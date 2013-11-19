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Firefox, yeni arayüzü Australis'in son halini gösterdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox, yeni arayüzü Australis'in son halini gösterdi

Daha modern ve hızlı bir arayüzün çalışmalarını yapan Firefox, Australis kod adını verdiği yeni arayüzünün geldiği son aşamayı beta takipçileri ile paylaştı.

En son Firefox beta sürümüne eklenen Australis, Chrome tarayıcısındaki gibi kıvrımlı köşelere sahip bir sekme tasarımını benimsiyor. İleri butonu fare ile üzerine geldiğiniz zaman aktif olurken, araç çubuğu da daha fazla önce çıkarılıyor. Tarayıcı ayarlarına ise sağ taraftaki bir menüden erişilebiliyor.

Australis, Firefox tasarımını tüm cihazlarda aynı ve sade bir şekilde görünmesini amaçlıyor. Ayrıca kullanıcılar kendilerine göre tarayıcıyı kişiselleştirebiliyor. Test sürümüne kaynak linkinden erişebilirsiniz.

http://nightly.mozilla.org/ Yorum Yaz
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HAAltuntas 6 yıl
Bilgisayarla fazla ilgili olmayan sıradan bir kullanıcı bile Chrome'a benzediğini rahatlıkla söyleyebilir. Bari internet tarayıcıları için fanboyluk yapmayın.
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balcis 6 yıl
01001101
 - 4.0 ile gelen ve chrome benzedi diye eleştirilen menü butonu:       
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
      (buton sol üstte)       - chrome menü butonu:       
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
      (görüldüğü üzere alt satırda, en sağda, ve üç adet çizgiden oluşan bi buton)       - ve işte haberde paylaşılan yeni FF menü butonu:       
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
      (aynen chromeda olduğu gibi alt satıra ve en sağa çekilmiş) geliştirme yapmak farklıdır, birebir kopyalayarak ona benzetmek farklı.

ufak bir düzeltme, 4'teki buton chrome'a değil opera'ya benziyordu.
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Turkforce 6 yıl
Chrome ile bu kadar benzemesine gerek yoktu.
Arayüz konusunda kim şikayette bulundu ki?
Chrome ile olan benzerliği sadece sekmeler değil. Detaylı ayarlara ulaşabildiğiniz köşedeki simgede birebir. Geriye ne kaldı ki?
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balcis 6 yıl
yahu denedim sıfırdan profil de oluşturdum eklentisi ayarlarıyla falan ama hala sorunları var, arayüzü özelleştir deyip sağdaki menüye eklediğin eklenti butonları yeniden başlatına sıfırlanıyor.
bu arada benim firefox şikayetim windows'La ilgili değil, getirmedikleri yenilikler üzerineydi. her şeyi sekmelerde yapacağız dediler, ayarlar hala pencere, indirmeler pencere.
profil yönetimine arayüz getiremediler kaç yıl oldu. chrome küt diye bir sürümde halletti her şeyi.
firefox benim için vazgeçilmez öelleştirmelerden dolayı, ancak kurulum ayar vs gibi işlerde chrome'Un pratikliğinin onda birini bile sunmuyor hala (kullanım değil).
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SEO-Uzmanı 6 yıl
entelektüel kültür diye bir şey vardır !

bu ne demektir derseniz şu an ağızınızdan çıkan her cümle

veya sessizce düşündüğünüz her şey aslında senden önce düşünülmüştür.

veya düşüncen ne kadar orijinal olursa olsun geçmişin bilgisini malzeme olarak kullanır !

insan toplumunun ortak kültürünün parçasıdır !

şimdi 2 tane yumuşak geçiş hatlı bir sekme görünce millet sanıyor ki ;

google krom ! al o zaman buda google krom !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
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01001101 6 yıl
ohaaa bu ne lan bildiğin chrome gibi olmuş arayüz :( ulan bak uyuz oldum şimdi.
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balcis 6 yıl
nightly-ux'den nightly'ye geçirmişler sonunda, şunu belirteyim ki geliştirmeleri firefox'un arayüz esnekliğine rağmen inanılmaz yavaş yürüdü. bilen bilir css'lerle firefox'un arayüzüne çokça müdahale edilebiliyor, bu australis görünümün veren temalar da var. buna rağmen firefox os'a öyle bir eğildiler ki yapmaları gereken "sekmede açılan" dahili ayar menüsü hala nightly-ux'te bile yok, normal sürüm gibi küçük pencerede açılıyor.

bu sadece bir örnek, australis proejesini takip eden bilir bu proje daha kapsamlı ve komple tasarıma müdahale eden bir haldeydi.

nightly'nin ftp adresi; denemek isteyenler için 64 bit de var:
ftp.mozilla.org/...

bu da nightly-ux, arayüz geliştirmelerin yapıldığı gecelik sürüm:
ftp.mozilla.org/...
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SEO-Uzmanı 6 yıl balcis
balcis

nightly-ux'den nightly'ye geçirmişler sonunda, şunu belirteyim ki geliştirmeleri firefox'un arayüz esnekliğine rağmen inanılmaz yavaş yürüdü. bilen bilir css'lerle firefox'un arayüzüne çokça müdahale edilebiliyor, bu australis görünümün veren temalar da var. buna rağmen firefox os'a öyle bir eğildiler ki yapmaları gereken "sekmede açılan" dahili ayar menüsü hala nightly-ux'te bile yok, normal sürüm gibi küçük pencerede açılıyor.

bu sadece bir örnek, australis proejesini takip eden bilir bu proje daha kapsamlı ve komple tasarıma müdahale eden bir haldeydi.

nightly'nin ftp adresi; denemek isteyenler için 64 bit de var:
ftp.mozilla.org/...

bu da nightly-ux, arayüz geliştirmelerin yapıldığı gecelik sürüm:
ftp.mozilla.org/...


firefox kaynak kodu tam açık olmayan,
dahası her versiyonunda bir öncesini aratan MS işletim sistemi üzerinde
ne kadar başarılı olabilir ki !?

firefox un linux üzerindeki aynı mimariye sahip firefox benchmark testleri çok iyi
ama gel dön dolaş MS üzerinde aynı yazılım mimarisi istenilen sonuçları vermemesinin tek sebebi
MS un kapalı bir işletim sistemi olması sonucu !

uzun lafın kısası firefox'a paramı verdin de karşılığını alamamış gibi
alacaklı bir şekilde beklentileri olan yorumlara bir anlam veremiyorum !
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seven44 6 yıl
çok hoş olmuş bence
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SEO-Uzmanı 6 yıl
isteyen eski arayüze dönebiliyor !
bu açıdan sorun yok ! :)
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Cidelee 6 yıl
alprkrkmz
Chrome olmuş bu

Ne alaka
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Ryso 6 yıl
Sırf arayüzüne alışkın olduğum için zamanında chrome kullanmak istememiştim, böyle olacaksa Chrome kullanmamak için bi sebebim kalmıyor
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alprkrkmz 6 yıl
Chrome olmuş bu
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