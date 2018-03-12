Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğine düzenleme işlevi eklendi

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Mozilla Firefox, 2012 yılında programa ekran görüntüsü yakalama özelliği getirmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri web sayfasının ekran görüntüsünü pratik bir şekilde kaydedip istedikleri kişilerle paylaşabiliyordu.

Firefox'un ekran görüntüsü alma işlevi geliştirildi

Ekran görüntüsü yakalama işlevini geliştiren Mozilla, popüler tarayıcıya artık görüntülerin düzenlenebileceği çeşitli araçlar da ekledi. Bundan böyle Firefox kullanarak alacağınız ekran görüntülerinin üzerine çeşitlik renklerde yazı yazabilir, belirli bölümünü vurgulayabilir, görüntüyü kırpabilir ve yaptığınız işlemleri iptal etmek için geri al düğmesini kullanabilirsiniz.

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Mozilla, Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğinin oldukça popüler olduğunu belirtiyor. Ürün Müdürü John Gruen, ekran görüntüsü alma işlevinin tarayıcıya entegrasyonundan bu yana 64 milyondan fazla ekran görüntüsünün alındığını açıkladı.

https://www.ghacks.net/2018/03/12/firefox-59-firefox-screenshots-gets-image-editing-functionality/