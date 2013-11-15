Seçilen kaynak ve kategorilere bağlı olarak topladığı haberleri kişilere dergi formunda sunan popüler servislerden Flipboard'un Windows 8.1 uygulaması kullanıma sunuldu.

Türkçe dahil 19 farklı dil desteğiyle resmi market üzerindeki yerini alan Flipboard, x86, x64, ARM işlemcilere destek veriyor. Diğer platformlar ile benzer bir ara yüz ile hazırlanan Flipboard Windows 8.1 uygulaması, "Canlı Kare" desteğiyle ise Windows 8.1'in başlangıç ekranına eklenebiliyor ve buradan farklı bilgileri sağlayabiliyor. Haber toplama, kategorilendirme ve düzenleme gibi imkanları diğer platformlar ile aynı deneyimi sunan uygulama, arama ve keşfetme noktasında da başarılı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Flipboard Windows 8.1 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/flipboard/e62e393a-acc9-40d9-a34a-13a41f2eeef0