Final Cut Pro X'in merakla beklenen güncellemesi yayınlandı

Apple'ın nisan ayında "eksikleri giderecek" dediği ve sektörün merakla beklediği Final Cut Pro X'in büyük güncellemesi sonunda yayınlandı.

Geçen yılın haziran ayında 300 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store üzerinden satışa sunulmasının hemen arkasından kullanıcılar tarafından "daha önceki versiyonlardaki özelliklerin bazılarına sahip değil" gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olan Final Cut Pro X, yayınlanan son güncelleme ile beklenen bir çok özelliğe kavuşuyor.

10.0.6 sürüm numarasıyla Apple'ın "eksikleri giderecek" tanımlaması yaptığı güncelleme ile Final Cut Pro X, aralarında çoklu kanal ses düzenleme araçları, MXF plug-in ve profesyonel video sanatçılarının, yönetmenlerin ve ajansların tercih ettiği RED kamera desteği ile çift görüntüleyicinin de bulunduğu yenilikleri sahip oluyor.

Güncellemenin getirdikleri ve Final Cut Pro X hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.