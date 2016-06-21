Spotify, 30 milyon ücretli aboneye ulaştı

Apple Music’in katılışı ile daha da rekabetçi hale gelen çevrimiçi müzik hizmetleri sektöründe, en önemli konu elbette ücretli abonelerin sayısı. Reklam destekli ücretsiz abonelikler olsa da, ücretli aboneler kadar büyük gelir getirmiyor.

Sektörün devlerinden Spotify, toplamda 100 milyon aboneye ulaştığını duyurdu. Bunun 30 milyonu ise ücretli abonelerden oluşuyor. Apple Music, son duyuruda 13 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıklamıştı.

Spotify, elde ettiği toplam gelirin yüzde 80’ini telif hakkı olarak sanatçılara ödüyor. Bu bakımdan toplam abone sayısı önem taşıyor. Firma geçen yıl 200 milyon dolar civarında bir zarar açıklamıştı zira gelen gideni tam olarak karşılayamıyor.

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Spotify, aylık 9.99$/9.99TL şeklinde bir fiyatlandırma belirlemiş durumda. Kullanıcı sayısı düşünüldüğünde, ücretli abonelerden yaklaşık 300 milyon dolarlık bir gelir söz konusu. Buna ücretsiz abonelerden gelen reklam gelirlerini de eklediğimizde meblağ artıyor ancak telif hakkı nedeniyle paranın büyük kısmı kesiliyor. Maliyetler ve işletme giderleri de düşünülünce bu kez çizgi eksiye doğru gidiyor.

Şirketler, çeşitli kampanyalarla abone sayısını artırmaya çalışıyor. Örneğin Apple, öğrenciler için 4.99$ abonelik bedeli belirledi. Spotify da ilk 3 ay için 0.99TL istiyor. Ayrıca farklı kampanyalarla ücretsiz Premium abonelik elde edebilmek de mümkün.