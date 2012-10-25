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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Final Cut Pro X'in merakla beklenen güncellemesi yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
1
14
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın nisan ayında "eksikleri giderecek" dediği ve sektörün merakla beklediği Final Cut Pro X'in büyük güncellemesi sonunda yayınlandı.

Geçen yılın haziran ayında 300 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store üzerinden satışa sunulmasının hemen arkasından kullanıcılar tarafından "daha önceki versiyonlardaki özelliklerin bazılarına sahip değil" gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olan Final Cut Pro X, yayınlanan son güncelleme ile beklenen bir çok özelliğe kavuşuyor.
10.0.6 sürüm numarasıyla Apple'ın "eksikleri giderecek" tanımlaması yaptığı güncelleme ile Final Cut Pro X, aralarında çoklu kanal ses düzenleme araçları, MXF plug-in ve profesyonel video sanatçılarının, yönetmenlerin ve ajansların tercih ettiğiRED kamera desteği ile çift görüntüleyicinin de bulunduğu yenilikleri sahip oluyor.
Güncellemenin getirdikleri ve Final Cut Pro X hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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nurettinaz 7 yıl
Apple ın mac ailesi dışında bütün ürünlerine karşı çoktım. Ancak bu mac ailesi gerçekten windows un artık kına getiren programlarının hantallığı ve daima başka yazılımlara ihtiyaç duydurmasından linux distrolarının hala eksiklerinin olması ve neredeyse hiçbir zenginin elini cebine atıp kusursuz en çok gerekli programlar yapmamasından dolayı mac e geçmeyi kafama koydum. Ayrıca şu ilife her şeye değer. Kaldı ki ben win li bir bilgisayar ı bile en az 6 sene kullandığımdan bir mac i en az 10 sene kullanırım. pahalılık durumu da zamanla kendini telafi etmiş olur.
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dreampowder 7 yıl
Apple tarihinin en büyüj facialarından birisi Final Cut "Upgrade"'i idi. biraz toparlamaya başlamışlar.
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thepersonyouhavecalled 7 yıl
fiyatlarda sorun yok.Zaten bu programlar düğün videosu birleştirmek için kullanılmıyor neticede :D ihtiyacı olan o parayı verir.
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Batuist 7 yıl
TECHTRONİC
Final cut benzeri bi program varmı windows için ama tabii free olacak

adobe premiere yanına after effects, sony vegas , edius ... ücretsiz değiller ama yinede kullanabilmek mümkün ;)
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çay 7 yıl
TECHTRONİC
Final cut benzeri bi program varmı windows için ama tabii free olacak

Geçen yılın haziran ayında ''300'' dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store üzerinden satışa
300 dolar ve sen free alternatifmi istiyorsun?
1 Yanıt Yanıtla
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TECHTRONİC 7 yıl çay
çay
TECHTRONİC
Final cut benzeri bi program varmı windows için ama tabii free olacak

Geçen yılın haziran ayında ''300'' dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store üzerinden satışa
300 dolar ve sen free alternatifmi istiyorsun?

Evet free alternatif istiyorum ve bir ayrıntı Windows için istiyorum.Photoshop un piyasada free alternatifleri olduğu gibi (her ne kadar aynı şeyleri yapmak mümkün olmasada) bu programında olabileceğini düşündüm ve eminim vardır.En azından kolayca cracklenebilen bir program vardır ki aşağıda arkadaşın biri söylemiş
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TECHTRONİC 7 yıl
Final cut benzeri bi program varmı windows için ama tabii free olacak
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Saint2 7 yıl
Grkm27
Tüm DH ailesi bunu bekliyordu merakla.

Sektör bekliyormuş...
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gFalcon 7 yıl
Tüm DH ailesi bunu bekliyordu merakla.
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Mulsanne 7 yıl gFalcon
Grkm27

Tüm DH ailesi bunu bekliyordu merakla.

Bunu bekleyen de vardır elbet.
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alprazolam 7 yıl gFalcon
Grkm27

Tüm DH ailesi bunu bekliyordu merakla.

profesyonel stüdyolar, reklam şirketleri, film şirketlerinin çoğu bu programı kullanıyor bu öyle sıradan senin benim gibi ev kullanıcılarının programı değil... teknik değeri olduğu kadar ticari değeri de çok yüksek.... üst düzey işler yapan profesyonellerin programı ve onlar da gerçekten merakla bu programı bekliyorlar.
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