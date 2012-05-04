Firefox mobil ve Windows 8 versiyonları aynı tasarıma sahip olacak

Windows 8 için Firefox tarayıcısını geliştirmeye devam eden Mozilla vakfı, tarayıcı tecrübesini tüm platformlarda aynı şekilde yaşatacak bir tasarım üzerinde çalıştıklarını duyurdu.





Bir sunuyla açıklamayı yapan Mozilla, sade, kullanıcı dostu ve tüm platformlarda aynı Firefox hissini verecek bir kullanıcı tecrübesi sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Android, Windows 8 Metro, Boot to Gecko, klasik masaüstü gibi pek çok platform bu kapsamın içerisinde.





Mozilla, tarayıcının görsel stilini, hitap ettiği platformların geleneksel özellikleriyle harmanlıyor ve bu zor süreci vakfın Kilimanjaro adlı girişim yürütüyor. Kilimanjaro kullanıcı odaklı tüm Firefox projelerinin çatısını oluşturuyor.





Örneğin masaüstü platformları için Australis adında yeni bir tasarım geliştirildi ve tasarım eğimli sekmeler, daha basit bir menü ve pek çok geliştirmeler getiriyor. Sunularda mobil kullanıcı arayüzü ile Australis tasarımının görsel uyumluluğunun giderek arttığı göze çarpıyor. Bunun yanında Mozilla daha fonksiyonel bir başlangıç sayfası ve indirmeler için daha temiz bir arayüz de sunmayı planlıyor.





Windows 8 Metro arayüzü için de çalışmalarını sürdüren Mozilla, bu sayede Firefox'a daha fazla fonksiyon kazandırmayı amaçlıyor.





Platform birleşimi çalışmalarını sürdüren Mozilla detaylı bir videoyu da kısa süre sonra yayınlayacağını açıkladı.