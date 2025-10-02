Ubisoft bölünüyor, Tencent destekli yeni iştirak kuruluyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda ekonomik kriz ve kaynak yönetimi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Ubisoft, çareyi bölünmekte buldu. Daha odaklı üretebilmek adına Tencent destekli yeni bir iştirak kurduğunu duyurdu.

Vantage Studios geliyor

Yapılan açıklamaya göre Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six serilerine odaklanacak yeni iştirakin adı Vantage Studios. Tencent yeni iştirake 1.36 milyar dolar fon sağladı ve küçük bir miktar da hissesini aldı. İştirakin eş CEO’ları ise Christophe Derennes ve Charlie Guillemot oldu.

Ubisoft ve Tencent ortaklığı: İkonik seriler için yeni dönem 6 ay önce eklendi

Yeni hamle ile birlikte Ubisoft, operasyon modeline daha fazla odaklanma, daha fazla özerklik ve daha fazla önem sunmayı planlıyor. Bu sayede stüdyonun daha hızlı karar alacağını ve değişim esnasında daha kolay liderlik edeceğini düşünüyor.

Vantage Studios iştirakinin biraz daha yaratıcı ofis gibi çalışması öngörülüyor. Vantage ekibi Ubisoft’un dünya çapındaki ofislerine dağıtılacak. Stüdyonun bu haftadan itibaren resmi olarak çalışmalarına başladığı ifade ediliyor. Tencent ise bu planda daha çok danışman rolünü üstlenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Ubisoft stüdyolarında yeni dönem

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: