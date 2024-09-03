X smart TV uygulaması yayınlandı: Peki, hangi içerikler yayınlanacak?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör X (eski adıyla Twitter) artık TV’lerde! Kullanıcılar, artık Netflix ve diğer dijital servisler gibi, X'e de TV üzerinden erişebilecek. Elon Musk, X TV uygulamasının beta sürümünün Android TV’ler için yayınlandığını paylaştı. X smart TV uygulaması beta olarak başlangıçta LG, Amazon Fire TV ve Google TV cihazlarına yüklenebilecek.

X, Brezilya'da yasaklandı: VPN kullanana para cezası kesilecek 3 gün önce eklendi

X smart TV uygulamasından bir şeyleri izleyebilmek için X hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Google Play Store açıklamasında “X uygulaması, TV'nizdeki herkes için güvenilir küresel dijital şehir meydanıdır! Size benzersiz ve ilgi çekici içeriği doğrudan oturma odanıza getirirken, X dünyasını deneyimlemenin yeni bir yolunu keşfedin.” yazıyor.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, X TV uygulamasında kullanıcılar, takip ettikleri hesaplardan videoları izleyecek, SpaceX hesabından canlı yayınlanan uydu, uzay vb. ile ilgilenenleri ekran başına kilitleyen etkinliklerini canlı olarak izleyecek ve gelişmeleri takip edecek, spor karşılaşmaları gibi özel içerikleri izleyecek.

X TV uygulaması, beta aşamasında ve LG, Amazon Fire TV, Google TV'ye yüklenebiliyor. Yakında daha fazla TV'ye entegre edileceği söyleniyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.x.xtv

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X smart TV uygulaması yayınlandı: Hangi içerikler yayınlanacak?