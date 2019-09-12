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Firefox’un dâhili VPN özelliği beta sürümüne sunuldu

Henüz sadece ABD’de bulunanlar tarafından test edilebilen Firefox Private Network, stabil sürüme ulaştığında tüm dünyada kullanılabilecek. Özellik, "kısa bir süre" ücretsiz olacak.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Tarayıcılar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Mozilla Firefox, belirli aralıklarla gündeme gelip kullanıcı kazansa da hâlâ Chrome kadar popüler değil. Genel kullanıcıya rakibi kadar iyi ulaşamayan tarayıcı, yakın zamanda yaşadığı değişimlerle birlikte gizliliğine önem verenleri hedef alıyor.
Geçtiğimiz günlerde reklam takipçilerini engellemeyi sağlayan özelliği varsayılan olarak açık hâle getiren Firefox, şimdi de dâhili VPN özelliğini beta sürümünde test etmeye başladı. Dâhili VPN özelliği, Firefox’a göre daha az popüler Opera tarayıcısı tarafından uzun zamandır sunuluyordu.
Tarayıcı içerisinde çalışan ve konumunuzu, yani IP adresinizi değiştiren VPN, şimdilik ABD’de yer alan kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. The Verge tarafından yapılan testlere göre konumu gerçek konumunuza yakın mahallelerde gösteren Firefox Private Network, yerel reklam sağlayıcılarına yönelik bir koruma sağlayamıyor denilebilir. Konumu sizin belirlemenize imkan sağlamayan özellik, tarayıcı tarafından halka açık Wi-Fi ağlarında veri güvenliği sağlama odaklı olarak sunulacak.
Mozilla tarafından yapılan açıklamaya göre kısıtlı bir süre ücretsiz ve herkes tarafından kullanılabilecek bu özellik, ardından muhtemelen bir abonelik hizmetine dönüşecektir. Mozilla’nın burada ücretlendirmeyi ne seviyede tutacağı büyük önem arz ediyor çünkü beta sürümdeki özellikte kritik eksiklikler mevcut. Bunlardan ilki konum değiştirmeye izin verilememesi olsa da en büyüğü hizmetin sadece tarayıcı içinde çalışacak olması. Bilgisayarınızın geri kalanından gönderilen ve alınan veriler hiçbir şekilde yönlendirmeye uğramadan ağa ulaşmaya devam edecek. Her iki eksiklik de özel VPN uygulamaları tarafından bildiğiniz üzere direkt olarak sunuluyor.
Düzenleme:
Forum kullanıcılarından cohannan tarafından dün açılan konuda Firefox VPN'in ülkemizde nasıl kullanılacağı basamaklar hâlinde anlatılıyor. Kendisine bilgilerini paylaştığı için teşekkür ederiz! 


https://private-network.firefox.com/ Yorum Yaz
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intel7mix 2 sa.
Paralı olursa alan olur mu bilinmez, genelde bedava şeylere yönelim daha fazla.
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Galaxy. 2 sa. yeni yorumcu
Opera'da var vpn
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blue7 2 sa.
Opera da bu özellik bedava, stabil ve kullanıcının bazı seçimler yapmasına olanak tanıyorken kim ne yapsın bunu?
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interwap 2 sa.
Opera (galp)
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Jon_Kar 3 sa.
Googlenin de vpn isine girmesi lazim
Google bu vpn isini yapsa keske
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cbabuccuoglu 3 sa. smart1978
Yazıya eklendi, bildirim için teşekkürler. :)
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