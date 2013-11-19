Firefox, yeni arayüzü Australis'in son halini gösterdi

Haber Editörü
Daha modern ve hızlı bir arayüzün çalışmalarını yapan Firefox, Australis kod adını verdiği yeni arayüzünün geldiği son aşamayı beta takipçileri ile paylaştı.
En son Firefox beta sürümüne eklenen Australis, Chrome tarayıcısındaki gibi kıvrımlı köşelere sahip bir sekme tasarımını benimsiyor. İleri butonu fare ile üzerine geldiğiniz zaman aktif olurken, araç çubuğu da daha fazla önce çıkarılıyor. Tarayıcı ayarlarına ise sağ taraftaki bir menüden erişilebiliyor.
Australis, Firefox tasarımını tüm cihazlarda aynı ve sade bir şekilde görünmesini amaçlıyor. Ayrıca kullanıcılar kendilerine göre tarayıcıyı kişiselleştirebiliyor. Test sürümüne kaynak linkinden erişebilirsiniz.
http://nightly.mozilla.org/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ufak bir düzeltme, 4'teki buton chrome'a değil opera'ya benziyordu.
Arayüz konusunda kim şikayette bulundu ki?
Chrome ile olan benzerliği sadece sekmeler değil. Detaylı ayarlara ulaşabildiğiniz köşedeki simgede birebir. Geriye ne kaldı ki?
bu arada benim firefox şikayetim windows'La ilgili değil, getirmedikleri yenilikler üzerineydi. her şeyi sekmelerde yapacağız dediler, ayarlar hala pencere, indirmeler pencere.
profil yönetimine arayüz getiremediler kaç yıl oldu. chrome küt diye bir sürümde halletti her şeyi.
firefox benim için vazgeçilmez öelleştirmelerden dolayı, ancak kurulum ayar vs gibi işlerde chrome'Un pratikliğinin onda birini bile sunmuyor hala (kullanım değil).
bu ne demektir derseniz şu an ağızınızdan çıkan her cümle
veya sessizce düşündüğünüz her şey aslında senden önce düşünülmüştür.
veya düşüncen ne kadar orijinal olursa olsun geçmişin bilgisini malzeme olarak kullanır !
insan toplumunun ortak kültürünün parçasıdır !
şimdi 2 tane yumuşak geçiş hatlı bir sekme görünce millet sanıyor ki ;
google krom ! al o zaman buda google krom !
bu sadece bir örnek, australis proejesini takip eden bilir bu proje daha kapsamlı ve komple tasarıma müdahale eden bir haldeydi.
nightly'nin ftp adresi; denemek isteyenler için 64 bit de var:
ftp.mozilla.org/...
bu da nightly-ux, arayüz geliştirmelerin yapıldığı gecelik sürüm:
ftp.mozilla.org/...
firefox kaynak kodu tam açık olmayan,
dahası her versiyonunda bir öncesini aratan MS işletim sistemi üzerinde
ne kadar başarılı olabilir ki !?
firefox un linux üzerindeki aynı mimariye sahip firefox benchmark testleri çok iyi
ama gel dön dolaş MS üzerinde aynı yazılım mimarisi istenilen sonuçları vermemesinin tek sebebi
MS un kapalı bir işletim sistemi olması sonucu !
uzun lafın kısası firefox'a paramı verdin de karşılığını alamamış gibi
alacaklı bir şekilde beklentileri olan yorumlara bir anlam veremiyorum !
bu açıdan sorun yok ! :)
+1
Ne alaka