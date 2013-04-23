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Firefox OS'lu Keon ve Peak yurt dışında satışa sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Firefox OS'lu Keon ve Peak yurt dışında satışa sunuluyor
Mozilla'nın mobil işletim sistemi Firefox OS ile çalışan giriş seviyesi, Geeksphone imzalı Keon ve Peak bugün İspanya'da gün yüzüne çıkıyor.
Cihazların küresel çaptaki dağıtımı için ortak arayışında olan Geeksphone, cihazların fiziki mağaza satışını şu an için sadece Madrid'de gerçekleştirecek. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar ile bu hafta içerisinde çevrimiçi yollarla buluşması beklenen Keon ve Peak'in satış fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak, cihazların vergisiz satış fiyatının sırasıyla 91 avro ve 149.50 avro olduğunu belirtelim.

İlk somut örnekleriyle İspanya'da karşımıza çıkan Firefox OS'lu cihazların giriş seviyesinde nasıl bir performans sergileyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/4/22/4252836/mozilla-firefox-os-phones-on-sale-week-of-april-22 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
manyak olur varya 1 gb ram ve 1 ghz işlemci olursa ve uygulamalarda ücretsiz olacak artı web tabanlı html5 elvedaa flash tabi ne zaman oras ayrı
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Vialpando 6 yıl
Satışa sunuldumu acaba
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famouse 6 yıl
başka türlü nasıl dikkat çeker!
ya iphone ' a benzeyecek ya s4 e benzeyecek:S
SONUÇTA ÇAYLAK CİHAZ ...
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talsuv61 6 yıl
The higher end phone, the Peak, packs a 4.3 qHD screen, 1.2GHz dual-core CPU with 512MB RAM, 8MP camera and 1,800mAh battery.
The Keon has a 3.5 HVGA screen, 1GHz single-core processor, 512MB RAM, 3MP camera and 1,580mAh battery.
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HumbiGumbi 6 yıl
QuantumVM
Niye kimse marketinden bahsetmiyor? Bu market olayı sadece windows olunca mı önemli oluyor?

wp de insanların beklentileri var ve almak istiyorlar. Bu istek olduğu içinde marketin gelişmesini bekliyoruz. ama bunda durum farklı bunu sadece merak ediyoruz o sebepten marketi çokta önemli değil tabi bu benim düşüncem :D
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DH Misafiri 6 yıl
playstyle
insanlar android i işletim sistemi sanıyor ! ama MV şeysinden başka bir şey değil ! kafadan şarjın %5 ini bu yiyor zaten :D

Çok bildiğini zannediyosun ama boş konuşuyorsun, birincisi mv değil vm, ikincisi değişik platformlarda çalışması için böyle çalışmak zorunda yoksa her telefona özel işletim sistemi yazmak gerekir. Hadi şimdi bu öğrendiklerinle başka bir forumda hava yap.
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Şeker Hapı 6 yıl
fbkaya
Iphonea benzettim

ben benzetmedim, iphone sandım :)
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fbkaya 6 yıl
Iphone'a benzettim
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SEO-Uzmanı 6 yıl
insanlar android 'i işletim sistemi sanıyor ! ama MV şeysinden başka bir şey değil !
kafadan şarjın %5 ini bu yiyor zaten :D
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smart1978 6 yıl
firefox isltim sistemi her hafta bir guncelleme cikarirlar her ayda major guncelleme yaparlar.
firefox internet tarayicisinda durum boyle...
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teramit 6 yıl
yuvarlak ikonlarla davaya mahal olmamaya çalışılmış :)
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