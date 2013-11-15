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Flipboard'un Windows 8.1 uygulaması kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flipboard'un Windows 8.1 uygulaması kullanıma sunuldu
Seçilen kaynak ve kategorilere bağlı olarak topladığı haberleri kişilere dergi formunda sunan popüler servislerden Flipboard'un Windows 8.1 uygulaması kullanıma sunuldu.
Türkçe dahil 19 farklı dil desteğiyle resmi market üzerindeki yerini alan Flipboard, x86, x64, ARM işlemcilere destek veriyor. Diğer platformlar ile benzer bir ara yüz ile hazırlanan Flipboard Windows 8.1 uygulaması, "Canlı Kare" desteğiyle ise Windows 8.1'in başlangıç ekranına eklenebiliyor ve buradan farklı bilgileri sağlayabiliyor. Haber toplama, kategorilendirme ve düzenleme gibi imkanları diğer platformlar ile aynı deneyimi sunan uygulama, arama ve keşfetme noktasında da başarılı bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Flipboard Windows 8.1 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Flipboard'un Windows 8.1 uygulaması kullanıma sunuldu

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/flipboard/e62e393a-acc9-40d9-a34a-13a41f2eeef0 Yorum Yaz
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redkitt 6 yıl
flipboard , whatsapp tan sonra 2. sıramda
Bu yuzden, bu habere haşırtti flipboard diyorum :))
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tmelcan 6 yıl
en sevdiğim uygulamlardan biri, sonunda.
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oguyes95 6 yıl
güzel bir uygulamaya benziyor ancak Türkçe seçeneğini bulamadım ben
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