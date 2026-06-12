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    Gatto fragmanı yayınlandı: Pixar'ın el çizimi ilk animasyon filmi

    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın el çizimi ilk animasyon filmi olmasıyla dikkat çeken Gatto'nun ilk fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak.

    Gatto fragmanı yayınlandı: Pixar'ın el çizimi ilk animasyon filmi Tam Boyutta Gör
    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar son yıllarda daha inişli çıkışlı bir grafik çiziyor olsa da hâlâ filmleri en heyecanla beklenen stüdyolar arasında yer alıyor. Nitekim Pixar imzalı Toy Story 5 de bu yazın en öne çıkan filmleri arasında bulunuyor. Şu anda Pixar cephesinde gözler yeni Toy Story filmine çevrilmiş olsa da stüdyo yavaş yavaş sıradaki filmi için de tanıtım çalışmalarına başladı; 2027 Mart'ında vizyona girecek Gatto'nun ilk fragmanı yayınlandı.

    Gatto, Pixar'ın El Çizimi İlk Filmi Olacak

    Bugüne kadar CGI animasyon filmleriyle gönlümüzü kazanan Pixar, Gatto ile birlikte kendisi adına önemli bir ilke imza atıyor. Çünkü Gatto stüdyonun ilk el çizimi animasyon filmi olacak. Filmin her karesi el çizimi resimlerden oluşuyor. Gerçi yayınlanan ilk fragman, bu resimlerle CGI ile belli başlı dokunuşların yapıldığını gösteriyor.

    Gatto'yu, daha önce Pixar için Luca’yı da yöneten Enrico Casarosa yönetiyor. Venedik’te geçen film, batıl inançlar yüzünden insanlar tarafından dışlanan müzik tutkunu bir kara kediye odaklanıyor.

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