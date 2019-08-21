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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den ilginç açıklama: "Bazı oyunlarımız PC için de çıkabilir"

SIE Worldwide Studios başkanı Shawn Layden, gelecekte bazı oyunlarını PC platformu için de çıkarabileceklerini söyledi. Bu oyunların multiplayer odaklı yapımlar olacağı belirtiliyor.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin PlayStation özel oyunları için izlediği politika yakın zamanda değişebilir. Bugün bazı açıklamalar yapan Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios başkanı Shawn Layden, gelecekte Sony stüdyoları tarafından geliştirilen bazı oyunların PC için de çıkış yapabileceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Layden,"PlayStation platformunu desteklememiz gerekiyor, bu konu kesinlikle tartışmaya kapalı. Ancak bununla birlikte, gelecekte benim stüdyolarım tarafından geliştirilen ve daha geniş bir oyuncu havuzuna ihtiyaç duyan bazı oyunların çıkacağını da göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold ücretlerine büyük indirim!"
Shawn Layden'ın sözleri elbette Sony'nin Xbox veya Nintendo konsollar için de oyun çıkaracağı anlamına gelmiyor. Bloomberg makalesine göre şirketin planı, bazı multiplayer oyunları PC platformu için de piyasaya sürmek ve böylece oyuncu havuzunu genişletmek. Ancak Xbox veya Switch gibi direkt rakip platformlar için herhangi bir plan bulunmuyor.

Bloomberg makalesindeki multiplayer kelimesinin de altını çizmek gerek. Fortnite ve PUBG gibi oyunların son yıllarda yakaladığı inanılmaz başarı Sony'nin de dikkatini çekmiş gibi. Şirket muhtemelen bu tarz tamamıyla online odaklı oyunlar geliştirip PC için de çıkarmayı planlıyor. Buna karşın God of War, Last of Us, Uncharted gibi yapımlar ise en azından uzun bir süre daha yalnızca PlayStation konsollara özel olacak.
 


https://www.digitaltrends.com/gaming/sony-could-release-exclusive-games-on-pc/ Yorum Yaz
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blackzeros 6 dk.
fortnite, pubg tarzi isler gorucez demektir , diger oyunlari getirmezler.
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wert1903 10 dk.
nolur god of war da olsun , çünkü bence olmalı
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my precious 15 dk.
O zman playstayion'yn ne anlamı kalacak zaten oyunları pahalı
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Samura ii 45 dk.
death stranding in exclusive gb gösterilip, sonradan pc ye çıkacağından prim yapmaya çalıştıkları aklıma gelmedi değil
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swat882 49 dk.
Oyun fiyatlarından dolayı god of war ve uncharted oynayıp sattım.
Steam'e geçtim rahatladım.
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SEO-Uzmanı 1 sa.
sony kendi malını kötüleyecek değil haliyle !
bazı özellikleri ya makaslayacak !!!
yada PS5 in ne kadar daha hesaplı bir donanım olduğunu herkese gösterecektir.
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