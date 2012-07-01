Final Fantasy III, Android için 17.5$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu





Square Enix tarafından 1990 yılında NES konsolu için satışa sunulan Final Fantasy III, Android mobil işletim sistemine port edildi. Final Fantasy serisinin dünya genelinde bir milyon satışı geride bırakan ilk yapımı olan FF3, orijinal 8bit'lik Japonca versiyonunun ardından 2006'da üç boyutlu olarak İngilizce desteğiyle tekrar piyasaya sürülmüştü. Android için de bu sürüm port edilerek Google Play Store'da yayınlandı.

RPG türünün klasikleri arasında yer alan Final Fantasy, 100 milyon satış barajını deviren sayılı serilerden biridir. Üçüncü oyun, Luneth, Arc, Refia, Ingus adlı karakterlerin dünyayı kurtarmak için vahşi hayvanlar ve diğer şeytani düşmanlarla verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Dokunmatik ekranlı cihazlara uyarlanan kontroller, Android platformuna özel üç boyutlu grafikler ve tasarımlarla donatılan Final Fantasy III, halihazırda 17.53 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bir mobil oyun için bu meblağ oldukça fazla gelebilir. Ancak Final Fantasy serisinin yenilik damgası olarak nitelendirilen FF3, birkaç gün içerisinde binlerce kullanıcı tarafından satın alındı. Üstelik bazı internet bağlantısı hataları dışında herkes oyundan gayet memnun.

172MB büyüklüğündeki oyunu Google Play Store 'dan satın alabilirsiniz. 4.7 kullanıcı inceleme ortalamasıyla fiyatını hak eden ve oyuncuyu memnun etmeyi başaran nadir yapımlardan biri. Yüklemek için Android 2.2 Froyo ve üstü işletim sistemli bir cihaza sahip olmalısınız. Oyun, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da satın alınabiliyor.

http://www.androidpolice.com/2012/06/28/final-fantasy-iii-now-fighting-dragons-on-android-for-16/