Fiyat-performansa oynayan AMD stratejisi tarih oluyor

Zor geçen bir dönemden sonra yeniden toparlanan AMD elbette bunu fiyat-performans stratejisinin tüketici tarafında kabul görmesine borçlu. Radeon RX ve Ryzen markalarının her seviyeden kullanıcı çekmeyi başarması gelirleri artıran en önemli etken oldu. Ne var ki AMD bunu daha fazla sürdürmek istemiyor.

Uygun fiyata elveda

Computex 2019 fuarında soruları cevaplayan MSI patronu Charles Chiang, ortakları AMD’nin geçmiş yıllardaki fiyat-performans odaklı çizgisinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını belirtti. Chiang özellikle bu yıldan itibaren AMD’nin kendilerine üst seviyeye oynamak istediklerini ilettiğini vurguluyor. Elbette AMD’nin ortakları da bileşen üretiminde üst seviyeye oynamak zorunda kalacak.

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Özellikle X570 anakartlar ile yeni teknolojilerin sunulması bunda etkili. AMD’nin çipset başına önceki yıllara göre daha fazla fiyatlandırma yaptığı belirtiliyor. Ayrıca çipsetin TDp değeri de önceki nesillere göre fazla.

Yüksek fiyat etiketlerinin tüketici tarafında nasıl algılanacağı merak konusu ancak sonuçta Nvidia da üst seviyede çok başarılı işler yapıyor ve gelirin önemli bölümünü buradan elde ediyor.

Sürekli fiyat-performans oynamak bir süre sonra Ar-Ge veya pazarlama gibi alanlarda yeteri kadar bütçe ayıramama sonucunu doğuruyor. Bu nedenle de teknoloji rekabetinde geride kalma söz konusu. Hatırlanacağı üzere Xiaomi de fiyat-performans çizgisinden vazgeçmiş ve Redmi adıyla ayrı bir marka oluşturmak durumunda kalmıştı. Bakalım yeni stratejinin ilk ürünleri neler olacak?