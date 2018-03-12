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Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğine düzenleme işlevi eklendi

Mozilla, popüler internet tarayıcısı Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğini geliştirdi. Artık programda ekran görüntülerini düzenleyebileceğiniz seçenekler de mevcut.
1 yıl
1,5b
1
12
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Mozilla Firefox, 2012 yılında programa ekran görüntüsü yakalama özelliği getirmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri web sayfasının ekran görüntüsünü pratik bir şekilde kaydedip istedikleri kişilerle paylaşabiliyordu.

Firefox'un ekran görüntüsü alma işlevi geliştirildi

Ekran görüntüsü yakalama işlevini geliştiren Mozilla, popüler tarayıcıya artık görüntülerin düzenlenebileceği çeşitli araçlar da ekledi. Bundan böyle Firefox kullanarak alacağınız ekran görüntülerinin üzerine çeşitlik renklerde yazı yazabilir, belirli bölümünü vurgulayabilir, görüntüyü kırpabilir ve yaptığınız işlemleri iptal etmek için geri al düğmesini kullanabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2s'in ön ve arka tasarımını gösteren fotoğraflar sızdı"
Mozilla, Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğinin oldukça popüler olduğunu belirtiyor. Ürün Müdürü John Gruen, ekran görüntüsü alma işlevinin tarayıcıya entegrasyonundan bu yana 64 milyondan fazla ekran görüntüsünün alındığını açıkladı.

https://www.ghacks.net/2018/03/12/firefox-59-firefox-screenshots-gets-image-editing-functionality/ Yorum Yaz
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stevan 1 yıl en beğenilen jimhendrix
Sizin bilgilerinizi şahsi/şirket çıkarları için kullanan, her adımınızı izleyen, kendi "big datasını" oluşturan ama biraz daha iyi bir kullanım deneyimi sunan programlardansa özgür-açık kaynak kodlu yazılımlar kimi zaman biraz zorluk çıkarsa da inanın ki yeğdir.
Sizin bilgilerinizi şahsi/şirket çıkarları için kullanan, her adımınızı izleyen, kendi "big datasını" oluşturan ama biraz daha iyi bir kullanım deneyimi sunan ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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gidi 1 yıl
chromium cok uzun sayfalarda sacmaliyor, bunu denemek isterim
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1 Avatar
Paetzold 1 yıl
Eskide kaldi artik
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byJuck 1 yıl
ekran görüntüsü nasıl alıyoruz :(
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Artunç 1 yıl
Bana göre iyi bir tarayıcı Firefox. Yeni eklenen özellikleriyle de giderek daha da iyi hale geliyor. Muhakkak ki eksikleri vs olacaktır. Ama ben performansını genel anlamda beğeniyorum Mozilla'nın.
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asau 1 yıl
Chrome varken bunu kullanmak saplantılı.
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Türkçesever 1 yıl asau
Mozilla Firefox, bence gelecekte daha iyi olacak. Google Chrome'a alışmışsınız, Mozilla Firefox'u kötülüyorsunuz. Her ikisi de kullanıcılarına akıcı bir deneyim sunuyor bence. Mozilla Firefox, sadece Android'de biraz kötü çalışıyor. O sorununu da zamanla aşabilir.
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ByAdmin 1 yıl
Bende aktif değil nasıl aktif edebilirim.
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mavizaman 1 yıl
çoklu sekme oturumnlarında performans düzeldi deniyordu yalan dolan.
vodafone online işlemler giriş sayfası yanıt vermiyor.
ffi ff yapan en işlevsel eklentiler 56yla beraber gitti.
ff intiharı.
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jimhendrix 1 yıl
Mobilde çok rezil bi tarayıcı.
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stevan 1 yıl jimhendrix
Sizin bilgilerinizi şahsi/şirket çıkarları için kullanan, her adımınızı izleyen, kendi "big datasını" oluşturan ama biraz daha iyi bir kullanım deneyimi sunan programlardansa özgür-açık kaynak kodlu yazılımlar kimi zaman biraz zorluk çıkarsa da inanın ki yeğdir.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Omisis046 1 yıl jimhendrix
jimhendrix
Mobilde çok rezil bi tarayıcı.

Androidin default tarayıcısını diyorsan, o pek iyi değil.
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gidi 1 yıl
chromium cok uzun sayfalarda sacmaliyor, bunu denemek isterim
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