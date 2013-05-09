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Flipboard 2.0 Android için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
376
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Flipboard 2.0 Android için yayınlandı


Popüler makale okuma uygulaması Flipboard, bir süre önce iOS kullanıcılarına beğendikleri makaleleri magazin haline getirebildikleri 2.0 güncellemesini sunmaya başlamıştı. Güncelleme şimdi Android kullanıcıları için de yayınlandı.

Flipboard güncellemeyi şimdiye kadar ki en epik sürüm olarak niteliyor. Güncelleme ile birlikte Android kullanıcıları da artık makaleleri magazin haline getirebiliyor ve arkadaşları ile paylaşabiliyor. En beğenilen magazinlere yorum da yapabiliyor. 

Güncellemede ayrıca önerilen makale sekmesi ve makaleler için yeni paylaşım platformları şeklinde yenilikler sunuluyor.





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