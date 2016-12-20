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John Wick 2'den aksiyon dozu yüksek yeni fragman

Son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden biri olan John Wick, önümüzdeki yıl devam filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Şubat ayında vizyona girecek John Wick 2'nin yeni fragmanı yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kısa süre önce ölen eşinin hediye ettiği köpeğin gangsterler tarafından öldürülmesinin ardından geride bıraktığı kanlı dünyaya geri dönmek zorunda kalan eski bir tetikçinin hikayesini anlatan John Wick, 2014 yılında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Son yılların en iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen John Wick, gişede de oldukça başarılı oldu.
Günümüzde çekilen birçok aksiyon filminin aksine kendisini fazla ciddiye almaması ve etkileyici aksiyon sahneleri ile beğeni toplayan film, aynı zamanda tetikçilerin kendilerine ait loncalarının ve kulüplerinin olduğu ilgi çekici bir dünyanın da kapılarını açtı. Önümüzdeki yıl vizyona girecek John Wick: Chapter 2, bu ilgi çekici dünyanın kapılarını sinemaseverlere bir kez daha açacak.
John Wick'i dünyanın en ölümcül tetikçileri ile karşı karşıya getirecek olan John Wick: Chapter 2, 10 Şubat 2017'de vizyona girecek. Filmin çıkışı için hazırlıklarını sürdüren Lionsgate, filmden yeni bir fragman yayınlandı.
İlk filmin iki yönetmeninden biri olan Chad Stahelski'nin yönettiği John Wick: Chapter 2'nin başrollerinde Keanu Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Common ve John Leguizamo yer alıyor.
 

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more34 2 yıl en beğenilen
bu filmde kurtlar vadisi gibi bitmeyen şarjöre rastlamıyosunuz :D
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Kerim5100 2 yıl
2017'nin muhtemelen en iyi aksiyon filmi :D
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teramit 2 yıl
1 in sonunu getiremedim. Tek adam dalıp herkesi indiriyor 90 lı yıllalrda kaldı sanıyordum şimdi yine gelmiş.İlkinde artık kimi vurmamışsa bunda onları vuracak heralde. Tek adam filmleri sanırım ergen kitlenin gazını almak için yapılıyor fast n furious gibi.
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Hanzee 2 yıl
fragman baya iyi, müzikler çok güzel, aksiyon zaten tavan :D sinemada değil belki ama bi gece ışığı kapatıp, iyi bi kulakla yüksek sesle evde çok güzel zevkli şekilde izlenebilir
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BLacKeLDiaBLo 2 yıl
1 güzeldi. 2 de güzel gibi... 3 de gelir. Demedi demeyin...
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frostburn 2 yıl
Keanu Reeves'i takdir etmek lazım , böyle aksiyon dozu yüksek filmlerin arasında sakin birkaç sezon geçiriyor .O dönemde ..tü göbeği salıyor , bir bakıyorsun adam 10 sene yaşlanmış.Ama sonra bomba gibi bir filmle geliyor.Bu sahneler için gerçekten iyi spor yapması ve emek sarfetmesi gerekiyor.Kolay değil hantal vücudu forma tekrar sokmak , ee tabii milyonlarda doların yardımı oluyordur.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Lionsgate acayip film yapıyor. Assassin creed'i bu abiler yapsa..
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Bukalemun 2 yıl
John wick & Jack raicer gayet iyi oldu arşiv için.
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more34 2 yıl en beğenilen
bu filmde kurtlar vadisi gibi bitmeyen şarjöre rastlamıyosunuz :D
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Mr. Cheritto 2 yıl more34
more34
bu filmde kurtlar vadisi gibi bitmeyen şarjöre rastlamıyosunuz :D

Bu şarjörü John Wick bile kıskanır



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