmeye çalışmak. Genelde para bitirme daha kolay gerçekleşiyor.

Oyunda ilerledikçe pazar ve elmas kazanıyorsunuz. Ayrıca hediye çantalardan da çeşitli kartlar çıkıyor. Bu kartlarla seviyenizi arttırıyor ya da gücünüzü arttıracak hayvanlar veya ekipmanlar alabiliyorsunuz. Toplamda 3 farklı kart destesi oluşturabiliyor ve kendi tarzınızı yapabiliyorsunuz. Başarılı grafikler ve eğlenceli animasyonlarla süslü olan Jumanji: The Mobile Game sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun.

 

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