X smart TV uygulaması yayınlandı: Peki, hangi içerikler yayınlanacak?

X smart TV uygulamasından bir şeyleri izleyebilmek için X hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Google Play Store açıklamasında “X uygulaması, TV'nizdeki herkes için güvenilir küresel dijital şehir meydanıdır! Size benzersiz ve ilgi çekici içeriği doğrudan oturma odanıza getirirken, X dünyasını deneyimlemenin yeni bir yolunu keşfedin.” yazıyor.
Paylaşılan ekran görüntülerine göre, X TV uygulamasında kullanıcılar, takip ettikleri hesaplardan videoları izleyecek, SpaceX hesabından canlı yayınlanan uydu, uzay vb. ile ilgilenenleri ekran başına kilitleyen etkinliklerini canlı olarak izleyecek ve gelişmeleri takip edecek, spor karşılaşmaları gibi özel içerikleri izleyecek.
X TV uygulaması, beta aşamasında ve LG, Amazon Fire TV, Google TV'ye yüklenebiliyor. Yakında daha fazla TV'ye entegre edileceği söyleniyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.x.xtvBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.