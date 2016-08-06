Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak

Mozilla internet tarayıcı Firefox'un Test Pilot platformu üzerinden yeni bir eklentiyi hayata geçirdi. Eklenti sayesinde ulaşılamayan sayfaların geçmiş arşivlerine hızlıca ulaşmak mümkün olacak.
2 yıl
6,4b
1
11
Tarayıcılar
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak
 
Mozilla'nın web tarayıcı çözümü Firefox pazar payında Chrome ve Internet Explorer'ın gerisinde kalsa da, onların sunmadığı yeni bir çözümü sunmaya hazırlanıyor. Mozilla bu hafta Test Pilot platformu üzerinden yeni bir projesini başlattı. Proje ulaşmaya çalıştığınız kayıp web sitelerini açarken 404 hatası yerine o sitenin arşivlenmiş bir kopyasını kullanıcıya gösteriyor. Bu sayede kullanıcı daha önceden arama yapmış olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşmış olacağını görmüş oluyor.
Kayıp bir siteye ulaşmaya çalıştığınızda Firefox bünyesindeki No More 404s eklentisi size arşivlenmiş versiyona ulaşma seçeneği sunuyor. Bu arşivler ise Intertnet Archive'in Wayback Machine isimli sistemi üzerinden alınıyor. Eski ve popüler sitelerin çoğu zaman eski anlık görüntüleri arşivlerde yer alsa da erişilmeye çalışılan sitenin Wayback Machine'de bir kopyası yer almıyor yada site sizleri başka bir yere yönlendiriyorsa eklenti bir işe yaramıyor.
Şu an için yalnızca Test Pilot platformu üzerinden kullanılabilen No More 404s eklentisinin yakın zamanda tam sürüme de kazandırılması bekleniyor.

https://testpilot.firefox.com/experiments/no-more-404s?utm_source=testpilot-addon&utm_medium=firefox-browser&utm_campaign=testpilot-doorhanger&utm_content=badged Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Volkanbaba 2 yıl en beğenilen
Firefox gibisi gelmedi. Firefox dükkanı kapatana kadar onunlayız. Gizlilik severlerin yanında, kullanıcı dostu, yeniliklerin adresi koca yürekli tilki.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Audi383848 2 yıl
404 hatası ey gidi günler hey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rootz. 2 yıl
İlk çıkış yaptığı günden beri Firefox kullanıyorum ancak son 6 aydır inanılmaz derecede performans eksikliği, flash videolarıda takılma vb. sorunlar yaşadığımdan dolayı Chrome denen baş belasını kullanmak zorunda kalıyorum. Vivaldi çöp Opera'da ise eklentiler konusunda sorun yaşıyorum. Firefox, kısa zamanda performans sorununu çözerse çok iyi olacak. Haber ile ne alakası var anlayamadım ama içimi dökmek istedim :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCapedCrusader 2 yıl
Kim ne derse desin opera
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanki Bana Pele 2 yıl TheCapedCrusader
TheCapedCrusader

Kim ne derse desin opera

Opera'yı 2010dan beri kullanıyorum. Eski sürümlerinde CTRL+1 vs. yaptığında direk hızlı erişimlerdeki sitelere erişiyordu. O özelliği çok arıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALooNeBoy87 2 yıl
Firefox'u sürüm 1 den beri kullanıyorum. Beni hiç üzmedi. XHTML standartlarını çıkaran web in geliştirilmesi için çabalayan bir firma. Firefox ve Opera olmasaydı. HTML 5 i göremeyecektik halen daha. Chrome da bu konuda çabalıyor. Onu da eş geçemeyiz. Google ve Firefox Vakfı rakipten öte kullanıcıya en iyisini sunmak için çabalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 2 yıl en beğenilen
Firefox gibisi gelmedi. Firefox dükkanı kapatana kadar onunlayız. Gizlilik severlerin yanında, kullanıcı dostu, yeniliklerin adresi koca yürekli tilki.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
zaten bu işi çok daha önceden yapan eklentiler vardı !
asıl güzel olan şu ki !
her eklenti script dilinde yazıldığı için
fazladan anlık derlenme ihtiyaçı içine giriyor !
hal böyle olunca fazladan işlemci gücü ve ram alanında yemeler oluyor !
uzun lafın kısası 40 a yakın eklenti yükleyip çalıştırdığınızda
açılış süresi ile ! safe mod olarak açlış süresi arasında 10 kat fark oluyor !
bu açıdan işe yarayan eklentilerin firefox'un derlenmiş ana koduna eklenmesi
bu 10 kata kadar yavaşlamaları en aza indirecek gibi :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6371 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Firefox, Mozilla ve
7 etiket daha mozilla firefox no more 404s firefox test pilot Tarayıcılar Yazılım Caner Köksel "Rust in Peace" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung 2 yıl Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik 2 yıl IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor 2 yıl Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı 2 yıl Yeni Apple Watch iki farklı modelle gelebilir 2 yıl Yeni bir güvenlik açığı, 900 milyon Android cihazını etkiliyor 2 yıl Pokemon Go, ilk ay gelir rekorunu kırdı 2 yıl Suicide Squad gişedeki yolculuğuna rekorla başladı 2 yıl Mobilite: 6GB RAM'li Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7, LG V20 ve dahası... 2 yıl Dünyanın en güçlü roket motorunun testine bir de böyle bakın 2 yıl Volkswagen benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek 2 yıl News Republic platformu satılıyor 2 yıl Apple’dan yapay zeka alanında önemli satın alma 2 yıl İran'da Pokemon Go oynamak artık yasak 2 yıl GTX 1000 mobil serisi, bu ay içerisinde tanıtılabilir 2 yıl Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri 2 yıl Yeni Mercedes Sprinter tamamen elektrikli bir modelle gelebilir 2 yıl Türk yapımı Hocus, App Store’da bu hafta ücretsiz 2 yıl Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın 2 yıl Sony SRS-XB3 "Ekstra Bass" bluetooth hoparlörü inceliyoruz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak Sonraki Yeni nesil MSI Titan serisinde çift güç adaptörü desteği olacak 2 yıl Dünyaca ünlü torrent arama sitesi Torrentz kapandı 2 yıl IKEA, Instagram'ı 18. yüzyıla götürdü 2 yıl ABC, Star Wars dizisi için görüşme halinde olduklarını açıkladı 2 yıl FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı 2 yıl Xbox One S, 16nm yonga setiyle dikkat çekiyor 2 yıl HTC’de düşüş sürüyor 2 yıl 2si1 "Karpuz tadında" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Spotify yeni özelliği ile şarkı keşfetmeyi daha da kolaylaştırıyor 2 yıl Gelecek yıl, iki büyük Windows 10 güncellemesi olacak 2 yıl Apple, 200 000 dolar ödüllü açık bulma programı başlattı 2 yıl AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar 2 yıl Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor 2 yıl Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı 2 yıl iPhone 7′nin çalışır haldeki ilk videosu sızdırıldı 2 yıl Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı 2 yıl Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak 2 yıl "Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz 2 yıl MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim