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Spotify, 30 milyon ücretli aboneye ulaştı

Çevrimiçi müzik hizmetleri sektörünün dev isimlerinden Spotify, toplamda 100 milyon aboneye ulaştığını duyurdu. Bunun 30 milyonu ise ücretli abonelerden oluşuyor.
2 yıl
4,9b
1
36
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Music’in katılışı ile daha da rekabetçi hale gelen çevrimiçi müzik hizmetleri sektöründe, en önemli konu elbette ücretli abonelerin sayısı. Reklam destekli ücretsiz abonelikler olsa da, ücretli aboneler kadar büyük gelir getirmiyor.

Sektörün devlerinden Spotify, toplamda 100 milyon aboneye ulaştığını duyurdu. Bunun 30 milyonu ise ücretli abonelerden oluşuyor. Apple Music, son duyuruda 13 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıklamıştı.

Spotify, elde ettiği toplam gelirin yüzde 80’ini telif hakkı olarak sanatçılara ödüyor. Bu bakımdan toplam abone sayısı önem taşıyor. Firma geçen yıl 200 milyon dolar civarında bir zarar açıklamıştı zira gelen gideni tam olarak karşılayamıyor.

Ayrıca Bkz. "Android açıklarını bulanlara 500 bin dolardan fazla ödül dağıtıldı"

Spotify, aylık 9.99$/9.99TL şeklinde bir fiyatlandırma belirlemiş durumda. Kullanıcı sayısı düşünüldüğünde, ücretli abonelerden yaklaşık 300 milyon dolarlık bir gelir söz konusu. Buna ücretsiz abonelerden gelen reklam gelirlerini de eklediğimizde meblağ artıyor ancak telif hakkı nedeniyle paranın büyük kısmı kesiliyor. Maliyetler ve işletme giderleri de düşünülünce bu kez çizgi eksiye doğru gidiyor.

Şirketler, çeşitli kampanyalarla abone sayısını artırmaya çalışıyor. Örneğin Apple, öğrenciler için 4.99$ abonelik bedeli belirledi. Spotify da ilk 3 ay için 0.99TL istiyor. Ayrıca farklı kampanyalarla ücretsiz Premium abonelik elde edebilmek de mümkün.

 

http://www.phonearena.com/news/Music-streamer-Spotify-hits-100-million-users-with-30-million-paying-for-service_id82413 Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen
msqonn
ÇöpYıl olmuş 2016 320kbps ye hi end diyorlar

Bi bitmediniz. Müzikle ilgili her haberin altında aynı yorum.
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St Batuhan 2 yıl
Hem mobil hem bilgisayar tarafındaki uygulama kesinlikle geliştirilmeli. Çok güzel bir hizmet ve beni fazlasıyla tatmin ediyor. Özellikle haftalık keşif olayı çok iyi. Bana uygun olan yeni şarkılar ya da yeni coverlar keşfetme imkanı sunması hoş bir düşünce ama arayüz açısından yapılması gerekenler var. Enpara kampanyası da umarım devam eder.
Hem mobil hem bilgisayar tarafındaki uygulama kesinlikle geliştirilmeli. Çok güzel bir hizmet ve beni fazlasıyla tatmin ediyor. Özellikle haftalık keşif olayı ç...
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Sahle 2 yıl
Bence apple music başarılı
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medcezir10 2 yıl
Biraz indirim yapsa bende üye olucam walla :)
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senseman62 2 yıl
Enpara ile 50 kuruşa aldım 3 aylık :D 3 ay bitince free takılırız artık 😂
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K.can.tas 2 yıl
Parasını hakeden nadir uygulamalardan .
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Kagan1ane 2 yıl
güzel playlist oluşturan varsa yesillendirebilir mi beni
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abrenax 2 yıl
Birkaç kere kullanmaya çalıştım fakat aradığım -en çok bilinen- şarkıları bile bulundurmadığını gördüğümden beri bir daha kullanmadım.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
3 ay indirimli kullandım daha sonra sildim sonra insanlar demesin vay efendim ayda 10 lira nelere veriyoruz buna mı vermeyelim ben vermem kardeş eve gelir youtubeden dinlerim itunesten çok beğendiğim müziği satın alıyorum ömür boyu dinliyorum müzik dinlemek içinde para vermek bana saçma geliyor.
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kadirirdem 2 yıl
ücretsiz'i denedim pek alışamadan sildim geri...
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BekirTemel 2 yıl
apple musice rağmen rakipsiz görüyorum şuan.
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|Perseus| 2 yıl
Ben de uzun süredir premium üyeyim ve gayet memnumum. Vodafone kampanyası ile 500 mb internet artı Sportify premium 5 tl. Parasını hakediyor.
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2K 2 yıl
Gayet memnunum ve 9 TL gibi uygun bir fiyatı var TIDAL gibi 19 Euro istemiyor.
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Fearless_tr 2 yıl
2 senedir üyeyim hersey güzel ama ücretli üyelere daha fazla avantaj sunmalari lazim bence
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