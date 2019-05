Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak

Mozilla'nın web tarayıcı çözümü Firefox pazar payında Chrome ve Internet Explorer'ın gerisinde kalsa da, onların sunmadığı yeni bir çözümü sunmaya hazırlanıyor. Mozilla bu hafta Test Pilot platformu üzerinden yeni bir projesini başlattı. Proje ulaşmaya çalıştığınız kayıp web sitelerini açarken 404 hatası yerine o sitenin arşivlenmiş bir kopyasını kullanıcıya gösteriyor. Bu sayede kullanıcı daha önceden arama yapmış olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşmış olacağını görmüş oluyor.

Kayıp bir siteye ulaşmaya çalıştığınızda Firefox bünyesindeki No More 404s eklentisi size arşivlenmiş versiyona ulaşma seçeneği sunuyor. Bu arşivler ise Intertnet Archive'in Wayback Machine isimli sistemi üzerinden alınıyor. Eski ve popüler sitelerin çoğu zaman eski anlık görüntüleri arşivlerde yer alsa da erişilmeye çalışılan sitenin Wayback Machine'de bir kopyası yer almıyor yada site sizleri başka bir yere yönlendiriyorsa eklenti bir işe yaramıyor.

Şu an için yalnızca Test Pilot platformu üzerinden kullanılabilen No More 404s eklentisinin yakın zamanda tam sürüme de kazandırılması bekleniyor.

https://testpilot.firefox.com/experiments/no-more-404s?utm_source=testpilot-addon&utm_medium=firefox-browser&utm_campaign=testpilot-doorhanger&utm_content=badged