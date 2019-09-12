Firefox’un dâhili VPN özelliği beta sürümüne sunuldu

Mozilla Firefox, belirli aralıklarla gündeme gelip kullanıcı kazansa da hâlâ Chrome kadar popüler değil. Genel kullanıcıya rakibi kadar iyi ulaşamayan tarayıcı, yakın zamanda yaşadığı değişimlerle birlikte gizliliğine önem verenleri hedef alıyor.

Geçtiğimiz günlerde reklam takipçilerini engellemeyi sağlayan özelliği varsayılan olarak açık hâle getiren Firefox, şimdi de dâhili VPN özelliğini beta sürümünde test etmeye başladı. Dâhili VPN özelliği, Firefox’a göre daha az popüler Opera tarayıcısı tarafından uzun zamandır sunuluyordu.

Firefox Private Network, yerel reklam sağlayıcılarına yönelik bir koruma sağlayamıyor denilebilir. Konumu sizin belirlemenize imkan sağlamayan özellik, tarayıcı tarafından halka açık Wi-Fi ağlarında veri güvenliği sağlama odaklı olarak sunulacak. Tarayıcı içerisinde çalışan ve konumunuzu, yani IP adresinizi değiştiren VPN, şimdilik ABD’de yer alan kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. The Verge tarafından yapılan testlere göre konumu gerçek konumunuza yakın mahallelerde gösteren, yerel reklam sağlayıcılarına yönelik bir koruma sağlayamıyor denilebilir. Konumu sizin belirlemenize imkan sağlamayan özellik, tarayıcı tarafından halka açık Wi-Fi ağlarında veri güvenliği sağlama odaklı olarak sunulacak.

Mozilla tarafından yapılan açıklamaya göre kısıtlı bir süre ücretsiz ve herkes tarafından kullanılabilecek bu özellik, ardından muhtemelen bir abonelik hizmetine dönüşecektir. Mozilla’nın burada ücretlendirmeyi ne seviyede tutacağı büyük önem arz ediyor çünkü beta sürümdeki özellikte kritik eksiklikler mevcut. Bunlardan ilki konum değiştirmeye izin verilememesi olsa da en büyüğü hizmetin sadece tarayıcı içinde çalışacak olması. Bilgisayarınızın geri kalanından gönderilen ve alınan veriler hiçbir şekilde yönlendirmeye uğramadan ağa ulaşmaya devam edecek. Her iki eksiklik de özel VPN uygulamaları tarafından bildiğiniz üzere direkt olarak sunuluyor.

Düzenleme:

https://private-network.firefox.com/