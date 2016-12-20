John Wick 2'den aksiyon dozu yüksek yeni fragman

Kısa süre önce ölen eşinin hediye ettiği köpeğin gangsterler tarafından öldürülmesinin ardından geride bıraktığı kanlı dünyaya geri dönmek zorunda kalan eski bir tetikçinin hikayesini anlatan John Wick, 2014 yılında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Son yılların en iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen John Wick, gişede de oldukça başarılı oldu.

Günümüzde çekilen birçok aksiyon filminin aksine kendisini fazla ciddiye almaması ve etkileyici aksiyon sahneleri ile beğeni toplayan film, aynı zamanda tetikçilerin kendilerine ait loncalarının ve kulüplerinin olduğu ilgi çekici bir dünyanın da kapılarını açtı. Önümüzdeki yıl vizyona girecek John Wick: Chapter 2, bu ilgi çekici dünyanın kapılarını sinemaseverlere bir kez daha açacak.

John Wick'i dünyanın en ölümcül tetikçileri ile karşı karşıya getirecek olan John Wick: Chapter 2, 10 Şubat 2017'de vizyona girecek. Filmin çıkışı için hazırlıklarını sürdüren Lionsgate, filmden yeni bir fragman yayınlandı.

İlk filmin iki yönetmeninden biri olan Chad Stahelski'nin yönettiği John Wick: Chapter 2'nin başrollerinde Keanu Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Common ve John Leguizamo yer alıyor.