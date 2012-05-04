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Firefox mobil ve Windows 8 versiyonları aynı tasarıma sahip olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 için Firefox tarayıcısını geliştirmeye devam eden Mozilla vakfı, tarayıcı tecrübesini tüm platformlarda aynı şekilde yaşatacak bir tasarım üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bir sunuyla açıklamayı yapan Mozilla, sade, kullanıcı dostu ve tüm platformlarda aynı Firefox hissini verecek bir kullanıcı tecrübesi sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Android, Windows 8 Metro, Boot to Gecko, klasik masaüstü gibi pek çok platform bu kapsamın içerisinde.

Mozilla, tarayıcının görsel stilini, hitap ettiği platformların geleneksel özellikleriyle harmanlıyor ve bu zor süreci vakfın Kilimanjaro adlı girişim yürütüyor. Kilimanjaro kullanıcı odaklı tüm Firefox projelerinin çatısını oluşturuyor.

Örneğin masaüstü platformları için Australis adında yeni bir tasarım geliştirildi ve tasarım eğimli sekmeler, daha basit bir menü ve pek çok geliştirmeler getiriyor. Sunularda mobil kullanıcı arayüzü ile Australis tasarımının görsel uyumluluğunun giderek arttığı göze çarpıyor. Bunun yanında Mozilla daha fonksiyonel bir başlangıç sayfası ve indirmeler için daha temiz bir arayüz de sunmayı planlıyor.

Windows 8 Metro arayüzü için de çalışmalarını sürdüren Mozilla, bu sayede Firefox'a daha fazla fonksiyon kazandırmayı amaçlıyor. 

Platform birleşimi çalışmalarını sürdüren Mozilla detaylı bir videoyu da kısa süre sonra yayınlayacağını açıkladı.

http://arstechnica.com/business/news/2012/05/new-firefox-design-will-offer-uniform-look-across-desktop-and-mobile.ars?utm_source=rss Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
At last, soomene who comes to the heart of it all
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maltezhe 7 yıl
firefox yerinde sayıyormuş gibime geliyor artık..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
tasarımı çok beğendim ama hala konsept.
bence aynı tasarımın olması her zaman iyi olur mac kullanıyorum firefoxa alışıyorsun birde windowsa geçince aman tanrım eklentiler nerdeydi falan :/
şu kasmalarıda önlerlerse tadından yenmez
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Batuist 7 yıl
firefox yerinde sayıyormuş gibime geliyor artık.. uzun zamandır bu tarayıcıyı kullanıyorum ama en son hissedilebilir bir değişimi 4. sürümde yaşadık ve ondan sonra çokta hissedilir bir gelişme yaşadığımı söyleyemem. arka planda ciddi geliştirmeler olduğu aşikar ama bir chrome gibi kullanıcı deneyimini etkileyen farklılıklar yaratamıyorlar...
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MIKROP DOGAN 7 yıl
şu indirme yöneticisini değiştirsinler yeter
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Recharged 7 yıl
Gayet iyi gözüküyor.
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dede17 7 yıl
Firefox bir fikir verdim onlarada yazdım eğer onu uygularlarsa büyük bir artı olur onlar için bu bütün kişiselleştirme ayarları ve kısayolları online olarak saklama hesap mantığı ile koruma bir çok insanın işine yarar
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haymatloshan 7 yıl
Mozilla'yı taktir ettim şimdi,her platforma kendisine has özelliğini yansıtacak şekilde yanaşmak iyi.
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DemirKipi 7 yıl
Android'de yeterince iyi işler çıkardıkları söylenemez. Tarayıcıyı açmak bile bir zulüm açıkçası. Oldukça ağır çalışıyor ve kararlı çalışmıyor. Bu konuda Firefox'un örnek alması gereken tarayıcılar var.
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E_Aydin35 7 yıl
Firefox bu kadar azim ile çalışıyor, hedefine odaklanıp çalışmalara devam ediyorsa en iyisini sunacağına şüphem yok..
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NuKe_MaNia 7 yıl
yeni arayüzle androidte akıyor şimdilik stabilite sorunları var o kadar
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