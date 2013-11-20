Flickr, fiziksel fotoğraf kitabı hizmetini kullanıma sundu

Yahoo'nun başına Marissa Mayer'in geçmesi sonrası özellikle kullanıcı ara yüzü ve depolama miktarı açısında çok ciddi değişimler geçiren popüler fotoğraf servisi Flickr, fotoğraf kitabı hizmetini kullanıma sunduğunu resmi olarak duyurdu.

Flickr'ın bu yeni hizmeti sayesinde kişiler servis içerisinde yer alan fotoğraflarından fiziksel "fotoğraf kitapları" oluşturabilecekler. Fotoğrafları özel sistemiyle otomatik olarak yerleştireceği ve doğru pozisyonlarda düzenleyebileceği belirtilen servis, hazırlanan içerikleri parlak dış kaba sahip maksimum 240 sayfalık kitaplar halinde kişilere ulaştıracak. 20 sayfalık bir kitap 35$ tutacak ve ekstra her sayfa için 0.50$ ödenecek.

Şimdilik Amerika merkezli olarak hizmete geçen fotoğraf kitabı hizmetinin, ilerleyen dönemde dünya çapına da yayılacağı belirtiliyor.

http://www.geeky-gadgets.com/yahoo-announces-photo-books-feature-for-flickr-20-11-2013/