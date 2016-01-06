Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı





Giyilebilir cihaz pazarının lider firması Fitbit, bu başarısını sade tasarımlı ve fonksiyonel fitness bilekliklerine borçlu. Bununla birlikte farklı sınıflara da açılmak isteyen firma, ilk akıllı saat modelini geliştirdi. Fitbit Blaze; Samsung, Apple gibi rakiplerine karşı kendisine pazar payı arayacak.





Dörtgen bir tasarıma sahip olan Fitbit Blaze, tam renkli ve dokunmatik bir LCD ekran barındırıyor. Kullanıcılar artık sadece akıllı telefon yerine, saat üzerinden de fitness faaliyetlerinin istatistiklerini görebilecek. Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku düzeni, kalp atışları gibi bilgileri kaydedebilen saat, ayrıca gelen çağrı ve mesajları da bildirim olarak yansıtabiliyor.





Saatin topladığı verileri SmartTrack özelliği ilgili kategorilere dağıtarak daha sağlıklı bir istatistik hazırlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca FiStar özelliği de farklı antrenman programları doğrultusunda kullanıcıyı adım adım yönlendirmeye çalışıyor.





Fitbit Blaze rakiplerinden farklı olarak üçüncü taraf uygulama yükleme imkanı sunmuyor. Sadece firmanın yüklediği uygulamalar kullanılabilecek. Dahili bataryası 5 güne kadar kullanım süresi sağlarken, kullanıcıların tercihlerine göre beğenebileceği çeşitli kayış seçenekleri ile gelecek.





FitBit Blaze 200$ fiyat etiketine sahip. Kayış ve çerçeve kombinasyonları ise 30$'dan başlayarak 130$ seviyesine kadar çıkıyor. Modelin ön siparişleri başladı.

https://www.fitbit.com/shop/blaze