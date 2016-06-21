Finding Dory rekora koşuyor

Disney Pixar stüdyolarının yeni şaheseri olarak adlandırılan Finding Dory animasyon filmi, daha açılışında büyük rekorlara imza atmaya başladı. Finding Dory, Kuzey Amerika kıtasının en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Pixar’ın en sevilen yapımı Finding Nemo’nun spin off tarzındaki filmi olan Finding Dory, kıta Amerikasında toplam 136.2 milyon dolar hasılat yaparak en iyi açılışı yapan animasyon filmi oldu. Daha önceki rekor, 121.6 milyon dolar ile Şrek 3 yapımına aitti.

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Finding Dory ayrıca Haziran ayında en iyi açılış yapan ikinci film oldu. Rekor ise Jurassic World filmine ait. Analiz uzmanları, Dory için 100 milyon dolar civarında bir açılış bekliyordu. Pixar stüdyolarının ise şimdiye kadar ki en iyi açılışı, 110 milyon dolar ile Toy Story 3 filmine aitti. Şimdi Finding Dory yapımının, Zootopia’nın 1 milyar dolarlık gişe hasılatını geçip geçemeyeceği konuşuluyor.

Ellen DeGeneres ve Albert Brooks tarafından seslendirilen Finding Dory, oğlunu aramak için okyanusu bir uçtan diğer uca yüzen Marlin'in arkadaşı Dory’nin ailesini bulma hikayesini anlatıyor. Film, 2 Eylül 2016 tarihinde Kayıp Balık Dory adıyla ülkemizde de vizyona girecek.