Flash disklere HyperX Savage dokunuşu





Kingston'un DataTraveler HyperX markası altında sunduğu yüksek veri hızlarına sahip flaş bellekler artık kendi yerini buldu ve HyperX Savage markası altına dahil oldu. HyperX Savage yüksek hızlı DRAM ve SSD ürünlerine ev sahipliği yapıyordu.





USB 3.1 Gen 1 olarak da bildiğimiz USB 3.0 standardını temel alan HyperX Savage USB Flash serisi, okuma hızları olarak 350MB/s, yazma hızları olarak da 250MB/s değerlerine ulaşabiliyor. Değerler sürücünün kapasitesine göre değişiyor. Bu rakam 64GB kapasiteli modelde 350MB/s okuma ve 180MB/s yazma seviyesinde gerçekleşiyor. Özellikle büyük veriler ile haşır neşir olanlar ve yüksek veri hızlarına ihtiyacı olanlar için Kingston HyperX Savage Flash serisi iyi bir alternatif olacak.





Dayanıklı bileşenleri ve uzun kullanım ömrü ile dikkat çeken HyperX Savage USB Flash serisinde 64GB, 128GB ve 256GB bellek kapasiteleri bulunuyor. 5 yıl garanti ile gelen seriye ayrıca canlı teknik destek hizmeti de sunuluyor. 0-60 derece arasında çalışabilen seri yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak. Şimdilik satış tarihi bilinmiyor.





http://www.guru3d.com/news-story/kingston-hyperx-savage-flash-drive-does-350mb-per-sec.html