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Flört uygulaması Tinder'a döngüsel video özelliği geldi

Dünyanın en çok kullanılan flört ve arkadaşlık uygulaması Tinder'a döngüsel video özelliğinin geldiği duyuruldu. Yeni özellik geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren kullanılabiliyor.
10 ay
1,9b
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen flört ve arkadaşlık uygulaması Tinder'a video ekleme özelliği geldiği açıklandı. Tinder, yakın zamanda test edilen bu özelliğin Perşembe gününden itibaren birçok ülkedeki iOS kullanıcılarına sunulduğunu duyurdu.

Loops özelliği şu an iOS versiyonunda aktif

Bundan böyle Tinder profillerinde daha fazla hareket görmeye hazır olun. Tinder Loops adı verilen özellik, kullanıcıların profillerine tipik fotoğraflar yerine, kısa döngüsel videolar ekleyebilmelerini sağlıyor. Nisan ayından bu yana sadece Kanada ve İsveç'te mevcut olan bu özellik şimdi birçok ülkedeki kullanıcılara açılmış durumda.
Tinder Loops özelliğini kullanarak profilinize sürekli tekrar eden döngüsel videolar ekleyebileceksiniz. Instagram'ın Boomerang özelliğini anımsatan bu özellik iki saniye uzunluğunda döngüsel videolara izin veriyor ve profilinizin dikkat çekmesini sağlıyor. Şimdilik uygulamanın iOS versiyonunda aktif olan bu özelliğin yakında Android kullanıcılarına da açılması bekleniyor. Bekarlar için en popüler flört uygulaması olan Tinder'ın yıllık 500 milyon dolara yakın gelir elde ettiğini de belirtmeden geçmeyelim.

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