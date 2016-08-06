Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak

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Mozilla'nın web tarayıcı çözümü Firefox pazar payında Chrome ve Internet Explorer'ın gerisinde kalsa da, onların sunmadığı yeni bir çözümü sunmaya hazırlanıyor. Mozilla bu hafta Test Pilot platformu üzerinden yeni bir projesini başlattı. Proje ulaşmaya çalıştığınız kayıp web sitelerini açarken 404 hatası yerine o sitenin arşivlenmiş bir kopyasını kullanıcıya gösteriyor. Bu sayede kullanıcı daha önceden arama yapmış olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşmış olacağını görmüş oluyor.
Kayıp bir siteye ulaşmaya çalıştığınızda Firefox bünyesindeki No More 404s eklentisi size arşivlenmiş versiyona ulaşma seçeneği sunuyor. Bu arşivler ise Intertnet Archive'in Wayback Machine isimli sistemi üzerinden alınıyor. Eski ve popüler sitelerin çoğu zaman eski anlık görüntüleri arşivlerde yer alsa da erişilmeye çalışılan sitenin Wayback Machine'de bir kopyası yer almıyor yada site sizleri başka bir yere yönlendiriyorsa eklenti bir işe yaramıyor.
Şu an için yalnızca Test Pilot platformu üzerinden kullanılabilen No More 404s eklentisinin yakın zamanda tam sürüme de kazandırılması bekleniyor.
https://testpilot.firefox.com/experiments/no-more-404s?utm_source=testpilot-addon&utm_medium=firefox-browser&utm_campaign=testpilot-doorhanger&utm_content=badged Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Opera'yı 2010dan beri kullanıyorum. Eski sürümlerinde CTRL+1 vs. yaptığında direk hızlı erişimlerdeki sitelere erişiyordu. O özelliği çok arıyorum
asıl güzel olan şu ki !
her eklenti script dilinde yazıldığı için
fazladan anlık derlenme ihtiyaçı içine giriyor !
hal böyle olunca fazladan işlemci gücü ve ram alanında yemeler oluyor !
uzun lafın kısası 40 a yakın eklenti yükleyip çalıştırdığınızda
açılış süresi ile ! safe mod olarak açlış süresi arasında 10 kat fark oluyor !
bu açıdan işe yarayan eklentilerin firefox'un derlenmiş ana koduna eklenmesi
bu 10 kata kadar yavaşlamaları en aza indirecek gibi :)
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