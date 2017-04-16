Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor

Google Chrome ve Firefox gibi popüler İnternet tarayıcılarının can sıkıcı sorunlarından biri de yüksek miktarda RAM tüketiyor olmaları. Firefox'un ana şirketi Mozilla sorunun özellikle daha az bellekli eski makinelerde ortaya çıktığını söylemişti. Firefox geliştiricileri bu sorunun üstesinden gelmek için tarayıcıyı hızlandıracak ve web sayfalarını daha ağır makinelerde daha hızlı yükleyecek olan 'Performance' (Performans) adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu yeni özellikle birlikte Tercihler bölümünde Firefox'un performansını sistem özelliklerine uyacak şekilde ayarlamanıza yardımcı olacak bir alt ayar olacak. Performance ayarlarındaki ilk seçenek olan 'Optimize Firefox' tarayıcıyı yeniden başlattıktan sonra tüm üçüncü taraf eklentileri sonlandırmaya yarıyor. Arka planda bir sürü RAM tüketecek bazı eklentilerin çalışabileceği göz önüne alındığında, bu seçeneğin oldukça faydalı olacağı söylenebilir. Elbette, eklentiler daha sonra herhangi bir zamanda yeniden etkinleştirilebilecek.

Öte yandan Mozilla ilk kez eski PC'lerdeki işleyişi hızlandırmak için tarayıcıya kullanıcıların Firefox'taki arayüz animasyonlarını devre dışı bırakmasına izin veren bir seçenek ekliyor. Ayrıca kullanıcılar Firefox'ta sayfa ön tanımlaması devre dışı bırakarak yavaş ve sorunlu internet bağlantılarında performansı artırabilecekler.

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Üzerine çalışılan bir diğer özellik 'Content Processes' (İçerik Süreçleri) adlı çoklu iş parçacığının eklenmesi. Daha fazla içerik süreci, Firefox'u birden çok sekme kullanırken daha duyarlı hale getirecek, ancak aynı zamanda daha fazla bellek tüketmesine neden olacak. Yeni özelliklerin ne zaman son kullanıcılara yansıyacağı ise henüz netleşmiş değil. Tüm bu değişikliklerin en az Firefox 55'e kadar kullanıma sunulması beklenmiyor. Firefox 53'ün önümüzdeki hafta yayınlanacağını düşünürsek Firefox 55'in gelmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/firefox-to-add-performance-settings-to-curb-ram-usage-1681547