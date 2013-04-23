Firefox OS'lu Keon ve Peak yurt dışında satışa sunuluyor

Haber Editörü
Mozilla'nın mobil işletim sistemi Firefox OS ile çalışan giriş seviyesi, Geeksphone imzalı Keon ve Peak bugün İspanya'da gün yüzüne çıkıyor.
Cihazların küresel çaptaki dağıtımı için ortak arayışında olan Geeksphone, cihazların fiziki mağaza satışını şu an için sadece Madrid'de gerçekleştirecek. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar ile bu hafta içerisinde çevrimiçi yollarla buluşması beklenen Keon ve Peak'in satış fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak, cihazların vergisiz satış fiyatının sırasıyla 91 avro ve 149.50 avro olduğunu belirtelim.
İlk somut örnekleriyle İspanya'da karşımıza çıkan Firefox OS'lu cihazların giriş seviyesinde nasıl bir performans sergileyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.theverge.com/2013/4/22/4252836/mozilla-firefox-os-phones-on-sale-week-of-april-22 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ya iphone ' a benzeyecek ya s4 e benzeyecek:S
SONUÇTA ÇAYLAK CİHAZ ...
The Keon has a 3.5 HVGA screen, 1GHz single-core processor, 512MB RAM, 3MP camera and 1,580mAh battery.
wp de insanların beklentileri var ve almak istiyorlar. Bu istek olduğu içinde marketin gelişmesini bekliyoruz. ama bunda durum farklı bunu sadece merak ediyoruz o sebepten marketi çokta önemli değil tabi bu benim düşüncem :D
Çok bildiğini zannediyosun ama boş konuşuyorsun, birincisi mv değil vm, ikincisi değişik platformlarda çalışması için böyle çalışmak zorunda yoksa her telefona özel işletim sistemi yazmak gerekir. Hadi şimdi bu öğrendiklerinle başka bir forumda hava yap.
ben benzetmedim, iphone sandım :)
kafadan şarjın %5 ini bu yiyor zaten :D
firefox internet tarayicisinda durum boyle...