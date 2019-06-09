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Fiyat-performansa oynayan AMD stratejisi tarih oluyor

İşlemci ve ekran kartlarında yeni teknolojileri kullanmaya gayret eden AMD haliyle daha fazla bütçeye ihtiyaç duyuyor. Bunun sonucunda da fiyat-performans çizgisinden uzaklaşıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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2
38
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Zor geçen bir dönemden sonra yeniden toparlanan AMD elbette bunu fiyat-performans stratejisinin tüketici tarafında kabul görmesine borçlu. Radeon RX ve Ryzen markalarının her seviyeden kullanıcı çekmeyi başarması gelirleri artıran en önemli etken oldu. Ne var ki AMD bunu daha fazla sürdürmek istemiyor.

Uygun fiyata elveda

Computex 2019 fuarında soruları cevaplayan MSI patronu Charles Chiang, ortakları AMD’nin geçmiş yıllardaki fiyat-performans odaklı çizgisinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını belirtti. Chiang özellikle bu yıldan itibaren AMD’nin kendilerine üst seviyeye oynamak istediklerini ilettiğini vurguluyor. Elbette AMD’nin ortakları da bileşen üretiminde üst seviyeye oynamak zorunda kalacak.

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Özellikle X570 anakartlar ile yeni teknolojilerin sunulması bunda etkili. AMD’nin çipset başına önceki yıllara göre daha fazla fiyatlandırma yaptığı belirtiliyor. Ayrıca çipsetin TDp değeri de önceki nesillere göre fazla.

Yüksek fiyat etiketlerinin tüketici tarafında nasıl algılanacağı merak konusu ancak sonuçta Nvidia da üst seviyede çok başarılı işler yapıyor ve gelirin önemli bölümünü buradan elde ediyor.

Sürekli fiyat-performans oynamak bir süre sonra Ar-Ge veya pazarlama gibi alanlarda yeteri kadar bütçe ayıramama sonucunu doğuruyor. Bu nedenle de teknoloji rekabetinde geride kalma söz konusu. Hatırlanacağı üzere Xiaomi de fiyat-performans çizgisinden vazgeçmiş ve Redmi adıyla ayrı bir marka oluşturmak durumunda kalmıştı. Bakalım yeni stratejinin ilk ürünleri neler olacak?

 

https://www.techpowerup.com/256340/msi-ceo-amd-plans-to-stop-being-the-value-alternative-x570-motherboards-to-be-expensive Yorum Yaz
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onkuba 1 hf. en beğenilen
Haberi açmadan ekrem71 olduğunu anladım. Rakibinin 1000 dolardan sattığı işlemciyi 500 dolardan satıyor.
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arslanbenzer 1 hf.
Hiç de öyle bir durum yok. 500 dolar 12/24 işlemci için çok iyi bir fiyat. İntel tarafında bir karşılığı yok. Adamlar illa ki kar etmek için fiyatları düzenlediler hayır kurumu değil sonuçta. X570 anakartlar da üst seviye sistem toplayan insanları hedef alıyor intelin nalsıl 2-3bin liralık anakartları varsa Amd de bu segmentte söz sahibi olmak istiyor yoksa 800kiralık anakartlar bile 3800x'ü rahatlıkla çalıştıracak.
Hiç de öyle bir durum yok. 500 dolar 12/24 işlemci için çok iyi bir fiyat. İntel tarafında bir karşılığı yok. Adamlar illa ki kar etmek için fiyatları düzenled...
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1 Yanıt Yanıtla +75
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BumberShoot 1 hf.
AMD ile ilgili bir haberi Erdi abi yapmıyorsa inanmamak lazım
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freestyleminds 4 gün
Haber yerli yabancı bir çok kaynakta yer aldı. Hali hazırda baktığımızda Ryzen 2600x piyasaya çıkış fiyatı 229 dolarken Ryzen 3600x 249 dolar olarak fiyatlandırıldı. Bunun dışında X570 Chipset'ler en düşük 200 dolar olacak. Buna bağlı olarak B550 chipsetlerinde de bir fiyat artışı gelmesi olası. Yani asıl fiyat artışı işlemcilerden çok anakartlar üzerinde gelecek. Reel olarak baktığımız zaman aslında AMD sistemlerin en büyük avantajı daha çok anakart fiyatları üzerinde görülüyordu. Kapitalizm böyle bir şey...
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Kurt Knispel 1 hf.
İşlemci fiyatlarında sorun yok. AMD F/P, anakartta fiyatlar arttı. Birçok insan vrmi kötü kartlar aldı ilk serilerde nasıl olsa OC olmuyor diye şimdi yeni seride değiştirme ihtiyaçları olacak eğer güncellerlerse sistemlerini. Bir de onları uçuk çıkaracak fiyatlar bekliyor yani.
Zamanında bir de birçok kişi Zen için özel vs diye Ram'e çok bayılmıştı. İşler ne kadar şu verdiğinize bağlı yani. Kelepir işler birkaç yıla bence biter. Intel'in atacak mermisi yoksa bizi AMD rallisi bekliyor.
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Bromton 1 hf.
12/24 işlemci için 499 dolar fiyat etiketi müthiş bir etikettir
özellikle 2 yıl önce bu tür işlemcilerin kaça satıldığını hatırlıyorsanız
kullandığım 8/16 9900k'yı 530 dolara satın aldığımı söylememe bile gerek yok
amd hala çok fiyat performans
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Ay9 Efmer 1 hf. yeni yorumcu
Rekabet oldukça fiyatlar düşecektir
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DeWe 1 hf.
Hayatımda okuduğum en kıymetsiz teknoloji haberlerinden biri olabilir.
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Infinitum 1 hf.
Mağrur olma padişahım...
Şaka maka bana biraz taraflı bir haber gibi geldi. Büyük atılımına rağmen fiyat olarak her seviyede eşitlenirse aynı ivme devam eder mi?
Erdi abimizi sahneye davet ediyorum :)
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DH Misafiri 1 hf.
Diyor ki intelin kafasına kafasına vurucaz. Nvidia ayağını denk alsın.
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DH Misafiri 1 hf.
ekrem sen haber yazma yavrum rakibinden yarı fiyata aynı performansta işlemci satıyor amd
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guzmann06 1 hf.
b450 anakartlarda bu yeni işlemcilerim xfr vs özellikleri düzgün çalıcakmı? Açıkçası 8/16 core işlemcinin tüm çekirdeklerini max seviye getirmeye gerek yok. Yeni ankartlar çok pahalı. Ozaman akla şu geliyor h yada b serisi ankart saat hızı yüksek k serisi intel işlemci kullandığımda yeni nes,l ryzen işlemci +anakart fiyatı başa baş gelirse. Nasıl bir tercih yapılır? Yeni işlemcilerin oyunlarda intelle başabaş olması lazım artık.
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mito1172 1 hf.
ekleme yapayım konuda anakartlardan bahsediyor zaten ki bu da anakart üreticilerinin aç gözlülüğü bence örnek imzamdaki anakartı inventustan altta yazan fiyat ve tarihte almıştım bu kart şuan daha pahalı bunda doların yüksekliği ve tr nin değer kaybının da etkisi var benim fikrim amd asla intel gibi kazık fiyata işlemci satmaz bunu yaparsa müşteri kaybedeceğini bilir

Ödeme Maximum 6 ay ile 1242,92TL
Sipariş Tarihi 18.04.2017 04:07:16
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