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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Final Fantasy III, Android için 17.5$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu

6 yıl
3,1b
1
23
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Square Enix tarafından 1990 yılında NES konsolu için satışa sunulan Final Fantasy III, Android mobil işletim sistemine port edildi. Final Fantasy serisinin dünya genelinde bir milyon satışı geride bırakan ilk yapımı olan FF3, orijinal 8bit'lik Japonca versiyonunun ardından 2006'da üç boyutlu olarak İngilizce desteğiyle tekrar piyasaya sürülmüştü. Android için de bu sürüm port edilerek Google Play Store'da yayınlandı.
RPG türünün klasikleri arasında yer alan Final Fantasy, 100 milyon satış barajını deviren sayılı serilerden biridir. Üçüncü oyun, Luneth, Arc, Refia, Ingus adlı karakterlerin dünyayı kurtarmak için vahşi hayvanlar ve diğer şeytani düşmanlarla verdiği mücadeleyi konu alıyor. 
Dokunmatik ekranlı cihazlara uyarlanan kontroller, Android platformuna özel üç boyutlu grafikler ve tasarımlarla donatılan Final Fantasy III, halihazırda 17.53 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bir mobil oyun için bu meblağ oldukça fazla gelebilir. Ancak Final Fantasy serisinin yenilik damgası olarak nitelendirilen FF3, birkaç gün içerisinde binlerce kullanıcı tarafından satın alındı. Üstelik bazı internet bağlantısı hataları dışında herkes oyundan gayet memnun.
172MB büyüklüğündeki oyunu Google Play Store'dan satın alabilirsiniz. 4.7 kullanıcı inceleme ortalamasıyla fiyatını hak eden ve oyuncuyu memnun etmeyi başaran nadir yapımlardan biri. Yüklemek için Android 2.2 Froyo ve üstü işletim sistemli bir cihaza sahip olmalısınız. Oyun, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da satın alınabiliyor.

http://www.androidpolice.com/2012/06/28/final-fantasy-iii-now-fighting-dragons-on-android-for-16/ Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
17.53$ ile ne demek istediklerini anlayamadım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Alcatraz79 6 yıl
Final Fantasy III apk download :D
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Péps 6 yıl
Para vermedim jb :D
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SystemApps 6 yıl
bu ne yauğğğ pokemanona 17dolar mı verilirmis :)
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Oziko 6 yıl
III. Oyun, uygulamaya 17.53$ veren kullanıcının, gizemli şatodaki veresiye kavgasıyla başlıyor.
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Péps 6 yıl
Ben bu oyunu indirdim oyundaki amac ne ?
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Aykutikula 6 yıl
Tamam oyun efsane ama 17.5 dolar çok pahalı ayıptır
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alykoo 6 yıl
android diyo iphone nun üzerinde video tanıtımı yapılmıs. fiyatının 17.5$ olması kadar saçma bir durum
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strathmorea 6 yıl
Eveet yakında 3-5 dolara çıkan oyunları arıyor olacağız, Kademeli olarak oyun fiyatlarını yükseltiyorlar. Yakında mobil oyunlar içinde neden korsan kullanılıyor gibisinden muhabbetleri görünce kimse şaşırmasın.
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X-FI 6 yıl
oha fiyata bak... denemezsem ölürüm ! :D
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Normsoner 6 yıl
anime olunca hiç ilgimi cekmiyo nedense
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cagataykoroglu 6 yıl
Dh lütfen bırakın artık oyun çıkış haberlerini anasayfada vermey. Kenarda bir bölüm ayırın rss gibi takip edilsin.
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