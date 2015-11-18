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Flash disklere HyperX Savage dokunuşu

Yüksek hızlı veri transferleri pek çok tüketici için önemli bir ayrıntı. Bunun farkında olan Kingston, HyperX Savage Flash disk serisini tüketicilerin beğenisine sundu.
3 yıl
6,9b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Flash disklere HyperX Savage dokunuşu


Kingston'un DataTraveler HyperX markası altında sunduğu yüksek veri hızlarına sahip flaş bellekler artık kendi yerini buldu ve HyperX Savage markası altına dahil oldu. HyperX Savage yüksek hızlı DRAM ve SSD ürünlerine ev sahipliği yapıyordu.

USB 3.1 Gen 1 olarak da bildiğimiz USB 3.0 standardını temel alan HyperX Savage USB Flash serisi, okuma hızları olarak 350MB/s, yazma hızları olarak da 250MB/s değerlerine ulaşabiliyor. Değerler sürücünün kapasitesine göre değişiyor. Bu rakam 64GB kapasiteli modelde 350MB/s okuma ve 180MB/s yazma seviyesinde gerçekleşiyor. Özellikle büyük veriler ile haşır neşir olanlar ve yüksek veri hızlarına ihtiyacı olanlar için Kingston HyperX Savage Flash serisi iyi bir alternatif olacak. 

Dayanıklı bileşenleri ve uzun kullanım ömrü ile dikkat çeken HyperX Savage USB Flash serisinde 64GB, 128GB ve 256GB bellek kapasiteleri bulunuyor. 5 yıl garanti ile gelen seriye ayrıca canlı teknik destek hizmeti de sunuluyor. 0-60 derece arasında çalışabilen seri yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak. Şimdilik satış tarihi bilinmiyor.  


http://www.guru3d.com/news-story/kingston-hyperx-savage-flash-drive-does-350mb-per-sec.html Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
bildigin yarim ssd olmus
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serafon 3 yıl
3 yılı geçti şunu kullanıyorum memnun ötesiyim daha da normal flaşa dokunmak aklıma gelmez işkence olur resmen
amazon.com/...
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OverClocK1ng 3 yıl
Yüzlerce USB bellek kullandım. USB 3.0 ı da aktif olarak kullanıyorum. Anakartımda öne 4, arkada da 6 tane USB3.0 portu olmak üzere toplam 10 USB 3.0 var.
Tek diyeceğim şey: 150 MB okuma, 60-70 MB saniye yazma yeter. Kalanı yalan oluyor.
Önemli olan kapasite ve dış kabının sağlamlığı.
2005 yılında aldığım Adata PD7 2GB USB2.0 belleğim var. Okuma 33MB yazma 25MB/saniye ve halen taş gibi.
Birisi de hızlı diye bir USB almıştı. Dış kısmı çürüdü, kırıldı gitti.
Yemişim öyle USB belleği...
En iyi USB bellek: 256GB, 150/60 , 74 Dolar taşıma ücreti dahil...
amazon.com/...
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CoreXXX 3 yıl
bunların kapasitesini artıp yaygınlaşması gerekiyor. mekanik depolama ürünlerine veri yedekliyorsun ve bozulma riski çok fazla. güvenilnmiyor
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emre1393 3 yıl
100 lira civarına 64gb sandisk Extreme varken buna para verilmez
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Patren 3 yıl en beğenilen
bildigin yarim ssd olmus
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