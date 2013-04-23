Firefox OS'lu Keon ve Peak yurt dışında satışa sunuluyor

Mozilla'nın mobil işletim sistemi Firefox OS ile çalışan giriş seviyesi, Geeksphone imzalı Keon ve Peak bugün İspanya'da gün yüzüne çıkıyor.

Cihazların küresel çaptaki dağıtımı için ortak arayışında olan Geeksphone, cihazların fiziki mağaza satışını şu an için sadece Madrid'de gerçekleştirecek. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar ile bu hafta içerisinde çevrimiçi yollarla buluşması beklenen Keon ve Peak'in satış fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak, cihazların vergisiz satış fiyatının sırasıyla 91 avro ve 149.50 avro olduğunu belirtelim.





İlk somut örnekleriyle İspanya'da karşımıza çıkan Firefox OS'lu cihazların giriş seviyesinde nasıl bir performans sergileyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/4/22/4252836/mozilla-firefox-os-phones-on-sale-week-of-april-22