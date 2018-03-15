Fiziksel Bitcoin takasına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri başlıyor

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Bitcoin'in artan değerine paralel olarak çok sayıda yatırımcı kripto para dünyasında yerini alırken ABD'nin köklü borsaları da bu yatırımcı akınına kayıtsız kalmamıştı. ABD'nin önde gelen dört borsasından olan Chicago merkezli CBOE ve CME aralık ayında, kullanıcıların Bitcoin vadeli işlem sözleşmesi oluşturmasına imkan tanımıştı. Yani kullanıcılar aralık ayından bu yana CBOE ve CME'de, Bitcoin'in değerinde gelecekte meydana gelebilecek değişimleri tahmin ederek Bitcoin'e değer biçiyor ve vade tarihinde sözleşmede belirtilen değer üzerinden Bitcoin ticareti gerçekleşiyor ancak katılımcılar doğrudan Bitcoin teslim etmek yerine sözleşmede belirlenen değere göre dolar kazanıyor ya da kaybediyor.

Bitcoin'ler fiziksel olarak teslim edilecek

Londra merkezli kripto para borsası Coinfloor, Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinin ABD'nin ardından İngiltere'de de yapılmasına olanak sağlayacak. Bu sözleşmelerin oluşturulması için CoinfloorEX adında yeni bir platform oluşturacağını açıklayan şirket ABD borsalarından farklı olarak sözleşme konusu Bitcoin'lerin fiziksel olarak teslim edilmesini istiyor. Yani ABD'deki borsaların aksine vade tarihi geldiğinde sözleşmenin iki tarafı da nakitle işlem yapmayacak. Bitcoin'e fiyat biçen taraf vade tarihinde ödemeyi nakit ile yaparken Bitcoin'i elinde tutan taraf ise Bitcoin'i karşı tarafa temin edecek.

Coinfloor CEO'su Mark Lamb'ın açıklamasına göre nakit yerine doğrudan Bitcoin'in sözleşme tarafları arasında el değiştirmesi yöntemi yatırımcıların talebi sonucunda ortaya çıktı. Yatırımcıların fiziksel olarak teslim edilebilen Bitcoin ile borsaya karşı riskten korunabileceklerini belirten Lamb, böylece Bitcoin vadeli sözleşmelerin manipülasyona uğramayacağını düşünüyor. 2013 yılından bu yana hizmet veren ve Londra'nın en önemli kripto para borsası olan Coinfloor bu yeni yatırım aracı ile serbest fonları, ticaret şirketlerini ve diğer nitelikli yatırımcıları da platformda toplamayı hedefliyor.

Tabi şirket açıklamasında ''fiziksel'' ifadesini kullanıyor olsa da Bitcoin'in dijital yapısı gereği doğrudan fiziksel olarak teslim edilmesi mümkün değil. CoinfloorEX'in aracılık edeceği sözleşmelerde katılımcılar kripto para cüzdanları ile Bitcoin takasını gerçekleştirecek.