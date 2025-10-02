Ubisoft bölünüyor, Tencent destekli yeni iştirak kuruluyor

Vantage Studios geliyor
Yapılan açıklamaya göre Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six serilerine odaklanacak yeni iştirakin adı Vantage Studios. Tencent yeni iştirake 1.36 milyar dolar fon sağladı ve küçük bir miktar da hissesini aldı. İştirakin eş CEO’ları ise Christophe Derennes ve Charlie Guillemot oldu.
Yeni hamle ile birlikte Ubisoft, operasyon modeline daha fazla odaklanma, daha fazla özerklik ve daha fazla önem sunmayı planlıyor. Bu sayede stüdyonun daha hızlı karar alacağını ve değişim esnasında daha kolay liderlik edeceğini düşünüyor.
Vantage Studios iştirakinin biraz daha yaratıcı ofis gibi çalışması öngörülüyor. Vantage ekibi Ubisoft’un dünya çapındaki ofislerine dağıtılacak. Stüdyonun bu haftadan itibaren resmi olarak çalışmalarına başladığı ifade ediliyor. Tencent ise bu planda daha çok danışman rolünü üstlenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: