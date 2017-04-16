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Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor

Mozilla geliştiricileri Firefox'a tarayıcıyı hızlandıracak ve RAM tüketimini azaltacak ayarların yapılabileceği Performans isimli bir sekme ekliyorlar. İşte Firefox'u hızlandıracak yeniliğin detayları
2 yıl
5,7b
1
27
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Chrome ve Firefox gibi popüler İnternet tarayıcılarının can sıkıcı sorunlarından biri de yüksek miktarda RAM tüketiyor olmaları. Firefox'un ana şirketi Mozilla sorunun özellikle daha az bellekli eski makinelerde ortaya çıktığını söylemişti. Firefox geliştiricileri bu sorunun üstesinden gelmek için tarayıcıyı hızlandıracak ve web sayfalarını daha ağır makinelerde daha hızlı yükleyecek olan 'Performance' (Performans) adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Bu yeni özellikle birlikte Tercihler bölümünde Firefox'un performansını sistem özelliklerine uyacak şekilde ayarlamanıza yardımcı olacak bir alt ayar olacak. Performance ayarlarındaki ilk seçenek olan 'Optimize Firefox' tarayıcıyı yeniden başlattıktan sonra tüm üçüncü taraf eklentileri sonlandırmaya yarıyor. Arka planda bir sürü RAM tüketecek bazı eklentilerin çalışabileceği göz önüne alındığında, bu seçeneğin oldukça faydalı olacağı söylenebilir. Elbette, eklentiler daha sonra herhangi bir zamanda yeniden etkinleştirilebilecek.
Öte yandan Mozilla ilk kez eski PC'lerdeki işleyişi hızlandırmak için tarayıcıya kullanıcıların Firefox'taki arayüz animasyonlarını devre dışı bırakmasına izin veren bir seçenek ekliyor. Ayrıca kullanıcılar Firefox'ta sayfa ön tanımlaması devre dışı bırakarak yavaş ve sorunlu internet bağlantılarında performansı artırabilecekler.
Ayrıca Bkz. "Hangi telefonlar Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesi alacak?"
Üzerine çalışılan bir diğer özellik 'Content Processes' (İçerik Süreçleri) adlı çoklu iş parçacığının eklenmesi. Daha fazla içerik süreci, Firefox'u birden çok sekme kullanırken daha duyarlı hale getirecek, ancak aynı zamanda daha fazla bellek tüketmesine neden olacak. Yeni özelliklerin ne zaman son kullanıcılara yansıyacağı ise henüz netleşmiş değil. Tüm bu değişikliklerin en az Firefox 55'e kadar kullanıma sunulması beklenmiyor. Firefox 53'ün önümüzdeki hafta yayınlanacağını düşünürsek Firefox 55'in gelmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/firefox-to-add-performance-settings-to-curb-ram-usage-1681547 Yorum Yaz
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Mars Portakalı 2 yıl en beğenilen
Şu an bence en iyisi Opera.
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ozmenakif 2 yıl
Yıllardır Firefox kullanıyorum ve memnunum. Ama burada Opera'yı bu kadar öven var, indireyim kullanayım bi dedim. Harbi iyiymiş, daha önce niye söylemediniz
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mementopolis 2 yıl
daha iyisi cikana kadar en iyisi Opera.
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halikjk 2 yıl
Çok sekme açarak kullanıyorsanız ve yeterince RAM iniz varsa en iyisi Vivaldi kullanmak.
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aniceman 2 yıl
Çıktığından beri firefox kullanıyorum, ana tarayıcım. 1,5 yıldır iş amaçlı chrome ve 6 aydır da vpn i için opera kullanmaktayım.
firefoxtan caymam mümkün değil, işlevselliğini hiçbirinde bulamıyorum; ama tarayıcı görevini şu an en iyi yaptığını düşündüğüm opera. chrome u ise insanlar niye bu kadar çok kullanıyor hala anlamadım...
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maxmania 2 yıl
firefox chromium altyapısına geçtiğinden beri toparlayamadı. hala arada kullanıyorum ve iddia ediyorum firefox harici hiçbir tarayıcıda eklentiler ve arayüz keyif vermiyor. fakat dediğim gibi chromium altyapısına geçmesi fena darbe vurdu. bırak ne güzel kendi altyapın vardı ve çokta iyi çalışıyordu, düzgün çalışan bir şeyi ne diye kurcalarsın.
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halikjk 2 yıl maxmania
maxmania
firefox chromium altyapısına geçtiğinden beri toparlayamadı. hala arada kullanıyorum ve iddia ediyorum firefox harici hiçbir tarayıcıda eklentiler ve arayüz keyif vermiyor. fakat dediğim gibi chromium altyapısına geçmesi fena darbe vurdu. bırak ne güzel kendi altyapın vardı ve çokta iyi çalışıyordu, düzgün çalışan bir şeyi ne diye kurcalarsın.

firefox chromium altyapısını kullanmıyor, sanırım opera ile karıştırdınız :)
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GAFTICI75 2 yıl
Chrome tek atar
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jimhendrix 2 yıl
Operanin arayuzu hantal chromedan tek eksiği bu.
Firefox cok ram yemiyor ama islemciye fazla abaniyor bilgisayari yoruyor ve epey yavas.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
1000 kere söyledik !
eklentiler fikir oluşturma anlamıyla güzel ama script dili derlenmiş bir dil değil
bu açıdan derlenmiş dosyalar kadar hızlı çalışmaz !
firefox ! ciddi beğeni toplayan script eklentileri firefox derlemesine eklemesi yaparsa baya ciddi bir hız ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır !
bunu şu an malesef uygulama anlamıyla google/crome yapmakta !
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zarci 2 yıl
Operadan iyisi var mı ? Birde bu ayarlar ne kadar fark ediyor?
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axaxa 2 yıl
Eskiden iyiydi sonda çok ram kullanınca bırakmıştım.
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powersmachine54 2 yıl
Bence en iyisi Opera ama Google chrome kullanıyorum,fakat Opera'da yüklü,hem Opera'da vpn olduğu için,interneti özgürce rahat kullanıyorum.Ama işte Google chrome'da hızlı olduğu için en çok onu kullanıyorum.
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Alpha Centauri 2 yıl
firefox ta 3sayfa açamıyoruz çok fazla ram tüketiyor
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tarayıcı, performans ve
9 etiket daha Mozilla Firefox ram tüketimi ayar sekme performance Tarayıcılar Yazılım Onur Seven
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