Flickr'ın tasarımı yeniden güncellendi





Yahoo'nun sahibi olduğu popüler fotoğraf servisi Flickr, modern bir yapıda hazırlanan arayüzünü kullanıcıların bildirimleri doğrultusunda güncellemeye devam ediyor.





Yaptığı yeni değişiklik ile fotoğrafların sağ tarafında yer alan ayrıntılı çekim bilgilerini, yorum bölümünü ve paylaşma seçeneklerini sayfanın alt tarafına indiren Flickr, aynı zamanda daha açık renkli bir arayüze de geçiş yapmış durumda. Genel olarak eski sıkışıklığı ortadan kaldıran servis, böylece daha kullanışlı ve sade bir deneyim ortaya sunmayı hedeflemiş.





Ücretsiz olarak 1TB depolama alanı veren Flickr servisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2014/06/24/flickr-tweaks-latest-redesign-moves-slideshow-sidebar/