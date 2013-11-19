Firefox, yeni arayüzü Australis'in son halini gösterdi

Daha modern ve hızlı bir arayüzün çalışmalarını yapan Firefox, Australis kod adını verdiği yeni arayüzünün geldiği son aşamayı beta takipçileri ile paylaştı.





En son Firefox beta sürümüne eklenen Australis, Chrome tarayıcısındaki gibi kıvrımlı köşelere sahip bir sekme tasarımını benimsiyor. İleri butonu fare ile üzerine geldiğiniz zaman aktif olurken, araç çubuğu da daha fazla önce çıkarılıyor. Tarayıcı ayarlarına ise sağ taraftaki bir menüden erişilebiliyor.





Australis, Firefox tasarımını tüm cihazlarda aynı ve sade bir şekilde görünmesini amaçlıyor. Ayrıca kullanıcılar kendilerine göre tarayıcıyı kişiselleştirebiliyor. Test sürümüne kaynak linkinden erişebilirsiniz.