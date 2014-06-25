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Flickr'ın tasarımı yeniden güncellendi

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flickr'ın tasarımı yeniden güncellendi

Yahoo'nun sahibi olduğu popüler fotoğraf servisi Flickr, modern bir yapıda hazırlanan arayüzünü kullanıcıların bildirimleri doğrultusunda güncellemeye devam ediyor.

Yaptığı yeni değişiklik ile fotoğrafların sağ tarafında yer alan ayrıntılı çekim bilgilerini, yorum bölümünü ve paylaşma seçeneklerini sayfanın alt tarafına indiren Flickr, aynı zamanda daha açık renkli bir arayüze de geçiş yapmış durumda. Genel olarak eski sıkışıklığı ortadan kaldıran servis, böylece daha kullanışlı ve sade bir deneyim ortaya sunmayı hedeflemiş.

Ücretsiz olarak 1TB depolama alanı veren Flickr servisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2014/06/24/flickr-tweaks-latest-redesign-moves-slideshow-sidebar/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
First_Person 4 yıl
Bende hala eski usul açılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 4 yıl First_Person
First_Person

Bende hala eski usul açılıyor.


İlginç gerçekten. Bende yeni sürüm var.
2 Yanıt Yanıtla
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