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Finding Dory rekora koşuyor

Pixar’ın en sevilen yapımı Finding Nemo’nun spin off tarzındaki filmi olan Finding Dory, kıta Amerikası’nda toplam 136.2 milyon dolar hasılat yaparak en iyi açılışı yapan animasyon filmi oldu.
2 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Disney Pixar stüdyolarının yeni şaheseri olarak adlandırılan Finding Dory animasyon filmi, daha açılışında büyük rekorlara imza atmaya başladı. Finding Dory, Kuzey Amerika kıtasının en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Pixar’ın en sevilen yapımı Finding Nemo’nun spin off tarzındaki filmi olan Finding Dory, kıta Amerikasında toplam 136.2 milyon dolar hasılat yaparak en iyi açılışı yapan animasyon filmi oldu. Daha önceki rekor, 121.6 milyon dolar ile Şrek 3 yapımına aitti.

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Finding Dory ayrıca Haziran ayında en iyi açılış yapan ikinci film oldu. Rekor ise Jurassic World filmine ait. Analiz uzmanları, Dory için 100 milyon dolar civarında bir açılış bekliyordu. Pixar stüdyolarının ise şimdiye kadar ki en iyi açılışı, 110 milyon dolar ile Toy Story 3 filmine aitti. Şimdi Finding Dory yapımının, Zootopia’nın 1 milyar dolarlık gişe hasılatını geçip geçemeyeceği konuşuluyor.

Ellen DeGeneres ve Albert Brooks tarafından seslendirilen Finding Dory, oğlunu aramak için okyanusu bir uçtan diğer uca yüzen Marlin'in arkadaşı Dory’nin ailesini bulma hikayesini anlatıyor. Film, 2 Eylül 2016 tarihinde Kayıp Balık Dory adıyla ülkemizde de vizyona girecek. 

 

http://finance.yahoo.com/news/finding-dory-blows-animation-record-154910849.html Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen adnan96
Sonra Türkiye'de korsan film neden izleniyor


Film bize gelene kadar torrente hd'yi, full hd'yi geçtim bluray'i bile düşer
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römercan 2 yıl
Vizyon tarihi 2 Eylül nedir ? Kim bu rezilliğin sorumlusu ? Aynısını zootopia için de yaptılar film milyar dolar hasılat yaptı anca getirdiler o da sadece türkçe düblajlı.
Vizyon tarihi 2 Eylül nedir ? Kim bu rezilliğin sorumlusu ? Aynısını zootopia için de yaptılar film milyar dolar hasılat yaptı anca getirdiler o da sadece türk...
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MessiTugi 2 yıl
2 Eylül mü
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cceviz 2 yıl
önümüzdeki bir kaç sene boyunca bu animasyonun baskılarını okul çantalarında, ayakkabılarda, tshirtlerde, süt kutularında, çocuklarla ilgili ne varsa heryerde bol bol göreceğiz anlaşılan.
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FreeRun 2 yıl
Ülkemizde gösterime girerse Nemo daki dublaj ekibinin aynısı olursa efsane olur.
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0MG90 2 yıl
Vizyon tarihleri çok saçma. Buraya gelene kadar internete hd olarak düşer zaten.
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redoracle 2 yıl
Nemo'da beni en çok güldüren karakterdi,dublajı kim yaptıysa orjinalinde iyi iş çıkartmıştı,umarım gene aynı kişi seslendirir ve umarım gene o balinaca konuşma sahnesi olur,gerçekten efsane balinaca konuşuyor dory.

Bir de sürekli pozitif,neşeli bir karakter olması üzüldüğünde benimde üzülmeme neden olmuştu,gerçekten iyi bir iş olduğuna kuşku yok gene aynı kadrodan çıktıysa,ama dublajlı olarak seyretmemizin bu kadar gecikeceğini duyunca üzüldüm,halbuki pek çok filmden iyi bir yapım olacaktır,gişe desen gene öyle,sırf animasyon diye böyle yapılması gerçekten çok üzücü.
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Farwynd 2 yıl
adnan96
römercanVizyon tarihi 2 Eylül nedir ? Kim bu rezilliğin sorumlusu ? Aynısını zootopia için de yaptılar film milyar dolar hasılat yaptı anca getirdiler o da sadece türkçe düblajlı.
Zootopiada çok büyük sıkıntı vardı ama bunda garip biçimde avrupada da geç geç çıkıyor. Şu filmlerdeki çıkış tarihlerini nasıl ayarlıyorlar hiç anlamadım gitti.UK 29 July 2016 Ireland 29 July 2016 Estonia 5 August 2016 Lithuania 19 August 2016 Norway 26 August 2016 Sweden 26 August 2016 Greece 1 September 2016 Turkey 2 September 2016 Italy 15 September 2016 Austria 29 September 2016 Germany 29 September 2016

Her ne kadar Pixar filmleri büyüklere de hitap etsede esas para kaynağı çocuklar. Çocukların-ailelerin tatilden döndüğü, okulların başlayacak olması sebebiyle daha düzenli bir hayat anlamına gelen Eylül'de vizyona sokulması da bu nedenle anlamlı.
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adnan96 2 yıl
römercan
Vizyon tarihi 2 Eylül nedir ? Kim bu rezilliğin sorumlusu ? Aynısını zootopia için de yaptılar film milyar dolar hasılat yaptı anca getirdiler o da sadece türkçe düblajlı.

Zootopia'da çok büyük sıkıntı vardı ama bunda garip biçimde avrupada da geç geç çıkıyor. Şu filmlerdeki çıkış tarihlerini nasıl ayarlıyorlar hiç anlamadım gitti.
UK 29 July 2016
Ireland 29 July 2016
Estonia 5 August 2016
Lithuania 19 August 2016
Norway 26 August 2016
Sweden 26 August 2016
Greece 1 September 2016
Turkey 2 September 2016
Italy 15 September 2016
Austria 29 September 2016
Germany 29 September 2016
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kefelon 2 yıl adnan96
Sonra Türkiye'de korsan film neden izleniyor


Film bize gelene kadar torrente hd'yi, full hd'yi geçtim bluray'i bile düşer
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römercan 2 yıl
Vizyon tarihi 2 Eylül nedir ? Kim bu rezilliğin sorumlusu ? Aynısını zootopia için de yaptılar film milyar dolar hasılat yaptı anca getirdiler o da sadece türkçe düblajlı.
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