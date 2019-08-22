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Şu anda 39 kişi burada

For Honor kısa bir süreliğine ücretsiz

Bu ayın başında Epic Store’da ücretsiz dağıtılan For Honor kaçıranlar için tekrardan ücretsiz dağıtılıyor.
22 dk.
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39
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Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Ubisoft’un 2017 yılında Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için indirmeye sunduğu For Honor, geçtiğimiz haftalarda Epic Store üzerinden ücretsiz dağıtılmıştı. Güncel sayılabilecek oyun bu sefer de bizzat yapımcının kendisi tarafından kısa bir süreliğine ücretsiz dağıtılıyor.

Üçüncü şahıs bakış açısından tarihteki farklı karakterlerin rolüne büründüğünüz oyunda knights, samurai ve vikings’den bir karakter seçerek mücadeleye başlıyorsunuz. Ubisoft’un ilk streteji-macera oyunu olarak piyasaya sürülen oyunun hikaye modunun yanı sıra çok oyunculu modu da bulunuyor.
Ubisoft’un sitesinden kütüphanenize eklediğiniz takdirde istediğiniz zaman oynayabileceğiniz oyun için satın alacağınız genişletme paketleriyle çeşitli karakterler de edinebiliyorsunuz. Son olarak For Honor’un  29 Ağustos’a kadar ücretsiz olduğunu belirtelim.

Sistem gereksinimleri 

Minimum:


• İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versiyonlar)
• İşlemci: Intel Core i3-550/AMD Phenom II X4 955 
• Bellek: 4 GB RAM
• Ekran Kartı: 2 GB VRAM'li NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 
• Depolama: 40 GB 
• Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen:

• İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versiyonlar)
• İşlemci: Intel Core i5-2500K/AMD FX-6350 
• Bellek: 8 GB RAM
• Ekran Kartı: 3 GB VRAM'li NVIDIA GeForce GTX770/GTX970/GTX1060 with | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 
• Depolama: 40 GB 
• Ses Kartı: DirectX- uyumlu


https://store.ubi.com/tr/for-honor/5759633788a7e3de678b4567.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AREryilmaz 11 dk.
şuan ücretsiz değil???
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