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Firefox OS için Twitter uygulaması, ilk cihazla birlikte Marketplace'de olacak

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Firefox OS için Twitter uygulaması, ilk cihazla birlikte Marketplace'de olacak

ZTE, Huawei, Sony ve LG gibi telefon üreticileriyle 18 farklı servis sağlayıcısının desteğini alan Mozilla'nın HTML5 tabanlı işletim sistemi Firefox OS'e bir destek de Twitter'dan geldi.

Twitter'ın resmi internet günlüğünden yapılan açıklamada Firefox OS'li ilk akıllı cihazların satışa sunulmasıyla birlikte sisteme özel Twitter uygulamasının Firefox Marketplace'deki yerini alacağı duyuruldu.

Twitter ekibinin paylaştığı arayüz görseline göre Firefox OS için Twitter uygulaması, diğer Twitter uygulamaları gibi rahat bir kullanıcı deneyimi sunan, klasik arayüzüne sahip. Arayüzdeki benzerlik bir tarafa, Twitter ekibinin açıklamasına göre, uygulama Firefox OS'in öne çıkan özelliklerinden Web Activities'e de destek vererek kullanıcıların, Web Activities destekli herhangi bir uygulama dışından rahatlıkla Twitter mesajı gönderebilmelerine imkan sunuyor.


http://blog.twitter.com/2013/02/twitter-for-firefox-os.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
orta ve giriş modelleri ile çıkcaktı firefox yeni bir telefona ihtiyacım var zaten c3 üm emekliye ayrılacak kısa sürede fiyat makul olursa düşünebilirim ;)
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balcis 6 yıl
firefox os'a sony de destek verdi, android'le ilgili sıkıntılar var sanırım. böyle açık bir girişimin destek görmesi sevindirici.
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