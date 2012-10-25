Final Cut Pro X'in merakla beklenen güncellemesi yayınlandı

Haber Editörü
Apple'ın nisan ayında "eksikleri giderecek" dediği ve sektörün merakla beklediği Final Cut Pro X'in büyük güncellemesi sonunda yayınlandı.
Geçen yılın haziran ayında 300 dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store üzerinden satışa sunulmasının hemen arkasından kullanıcılar tarafından "daha önceki versiyonlardaki özelliklerin bazılarına sahip değil" gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olan Final Cut Pro X, yayınlanan son güncelleme ile beklenen bir çok özelliğe kavuşuyor.
10.0.6 sürüm numarasıyla Apple'ın "eksikleri giderecek" tanımlaması yaptığı güncelleme ile Final Cut Pro X, aralarında çoklu kanal ses düzenleme araçları, MXF plug-in ve profesyonel video sanatçılarının, yönetmenlerin ve ajansların tercih ettiğiRED kamera desteği ile çift görüntüleyicinin de bulunduğu yenilikleri sahip oluyor.
Güncellemenin getirdikleri ve Final Cut Pro X hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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adobe premiere yanına after effects, sony vegas , edius ... ücretsiz değiller ama yinede kullanabilmek mümkün ;)
Geçen yılın haziran ayında ''300'' dolarlık satış fiyatıyla Mac App Store üzerinden satışa
300 dolar ve sen free alternatifmi istiyorsun?
Evet free alternatif istiyorum ve bir ayrıntı Windows için istiyorum.Photoshop un piyasada free alternatifleri olduğu gibi (her ne kadar aynı şeyleri yapmak mümkün olmasada) bu programında olabileceğini düşündüm ve eminim vardır.En azından kolayca cracklenebilen bir program vardır ki aşağıda arkadaşın biri söylemiş
Sektör bekliyormuş...
Bunu bekleyen de vardır elbet.
profesyonel stüdyolar, reklam şirketleri, film şirketlerinin çoğu bu programı kullanıyor bu öyle sıradan senin benim gibi ev kullanıcılarının programı değil... teknik değeri olduğu kadar ticari değeri de çok yüksek.... üst düzey işler yapan profesyonellerin programı ve onlar da gerçekten merakla bu programı bekliyorlar.