Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft bölünüyor, Tencent destekli yeni iştirak kuruluyor

    Tencent tarafından sağlanan kritik fon sayesinde Ubisoft sıkıntılı süreci atlatmak istiyor. Firma hızlı karar alabilecek yeni bir stüdyonun temellerini attı.    

    Ubisoft Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda ekonomik kriz ve kaynak yönetimi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Ubisoft, çareyi bölünmekte buldu. Daha odaklı üretebilmek adına Tencent destekli yeni bir iştirak kurduğunu duyurdu. 

    Vantage Studios geliyor

    Yapılan açıklamaya göre Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six serilerine odaklanacak yeni iştirakin adı Vantage Studios. Tencent yeni iştirake 1.36 milyar dolar fon sağladı ve küçük bir miktar da hissesini aldı. İştirakin eş CEO’ları ise Christophe Derennes ve Charlie Guillemot oldu. 

    Yeni hamle ile birlikte Ubisoft, operasyon modeline daha fazla odaklanma, daha fazla özerklik ve daha fazla önem sunmayı planlıyor. Bu sayede stüdyonun daha hızlı karar alacağını ve değişim esnasında daha kolay liderlik edeceğini düşünüyor. 

    Vantage Studios iştirakinin biraz daha yaratıcı ofis gibi çalışması öngörülüyor. Vantage ekibi Ubisoft’un dünya çapındaki ofislerine dağıtılacak. Stüdyonun bu haftadan itibaren resmi olarak çalışmalarına başladığı ifade ediliyor. Tencent ise bu planda daha çok danışman rolünü üstlenecek. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzin pompası basınç düşüklüğü otobanda araba kullanma korkusu çekirdeksiz karpuz zararlı mı 1 haftadır büyük tuvaletim gelmiyor. bmw x1 16i sdrive yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum