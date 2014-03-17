Flickr, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tasarımsal olarak yenilenecek

2013 Mayıs ayında beyaz boşlukların çok olduğu tasarım anlayışından daha çok fotoğrafların ön plana çıktığı bir ara yüze geçiş yapan Yahoo'nun fotoğraf temelli popüler servisi Flickr, hatırlayacağınız üzere iOS ve Android uygulamaları üzerinde de birçok yenilik ve tasarım değişikliği geçirmişti. Re/code isimli internet sistenden gelen bilgiye göre Flickr hem mobil hem de masaüstü tarafından yeni bir tasarım yapısı daha görecek.

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde herkesin kullanıma sunulacağı belirten tasarım, Kara Swisher'in gördüğü kadarıyla Flickr'ın üst tarafında yer alan ve "korkunç" olarak nitelendirilen Yahoo araç çubunu ortadan kaldırarak, paylaşım seçeneğini öne çıkartılmış şekilde merkeze yerleştirecek. Yeni tasarım aynı zamanda hem mobil hem de masaüstü tarafında beyaz boşlukların olmadığı sürekli fotoğraf akışını sunmaya devam edecek.

http://recode.net/2014/03/16/yahoo-to-release-new-flickr-app-and-web-design-replacing-previous-new-one/