Gatto fragmanı yayınlandı: Pixar'ın el çizimi ilk animasyon filmi

Gatto, Pixar'ın El Çizimi İlk Filmi Olacak
Bugüne kadar CGI animasyon filmleriyle gönlümüzü kazanan Pixar, Gatto ile birlikte kendisi adına önemli bir ilke imza atıyor. Çünkü Gatto stüdyonun ilk el çizimi animasyon filmi olacak. Filmin her karesi el çizimi resimlerden oluşuyor. Gerçi yayınlanan ilk fragman, bu resimlerle CGI ile belli başlı dokunuşların yapıldığını gösteriyor.
Gatto'yu, daha önce Pixar için Luca’yı da yöneten Enrico Casarosa yönetiyor. Venedik’te geçen film, batıl inançlar yüzünden insanlar tarafından dışlanan müzik tutkunu bir kara kediye odaklanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: